China ensaia retorno explosivo para stablecoin atrelada ao yuan

Pequim pode autorizar a primeira stablecoin lastreada no yuan, em movimento para desafiar a hegemonia do dólar.

Resumo da notícia

  • China considera stablecoin lastreada no yuan para reforçar moeda no comércio global.
  • A medida representaria a maior guinada chinesa desde o banimento das criptomoedas em 2021.
  • Hong Kong e Xangai liderarão a fase inicial de testes.
  • Disputa com os EUA intensifica corrida geopolítica pelas moedas digitais globais.
  • Bitcoin Hyper surge como alternativa descentralizada, levando DeFi, NFTs e games ao BTC.

A China está prestes a dar um passo que pode mudar o rumo das finanças digitais globais. Depois de banir as criptomoedas em 2021, Pequim agora avalia liberar o uso de stablecoins lastreadas no yuan.

O plano, que pode ser aprovado ainda em agosto pelo Conselho de Estado, tem o objetivo de fortalecer o papel do yuan no cenário internacional e desafiar a hegemonia do dólar.

China pode ter guinada histórica

Se confirmada, a medida representará a maior mudança desde o endurecimento contra o Bitcoin e novas criptomoedas em 2021. A diferença é que, desta vez, o movimento não mira os investidores locais, mas sim a projeção global da moeda chinesa.

De acordo com a Reuters, a estratégia envolve a criação de diretrizes regulatórias, mecanismos de controle de riscos e metas para ampliar o uso do yuan em transações internacionais. Hong Kong e Xangai serão as primeiras cidades a testar a novidade.

Esse avanço ocorre em um mercado onde o dólar reina absoluto. Hoje, mais de 99% das stablecoins globais são atreladas à moeda americana, segundo o Banco de Compensações Internacionais (BIS).

Já o yuan, que chegou a ganhar espaço nos pagamentos internacionais, caiu para 2,88% de participação em junho. Esse é o menor nível em dois anos, segundo o sistema SWIFT.

Corrida pela soberania digital

O movimento chinês se dá em paralelo ao avanço regulatório dos Estados Unidos, que sob a gestão de Donald Trump aprovaram o GENIUS Act, um marco regulatório para stablecoins.

Para Pequim, permitir stablecoins com lastro em yuan é uma forma de reagir ao domínio digital americano. O economista Huang Yiping, conselheiro do Banco Popular da China, chegou a dizer que um stablecoin offshore de yuan em Hong Kong é uma possibilidade concreta.

Não por acaso, países vizinhos como Japão e Coreia do Sul também estudam lançar suas próprias stablecoins nacionais. Portanto, a disputa não é apenas monetária, mas também geopolítica. Afinal, cada nação busca proteger sua soberania digital em um mundo cada vez mais descentralizado.

Hong Kong seria uma ponte para o mundo

Um detalhe importante é a nova lei de stablecoins de Hong Kong, em vigor desde 1º de agosto. A regulação coloca a região como uma das primeiras do mundo a estabelecer regras claras para emissores de stablecoins lastreadas em moedas fiduciárias.

O Morgan Stanley acredita que stablecoins atreladas ao dólar de Hong Kong podem servir de ponte entre o e-CNY (yuan digital) e os ativos globais.

Na prática, isso permitiria que investidores internacionais convertessem stablecoins como USDT e USDC em yuan digital, sem burlar os rígidos controles de capital da China continental.

O que vem pela frente

O projeto deve ser discutido também na Cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, em Tianjin, nos dias 31 de agosto e 1º de setembro. Será uma oportunidade para Pequim defender publicamente a ampliação do uso do yuan no comércio internacional.

Ainda há desafios, sobretudo em relação aos controles de capital, que limitam a movimentação de recursos para fora do país. No entanto, se o projeto avançar, a stablecoin do yuan pode redefinir o jogo, principalmente no eixo asiático.

Para muitos analistas, trata-se de um contra-ataque calculado. Ou seja, a China quer transformar o yuan em uma alternativa real ao dólar em um dos terrenos mais estratégicos da economia moderna, o das moedas digitais globais.

A corrida das stablecoins e a resposta da inovação descentralizada

A disputa entre China e Estados Unidos em torno das stablecoins deixa claro que o futuro do dinheiro digital será palco de uma verdadeira corrida global.

Enquanto governos tentam consolidar moedas estatais digitais para reforçar seu poder geopolítico, cresce também a demanda por soluções abertas, transparentes e descentralizadas.

É nesse ponto que entra a força da inovação vinda do próprio mercado cripto. Projetos como o do Bitcoin Hyper (HYPER) mostram que a expansão das utilidades do Bitcoin não depende de governos ou bancos centrais, mas sim de tecnologia e adesão da comunidade.

Bitcoin Hyper: colocando o BTC à frente na nova era digital

O Bitcoin Hyper é a primeira Layer-2 do Bitcoin a integrar a Solana Virtual Machine (SVM). Assim, traz escalabilidade, velocidade e custos reduzidos de transação diretamente para a rede do BTC.

Com essa arquitetura, o Bitcoin deixa de ser apenas uma reserva de valor. Em vez disso, passa a competir em pé de igualdade com blockchains como Ethereum e Solana. Afinal, vai passar a oferecer suporte a DeFi, NFTs, games e aplicações descentralizadas, tudo sem abrir mão da segurança da sua camada base.

Por fim, enquanto a disputa das stablecoins mostra a tentativa dos países de assumir o controle do futuro financeiro, o HYPER desponta como a resposta descentralizada e aberta. Ou seja, coloca o Bitcoin novamente no centro da revolução digital.

Conheça o projeto Bitcoin Hyper

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

