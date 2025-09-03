Resumo da notícia

BitMine compra 153.000 ETH por US$ 655 milhões e amplia sua posição.

A empresa já detém 1,5% da oferta de Ethereum e quer chegar a 5%.

Tom Lee prevê que a rede Ethereum será base da infraestrutura financeira futura.

A BitMine Immersion Technologies reforçou sua estratégia de tesouraria ao adquirir 153.000 ETH por US$ 655 milhões. A empresa de mineração de Bitcoin, com sede em Las Vegas, agora possui cerca de 1,86 milhão de ETH, que valem US$ 8,1 bilhões.

O objetivo da empresa é controlar 5% da oferta do ativo. Hoje, detém 1,5% dos 120,7 milhões de ETH em circulação.

Por isso, segundo a Strategic Ethereum Reserve, a BitMine já é a maior detentora corporativa de ETH do mundo. Aliás, suas reservas superam a soma das detidas pela Fundação Ethereum e por outras empresas relevantes do setor.

Ações da BitMine se recuperam

As ações da BitMine abriram em queda esta semana, chegando a desvalorizar 3,5% na segunda-feira (1/9), para US$ 42,11. O Ethereum também registrou queda de 0,5% no mesmo período, a US$ 4.300.

No entanto, ambos se recuperaram desde então. No momento, o ETH vale US$ 4.422,54. Já os papéis da BitMine voltaram a rondar o patamar de US$ 45.

Tom Lee, cofundador da Fundstrat e presidente do conselho da BitMine, demonstrou otimismo em vídeo divulgado ao mercado:

Em 2025, com o mundo real se tornando digital, será natural dizer: quero encontrar uma reserva digital de valor’, e essa reserva é o Bitcoin.

Além disso, ele acrescentou que esse movimento criará um mercado para outros ativos digitais, deixando claro qual moeda lidera entre as criptomoedas promissoras:

O vencedor nesse quesito é o Ethereum.

Representante da empresa de mineração mostra otimismo

Lee também comparou o momento atual a 1971, quando os EUA abandonaram o padrão-ouro. Para ele, a próxima década pode ver uma adoção em massa de stablecoins, ações tokenizadas e soluções de IA baseadas em blockchain.

Por outro lado, o Ethereum continua abaixo da máxima histórica de quase US$ 5.000, que atingiu no mês passado.

Em seguida, Lee explicou que, se a média histórica de valorização em relação ao Bitcoin se mantiver, caso o BTC alcance US$ 250 mil, o ETH pode vir a valer US$ 12 mil.

Em agosto, o Standard Chartered fez uma previsão segundo a qual o Ethereum chegará até US$ 25 mil.

Por fim, o executivo destacou que o Ethereum pode não apenas se recuperar, mas superar a máxima histórica em sua relação com o Bitcoin, consolidando-se como infraestrutura financeira global.

