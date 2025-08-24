China ensaia retorno explosivo para stablecoin atrelada ao yuan

Resumo da notícia

China considera stablecoin lastreada no yuan para reforçar moeda no comércio global.

A medida representaria a maior guinada chinesa desde o banimento das criptomoedas em 2021.

Hong Kong e Xangai liderarão a fase inicial de testes.

Disputa com os EUA intensifica corrida geopolítica pelas moedas digitais globais.

Bitcoin Hyper surge como alternativa descentralizada, levando DeFi, NFTs e games ao BTC.

A China está prestes a dar um passo que pode mudar o rumo das finanças digitais globais. Depois de banir as criptomoedas em 2021, Pequim agora avalia liberar o uso de stablecoins lastreadas no yuan.

O plano, que pode ser aprovado ainda em agosto pelo Conselho de Estado, tem o objetivo de fortalecer o papel do yuan no cenário internacional e desafiar a hegemonia do dólar.

China pode ter guinada histórica

Se confirmada, a medida representará a maior mudança desde o endurecimento contra o Bitcoin e novas criptomoedas em 2021. A diferença é que, desta vez, o movimento não mira os investidores locais, mas sim a projeção global da moeda chinesa.

De acordo com a Reuters, a estratégia envolve a criação de diretrizes regulatórias, mecanismos de controle de riscos e metas para ampliar o uso do yuan em transações internacionais. Hong Kong e Xangai serão as primeiras cidades a testar a novidade.

Esse avanço ocorre em um mercado onde o dólar reina absoluto. Hoje, mais de 99% das stablecoins globais são atreladas à moeda americana, segundo o Banco de Compensações Internacionais (BIS).

Já o yuan, que chegou a ganhar espaço nos pagamentos internacionais, caiu para 2,88% de participação em junho. Esse é o menor nível em dois anos, segundo o sistema SWIFT.

Corrida pela soberania digital

O movimento chinês se dá em paralelo ao avanço regulatório dos Estados Unidos, que sob a gestão de Donald Trump aprovaram o GENIUS Act, um marco regulatório para stablecoins.

Para Pequim, permitir stablecoins com lastro em yuan é uma forma de reagir ao domínio digital americano. O economista Huang Yiping, conselheiro do Banco Popular da China, chegou a dizer que um stablecoin offshore de yuan em Hong Kong é uma possibilidade concreta.

Não por acaso, países vizinhos como Japão e Coreia do Sul também estudam lançar suas próprias stablecoins nacionais. Portanto, a disputa não é apenas monetária, mas também geopolítica. Afinal, cada nação busca proteger sua soberania digital em um mundo cada vez mais descentralizado.

Hong Kong seria uma ponte para o mundo

Um detalhe importante é a nova lei de stablecoins de Hong Kong, em vigor desde 1º de agosto. A regulação coloca a região como uma das primeiras do mundo a estabelecer regras claras para emissores de stablecoins lastreadas em moedas fiduciárias.

O Morgan Stanley acredita que stablecoins atreladas ao dólar de Hong Kong podem servir de ponte entre o e-CNY (yuan digital) e os ativos globais.

Na prática, isso permitiria que investidores internacionais convertessem stablecoins como USDT e USDC em yuan digital, sem burlar os rígidos controles de capital da China continental.

O que vem pela frente

O projeto deve ser discutido também na Cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, em Tianjin, nos dias 31 de agosto e 1º de setembro. Será uma oportunidade para Pequim defender publicamente a ampliação do uso do yuan no comércio internacional.

Ainda há desafios, sobretudo em relação aos controles de capital, que limitam a movimentação de recursos para fora do país. No entanto, se o projeto avançar, a stablecoin do yuan pode redefinir o jogo, principalmente no eixo asiático.

Para muitos analistas, trata-se de um contra-ataque calculado. Ou seja, a China quer transformar o yuan em uma alternativa real ao dólar em um dos terrenos mais estratégicos da economia moderna, o das moedas digitais globais.

