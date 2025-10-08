Coinspeaker

BNB hoje: moeda da Binance bate US$ 1.300 e ultrapassa o USDT

Token da Binance cresce impulsionado por Aster, DeFi e parceria com a Chainlink.

Resumo da notícia

  • BNB ultrapassa US$ 1.300 e alcança novo recorde.
  • Token se consolida como terceira maior criptomoeda do mundo.
  • Projeto Aster impulsiona liquidez e novos fluxos na BNB Chain.
  • Parceria com Chainlink traz dados econômicos oficiais para a blockchain.
  • Entrada institucional reforça o papel do BNB no DeFi global.

O BNB acaba de quebrar mais um recorde ao superar a marca de US$ 1.300 hoje (08/10)0. No momento da redação deste artigo, o token nativo da Binance vale US$ 1309,87.

Com isso, o BNB consolidou-se como a terceira maior criptomoeda do mundo em capitalização de mercado, atrás somente de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH).

O movimento coloca o BNB novamente no centro das atenções do mercado. Aliás, o token já vinha em trajetória de valorização impulsionada pela expansão do BNB Chain e por novas integrações estratégicas com o ecossistema DeFi.

Fatores que impulsionaram a alta do BNB hoje

A valorização recente do BNB não aconteceu por acaso. Três elementos centrais contribuíram diretamente para a escalada do token:

  1. Rali das altcoins: Com o Bitcoin se mantendo próximo de seu topo histórico, diversas altcoins acompanharam o movimento, e o BNB foi uma das principais beneficiadas.
  2. Lançamento do Aster: Projeto ligado a CZ chamou muita atenção no mercado.
  3. Entrada institucional: ETFs e fundos voltados a cripto estão diversificando suas carteiras, e o BNB voltou ao radar como ativo com forte utilidade na rede Binance Smart Chain (BSC).
  4. Integração com Chainlink: A recente parceria entre o BNB Chain e o padrão de dados da Chainlink adicionou um novo componente de credibilidade e inovação à rede. Isso permite o uso de dados econômicos oficiais dos EUA diretamente na blockchain.

Com esses impulsos, o token da Binance renovou seu ATH e ultrapassou o USDT em valor de mercado. Com isso, alcançou o terceiro lugar entre as principais criptomoedas do mundo.

O papel do Aster no novo rali

O ponto de virada começou com a introdução do Aster Coin (ASTER), um protocolo que rapidamente atraiu capital e atenção no ecossistema Binance. O apoio público de CZ ao projeto fortaleceu a confiança dos investidores e impulsionou a atividade dentro da BNB Smart Chain (BSC).

Segundo analistas, o Aster ajudou a gerar novas receitas e liquidez para os projetos do ecossistema, criando um ciclo de valorização que se refletiu diretamente na cotação da BNB.

Em suma, o Aster funcionou como um catalisador na rede, ao conectar aplicações DeFi, tokens utilitários e novos fluxos de receita on-chain.

Com isso, o token BNB se beneficia indiretamente de cada transação e aplicação que roda na BSC, o que explica a força da alta recente.

BNB Chain adota dados econômicos oficiais on-chain

De acordo com o anúncio divulgado nesta terça (07/10), a BNB Chain integrou o padrão de dados da Chainlink (LINK). Asim, permite que contratos inteligentes acessem métricas macroeconômicas verificadas, como:

  • PIB (Produto Interno Bruto)
  • Índice de Preços PCE
  • Vendas Finais Reais

Essas informações vêm diretamente do Bureau of Economic Analysis (BEA) e do Departamento de Comércio dos EUA. Isso torna a BNB Chain a primeira grande rede a trazer indicadores econômicos oficiais para dentro da blockchain.

Em suma, esta integração abre espaço para aplicações DeFi mais sofisticadas, incluindo tokens indexados à inflação, contratos vinculados ao PIB e modelos de risco ajustáveis em tempo real. Em comunicado, a equipe do BNB Chain destacou:

Com os dados econômicos dos EUA disponíveis na cadeia, os desenvolvedores agora têm acesso a informações confiáveis em tempo real para criar novas aplicações financeiras descentralizadas.

A escalada do BNB

Analistas já vinham projetando preços de quatro dígitos para o BNB desde o início de 2025. Portanto, o rompimento de US$ 1.000 abriu caminho para uma rápida ascensão a US$ 1.300, e agora o mercado discute qual será o próximo alvo.

Um gráfico divulgado pelo analista CryptoBullet indica que o token atingiu seu objetivo de US$ 1.250, com potencial para alcançar US$ 1.570, segundo o nível de extensão Fibonacci 1.618.

Entretanto, o próprio analista ressalta que a euforia exige cautela:

O BNB atingiu minhas metas de curto prazo, mas o RSI ainda sugere sobrecompra. É um ativo forte, mas não é hora de perseguir o topo.

Um novo marco para o ecossistema Binance

Além do desempenho de preço, o BNB se destaca por seu papel dentro do ecossistema Binance Smart Chain.

Ademais, com a adoção de dados macroeconômicos on-chain, a rede se posiciona como uma das infraestruturas mais completas do setor, conectando finanças tradicionais e Web3.

A iniciativa também fortalece a narrativa institucional em torno da Binance, mostrando que o ecossistema não é apenas um centro de negociação, mas também um hub de inovação e integração econômica real.

Com o avanço das integrações e o crescimento de novos projetos dentro da BNB Chain, o token BNB ganha cada vez mais relevância como ativo utilitário e reserva de valor dentro do ecossistema Binance.

A tendência é que, se o Bitcoin e o Ethereum mantiverem a trajetória de alta, o BNB siga beneficiada pela liquidez geral e pela entrada de novos investidores em busca de alternativas fora do top 2.

Em resumo, a próxima fronteira pode envolver o fortalecimento do BNB como moeda-base de contratos inteligentes ligados a dados macroeconômicos reais.

Isso o aproximaria ainda mais de seu objetivo de se tornar a espinha dorsal da próxima geração de finanças descentralizadas.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias de Altcoins
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

