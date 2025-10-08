BNB hoje: moeda da Binance bate US$ 1.300 e ultrapassa o USDT

Resumo da notícia

BNB ultrapassa US$ 1.300 e alcança novo recorde.

Token se consolida como terceira maior criptomoeda do mundo.

Projeto Aster impulsiona liquidez e novos fluxos na BNB Chain.

Parceria com Chainlink traz dados econômicos oficiais para a blockchain.

Entrada institucional reforça o papel do BNB no DeFi global.

O BNB acaba de quebrar mais um recorde ao superar a marca de US$ 1.300 hoje (08/10)0. No momento da redação deste artigo, o token nativo da Binance vale US$ 1309,87.

Com isso, o BNB consolidou-se como a terceira maior criptomoeda do mundo em capitalização de mercado, atrás somente de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH).

O movimento coloca o BNB novamente no centro das atenções do mercado. Aliás, o token já vinha em trajetória de valorização impulsionada pela expansão do BNB Chain e por novas integrações estratégicas com o ecossistema DeFi.

Fatores que impulsionaram a alta do BNB hoje

A valorização recente do BNB não aconteceu por acaso. Três elementos centrais contribuíram diretamente para a escalada do token:

Rali das altcoins: Com o Bitcoin se mantendo próximo de seu topo histórico, diversas altcoins acompanharam o movimento, e o BNB foi uma das principais beneficiadas. Lançamento do Aster: Projeto ligado a CZ chamou muita atenção no mercado. Entrada institucional: ETFs e fundos voltados a cripto estão diversificando suas carteiras, e o BNB voltou ao radar como ativo com forte utilidade na rede Binance Smart Chain (BSC). Integração com Chainlink: A recente parceria entre o BNB Chain e o padrão de dados da Chainlink adicionou um novo componente de credibilidade e inovação à rede. Isso permite o uso de dados econômicos oficiais dos EUA diretamente na blockchain.

Com esses impulsos, o token da Binance renovou seu ATH e ultrapassou o USDT em valor de mercado. Com isso, alcançou o terceiro lugar entre as principais criptomoedas do mundo.

O papel do Aster no novo rali

O ponto de virada começou com a introdução do Aster Coin (ASTER), um protocolo que rapidamente atraiu capital e atenção no ecossistema Binance. O apoio público de CZ ao projeto fortaleceu a confiança dos investidores e impulsionou a atividade dentro da BNB Smart Chain (BSC).

Segundo analistas, o Aster ajudou a gerar novas receitas e liquidez para os projetos do ecossistema, criando um ciclo de valorização que se refletiu diretamente na cotação da BNB.

Em suma, o Aster funcionou como um catalisador na rede, ao conectar aplicações DeFi, tokens utilitários e novos fluxos de receita on-chain.

Com isso, o token BNB se beneficia indiretamente de cada transação e aplicação que roda na BSC, o que explica a força da alta recente.

BNB Chain adota dados econômicos oficiais on-chain

De acordo com o anúncio divulgado nesta terça (07/10), a BNB Chain integrou o padrão de dados da Chainlink (LINK). Asim, permite que contratos inteligentes acessem métricas macroeconômicas verificadas, como:

PIB (Produto Interno Bruto)

Índice de Preços PCE

Vendas Finais Reais

Essas informações vêm diretamente do Bureau of Economic Analysis (BEA) e do Departamento de Comércio dos EUA. Isso torna a BNB Chain a primeira grande rede a trazer indicadores econômicos oficiais para dentro da blockchain.

Em suma, esta integração abre espaço para aplicações DeFi mais sofisticadas, incluindo tokens indexados à inflação, contratos vinculados ao PIB e modelos de risco ajustáveis em tempo real. Em comunicado, a equipe do BNB Chain destacou:

Com os dados econômicos dos EUA disponíveis na cadeia, os desenvolvedores agora têm acesso a informações confiáveis em tempo real para criar novas aplicações financeiras descentralizadas.

A escalada do BNB

Analistas já vinham projetando preços de quatro dígitos para o BNB desde o início de 2025. Portanto, o rompimento de US$ 1.000 abriu caminho para uma rápida ascensão a US$ 1.300, e agora o mercado discute qual será o próximo alvo.

Um gráfico divulgado pelo analista CryptoBullet indica que o token atingiu seu objetivo de US$ 1.250, com potencial para alcançar US$ 1.570, segundo o nível de extensão Fibonacci 1.618.

$BNB update Hit my $1k target ✅ 😎

+68% since my initial call in February Breaking out and closing above the Rising Wedge resistance line is a bullish sign, but I wouldn’t get too excited. $BNB is not the asset to buy right now. RSI still has room to go up, so the Next Target… https://t.co/xUJzoQiFYf pic.twitter.com/HTuwLXm4KS — CryptoBullet (@CryptoBullet1) September 19, 2025

Entretanto, o próprio analista ressalta que a euforia exige cautela:

O BNB atingiu minhas metas de curto prazo, mas o RSI ainda sugere sobrecompra. É um ativo forte, mas não é hora de perseguir o topo.

Um novo marco para o ecossistema Binance

Além do desempenho de preço, o BNB se destaca por seu papel dentro do ecossistema Binance Smart Chain.

Ademais, com a adoção de dados macroeconômicos on-chain, a rede se posiciona como uma das infraestruturas mais completas do setor, conectando finanças tradicionais e Web3.

A iniciativa também fortalece a narrativa institucional em torno da Binance, mostrando que o ecossistema não é apenas um centro de negociação, mas também um hub de inovação e integração econômica real.

Com o avanço das integrações e o crescimento de novos projetos dentro da BNB Chain, o token BNB ganha cada vez mais relevância como ativo utilitário e reserva de valor dentro do ecossistema Binance.

A tendência é que, se o Bitcoin e o Ethereum mantiverem a trajetória de alta, o BNB siga beneficiada pela liquidez geral e pela entrada de novos investidores em busca de alternativas fora do top 2.

Em resumo, a próxima fronteira pode envolver o fortalecimento do BNB como moeda-base de contratos inteligentes ligados a dados macroeconômicos reais.

Isso o aproximaria ainda mais de seu objetivo de se tornar a espinha dorsal da próxima geração de finanças descentralizadas.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.