ETH reforça queda das criptomoedas hoje; mercado segue otimista

Resumo da notícia

Ethereum opera em queda nesta segunda-feira.

Apesar disso, a moeda atrai forte demanda institucional e pode entrar em ciclo de alta histórico, segundo a CryptoQuant.

Entradas em exchanges caem e staking bate recorde de 36,2 milhões de ETH.

Resistência em US$ 5.200 pode definir se o preço continua subindo ou se consolida.

As principais criptomoedas hoje (15/09) operam em queda, com o Ethereum (ETH) caindo em torno de 3% pela manhã. Outros destaques negativos são o SOL, com queda de 5%, e o Bitcoin, caindo 1%.

No entanto, a principal altcoin do mercado segue recebendo previsões positivas dos analistas.

Afinal, segundo analistas da CryptoQuant, o Ethereum pode estar no início de seu ciclo mais robusto até agora. A valorização recente é atribuída ao aumento expressivo do staking e à forte demanda institucional.

Segundo Julio Moreno, chefe de pesquisa da CryptoQuant, esse movimento mostra que o ETH está sendo visto como um ativo estratégico de longo prazo por grandes investidores.

Demanda institucional impulsiona ETH e outras criptomoedas hoje

Dados indicam que tesourarias de ETFs à vista elevaram suas participações para um recorde de 6,7 milhões de ETH. Além disso, endereços que detêm entre 10.000 e 100.000 ETH compraram cerca de seis milhões de tokens nos últimos meses.

Essa acumulação levou seus saldos para 20,6 milhões de ETH, reforçando o interesse de grandes players.

No entanto, as entradas de ETH em exchanges caíram de 1,8 milhão em meados de agosto para 750.000, reduzindo a pressão vendedora. Aliás, esse comportamento sugere que investidores preferem manter suas posições à espera de novas altas, o que tende a sustentar os preços.

Ou seja, mesmo tendo momentos de oscilação, como nesta segunda-feira, o Ethereum mantém sua posição de destaque entre as criptomoedas hoje, sendo considerado um símbolo entre as melhores altcoins.

Aliás, o otimismo em relação ao ativo vem ganhando proporções impressionantes. Recentemente, o cofundador da Ethereum chegou a afirmar que o ETH pode superar o Bitcoin.

Rede Ethereum em expansão

Também o número de transações e endereços ativos atingiu níveis recordes em agosto, com 1,7 milhão e 800.000, respectivamente. Já as chamadas de contratos inteligentes superaram 12 milhões por dia, sinalizando maior uso da rede.

Por outro lado, o ETH ainda enfrenta resistência importante em US$ 5.200, faixa que já serviu como limite em ciclos anteriores. Então, uma quebra clara desse nível pode abrir espaço para uma nova fase de alta, mas uma consolidação abaixo dele indicaria uma pausa no rali.

Às 11h30 desta segunda-feira, a moeda era negociada a US$ 4.519,66, segundo o CoinMarketCap.

Por fim, a quantidade de ETH em staking chegou a 36,2 milhões desde maio, o que reduz a oferta em circulação e adiciona pressão compradora.

Esse dado reforça a confiança de longo prazo no ativo e mantém os analistas otimistas sobre o potencial do Ethereum e o impacto positivo no mercado de criptomoedas hoje.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.