Ethereum recua após quebrar recorde histórico de preço

Resumo da notícia

O Ethereum (ETH) quebrou seu recorde histórico no fim de semana, mas recuou já na noite de domingo.

A demanda por ETFs de ETH supera a de Bitcoin e sustenta a alta da moeda.

Mudanças regulatórias e acumulação corporativa reforçam otimismo.

O Ethereum (ETH) começou a semana em baixa, depois de registrar sua maior cotação da história no domingo (24/8). O ativo chegou a US$ 4.946, mas caiu para US$ 4.599 nesta segunda-feira (25/8), uma queda de 3,4%.

O ETH havia ultrapassado o recorde anterior de US$ 4.878, de novembro de 2021. O movimento foi motivado por declarações do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, que sugeriu cortes de juros. Então, em apenas uma hora, a criptomoeda saltou 8%.

Ainda na noite de domingo, teve início um movimento de correção que levou à queda do preço do ativo. No entanto, ainda há previsões otimistas para o ETH, que pode romper em breve a marca de US$ 5.000.

ETFs e demanda corporativa impulsionam Ethereum

Os ETFs de Ethereum à vista nos EUA vêm de entradas recordes, chegando a captar mais de US$ 1 bilhão em um único dia. Por outro lado, os fundos de Bitcoin tiveram desempenho inferior, algo raro. Isso mostra a força das melhores altcoins no mercado atual.

Também a acumulação corporativa reforçou a alta. A BitMine Immersion comprou mais de US$ 7 bilhões em ETH, enquanto a SharpLink Gaming detém US$ 3,6 bilhões da moeda. Esse interesse institucional mostra confiança no potencial de longo prazo do ativo.

Também houve avanços regulatórios nos EUA, contribuindo para a alta do ETH. Por exemplo, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) passou a permitir que provedores de staking líquido ofereçam recompensas sem registro. Ou seja, flexibilizou a política anterior.

Em seguida, a Lei GENIUS consolidou diversas regras para stablecoins, que operam majoritariamente na rede Ethereum.

Perspectivas para os próximos meses

A grande questão é se o Ethereum conseguirá romper a barreira dos US$ 5.000. Em mercados de previsão, 94% dos participantes acreditam que isso ocorrerá até o fim de 2025.

Além disso, recentemente, o Standard Chartered previu que o ETH chegará a US$ 25.000 até 2028.

O Bitcoin, que também se valorizou recentemente, está cotado a US$ 111.489, segundo dados do CoinMarketCap. A moeda chegou a ultrapassar a marca de US$ 120 recentemente. Mas acabou perdendo força posteriormente.

Portanto, a atenção agora se volta ao Ethereum, que vive um momento de protagonismo.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.