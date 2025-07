Changpeng Zhao, mais conhecido como CZ e fundador da Binance, voltou a criticar a cobertura da Bloomberg. Desta vez, ele avalia tomar medidas legais contra o veículo devido a uma matéria que, na sua visão, contém erros factuais.

Além disso, CZ insinuou que um concorrente pode ter influenciado a reportagem. No entanto, o empresário não chegou a citar nomes.

A suposta motivação teria relação com um incidente antigo. E essa não seria a primeira vez que a Bloomberg se envolve em atrito com o empresário.

Em 2022, CZ processou uma editora da Bloomberg com sede em Hong Kong, a Modern Media CL. A publicação havia veiculado um perfil com o título: ‘O homem mais rico das criptos vai aguentar o frio?’

Também constava, na versão em chinês da Bloomberg, a acusação de que a Binance operava um esquema de pirâmide.

Na época, CZ ainda era CEO da Binance. A corretora já se destacava como a maior plataforma de criptoativos do mundo, listando novas criptomoedas e elevando ano a ano seu volume de negociação.

A ação judicial se arrastou por dois anos. Por fim, a Bloomberg se retratou, mudou o título do artigo para ‘O misterioso Changpeng Zhao’ e publicou um pedido de desculpas. Além disso, a empresa fez uma doação para a caridade — em vez de pagar uma indenização.

O fundador da Binance acredita que a reportagem recente segue o mesmo padrão da anterior.

No entanto, CZ ainda não confirmou se a empresa vai mesmo processar a Bloomberg. Tampouco revelou detalhes sobre o que seriam os supostos erros da matéria.

4. FUD. Bloomberg just wrote another hit piece (sponsored by a competitor) containing so many factual errors I don't even know where to begin.

Might have to sue them again for defamation. https://t.co/FevGMArHj8

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) July 11, 2025