Mais de US$ 555 milhões em tokens devem ser desbloqueados entre 6 e 13 de outubro, de acordo com dados da Tokenomist. Especialistas temem que isso pode retardar um rali de altcoins.

A onda de desbloqueios abrange dezenas de projetos, desde altcoins emergentes até gigantes estabelecidos da Layer 1. Ademais, ocorre justamente quando o Índice Altcoin Season sobe para 71, aproximando-se da marca crítica de 75 que normalmente precede altas parabólicas das altcoins.

Semana de pressão de oferta

Os desbloqueios de tokens representam a liberação programada de tokens anteriormente bloqueados, geralmente mantidos por equipes, primeiros investidores ou subsídios do ecossistema, para o mercado aberto.

Quando esses desbloqueios são grandes em comparação com a oferta circulante, podem provocar volatilidade de curto prazo ou pressão de preço do lado da venda, mesmo das altcoins mais rentáveis. Afinal, os destinatários se movem para capitalizar os lucros.

A programação desta semana inclui alguns desbloqueios massivos. A ATH lidera, liberando 1,26 bilhão de tokens avaliados em US$ 68,06 milhões. Ou seja, 10,32% do fornecimento total.

Aptos [NC] segue de perto com US$ 61,53 milhões em desbloqueios, representando 1,61% do fornecimento. Outros lançamentos incluem BABY, BB e HOME, cada um desbloqueando mais de 9% de seus fornecimentos totais de tokens.

Projetos como LINEA, IO e MOVE também entram na lista, contribuindo para o que pode ser uma semana de alta oferta em vários setores.

SOL lidera desbloqueios lineares

Desbloqueios lineares ocorrem quando os tokens são liberados gradualmente a cada dia. Nesse sentido, Solana [NC] lidera com US$ 115,16 milhões em desbloqueios, representando 0,09% da oferta em circulação.

O token meme associado à política TRUMP [NC] liberará US$ 38,05 milhões (1,52%) de seu fornecimento, enquanto Worldcoin [NC], Dogecoin [NC] e Avalanche [NC] contribuem com mais de US$ 20 milhões em liberações diárias.

Tokens de média capitalização como ASTER, TIA, SUI e ETHFI também estão na lista, com desbloqueios que variam de 0,09% a 2,04% de seus suprimentos.

Historicamente, grandes períodos de desbloqueio de tokens coincidem com o aumento da pressão de venda. Especialmente quando a liquidez do mercado é baixa ou os investidores estão cautelosos.

Rali de altcoins: à beira da euforia

Embora os desbloqueios levantem preocupações sobre quedas de curto prazo, os indicadores mais amplos do mercado continuam a emitir sinais de alta.

O gráfico que acompanha a capitalização total do mercado de criptomoedas, excluindo Bitcoin e Ethereum, recentemente ultrapassou a resistência chave de US$ 1,16 trilhão, testando o nível de retração de Fibonacci de 0,786.

Essa quebra sugere uma forte demanda subjacente por altcoins e uma potencial aceleração em direção a US$ 1,2 trilhão e além.

Fonte: TradingView

Se o momentum se mantiver, as extensões de Fibonacci projetam metas de alta em US$ 1,31 trilhão (nível 1,618), US$ 1,48 trilhão (2,618) e US$ 1,76 trilhão (4,236). O RSI em 61 indica que, embora as altcoins estejam aquecendo, o mercado ainda não entrou em território de sobrecompra.

Com a leitura do Índice da Temporada de Altcoins em 71, as criptomoedas estão se aproximando de uma temporada de altcoins completa. Uma fase em que o capital gira agressivamente do Bitcoin e do Ethereum para tokens de média e pequena capitalização.

Enquanto isso, o Bitcoin também atingiu um novo recorde de US$ 125.000, apenas dois meses depois que o principal ativo digital ultrapassou US$ 120 mil pela primeira vez. Quando o domínio diminuir, o influxo de capital poderá resultar em um aumento maciço nos preços das altcoins de alto crescimento.

