Coinspeaker

© 2025 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Unstaking de SOL: FTX e Alameda retiram US$ 43,6 milhões

Apesar da grande retirada, endereços ainda mantêm cerca de 4,18 milhões de SOL travados.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar Atualizado em 5 mins read
Unstaking de SOL: FTX e Alameda retiram US$ 43,6 milhões

Resumo da notícia

  • FTX e Alameda retiraram 192 mil SOL do staking, avaliados em US$ 43,6 milhões.
  • Endereços ainda mantêm cerca de 4,18 milhões de SOL travados, equivalentes a quase US$ 960 milhões.
  • Movimentações desse tipo costumam anteceder vendas em exchanges, elevando riscos de pressão de oferta.
  • Ferramentas como o Snorter Bot permitem monitorar baleias e transformar volatilidade em oportunidades.

A movimentação de tokens vinculados às carteiras da falida exchange FTX e da Alameda Research voltou a chamar a atenção do mercado. Desta vez, o destaque foi o unstaking de 192 mil SOL.

Os tokens estão avaliados em aproximadamente US$ 43,6 milhões. O episódio reacendeu o debate sobre os possíveis impactos no preço da Solana (SOL) e no equilíbrio de oferta do mercado.

O que aconteceu com o unstaking de SOL?

Segundo dados monitorados pela EmberCN, um endereço identificado como pertencente à FTX e à Alameda retirou recentemente os tokens SOL de pools de staking.

Embora esse movimento tenha liberado os ativos para transferência ou venda, o endereço ainda mantém 4,18 milhões de SOL em staking, equivalentes a quase US$ 960 milhões. Esse é um valor bem relevante, principalmente por se tratar de uma das melhores altcoins do mercado.

Portanto, o unstaking representa apenas uma fração do montante sob controle das entidades em liquidação judicial. Mas ainda assim levantou preocupações entre investidores.

Entendendo o processo de unstaking

No ecossistema Solana, o staking consiste em bloquear tokens para ajudar a validar transações e reforçar a segurança da rede, recebendo recompensas em troca. O unstaking, por sua vez, libera esses ativos, tornando-os líquidos e aptos para transferência ou negociação.

No caso da FTX e da Alameda, os padrões observados em transações anteriores indicam um comportamento recorrente:

  • Os fundos são divididos em endereços intermediários;
  • Em seguida, são enviados para grandes exchanges, como Coinbase e Binance.

Esse tipo de movimentação costuma anteceder operações de venda, o que pode gerar pressão adicional no lado da oferta.

Impactos potenciais no mercado

O mercado acompanha o caso com cautela. Quando grandes quantidades de tokens são movidas para exchanges, cresce a expectativa de que haverá realização de vendas, com possível reflexo negativo sobre os preços.

Até o momento, não houve confirmação de que os tokens SOL liberados já foram vendidos. No entanto, o simples fato de estarem líquidos adiciona uma camada de incerteza para investidores de curto prazo.

Esse episódio é parte da estratégia de liquidação do espólio da FTX, que vem administrando ativos para pagar credores após a falência. Como os fundos da Alameda e da FTX ainda detêm bilhões em criptoativos, é provável que novas movimentações ocorram ao longo dos próximos meses.

Como investidores podem se preparar?

Apesar da dimensão do unstaking, especialistas reforçam que o movimento não significa, automaticamente, um colapso iminente no preço do SOL. Ainda assim, há pontos importantes que se deve monitorar:

  • Olho nas transferências futuras: relatórios de grandes envios para exchanges podem sinalizar vendas relevantes;
  • Diversificação: reduzir exposição a um único ativo é uma forma de mitigar riscos em cenários de volatilidade;
  • Foco no longo prazo: é importante separar os fundamentos do ecossistema Solana de movimentos conjunturais ligados à liquidação da FTX.

A Solana segue forte apesar da pressão realizada pelo unstaking

Embora notícias ligadas à FTX tragam ruídos de curto prazo, o ecossistema Solana mantém uma trajetória de crescimento sólido.

Em setembro de 2025, a rede registrou um novo recorde em valor total bloqueado (TVL), superando US$ 12,1 bilhões. Além disso, se aproximou do BNB no ranking das maiores criptomoedas em valor de mercado.

Portanto, ainda que o unstaking da Alameda seja relevante, ele ocorre em paralelo a uma fase de fortalecimento estrutural da Solana.

Para muitos analistas, esse equilíbrio entre riscos e avanços reforça a importância de avaliar tanto os fundamentos da rede quanto os movimentos de curto prazo.

Baleias movimentam o mercado, mas o Snorter ajuda você a reagir

recursos do snorter

O episódio do unstaking pela FTX e Alameda, que liberou cerca de US$ 43 milhões em Solana (SOL), mostra de forma clara como baleias podem alterar a dinâmica do mercado em questão de minutos.

Esses movimentos, geralmente ligados a liquidações ou a vendas massivas, criam ondas de volatilidade que surpreendem investidores de varejo. É justamente nesse tipo de cenário que ferramentas como o Snorter Bot ($SNORT) ganham relevância.

Afinal, com sua tecnologia de detecção antecipada de fluxos de liquidez e atividade de baleias, o $SNORT permite identificar grandes movimentações antes que o impacto total chegue ao mercado.

Então, em vez de ser pego de surpresa por quedas bruscas ou oscilações repentinas, o trader tem a chance de se posicionar de forma estratégica.

Enquanto fundos como FTX e Alameda liquidam posições em busca de pagar credores, o investidor comum pode usar a agilidade e automação do Snorter.

Assim, você pode transformar esses episódios de incerteza em oportunidades reais de trade dentro do ecossistema Solana e, futuramente, em outras blockchains.

 Invista com o Snorter

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

Share:
Artigos Relacionados