TVL de Solana atinge recorde e ameaça ultrapassar BNB

Com recorde de TVL e disputa direta com a BNB Chain, a rede Solana vive seu melhor momento.

Gabriel Gomes Flavio Aguilar Atualizado em 5 mins read
Resumo da notícia

  • Solana alcançou US$ 12,11 bilhões em TVL, um novo recorde.
  • A rede se aproxima da BNB Chain como quinta maior em valor de mercado.
  • Memecoins somam mais de US$ 12 bilhões e impulsionam a liquidez da Solana.
  • Snorter Token arrecada US$ 3,8 milhões em pré-venda e prepara expansão multichain.

A rede Solana voltou a ocupar o centro das atenções no mercado cripto ao registrar um marco histórico em valor total bloqueado (TVL). Segundo dados da DefiLlama, o TVL de Solana alcançou US$ 12,11 bilhões na terça-feira (9/9).

Com isso, a Solana superou o recorde anterior, estabelecido em janeiro, quando ficou pouco abaixo de US$ 12 bilhões. Aliás, esse avanço ocorre em um momento em que a Solana (SOL) disputa diretamente com a BNB Chain (BNB) a posição de quinta maior criptomoeda do mundo em valor de mercado.

A diferença entre as duas já se estreita rapidamente. Na quarta-feira (10/9), com a subida do SOL, apenas US$ 2,1 milhões em market cap separavam as duas moedas. Isso reflete a força da Solana como alternativa viável ao Ethereum em transações de alta velocidade e baixo custo.

Portanto, combinando o crescimento do DeFi, o boom das memecoins e uma comunidade extremamente ativa, a Solana se consolida como protagonista do atual ciclo de mercado.

Por que o DeFi da Solana cresce tão rápido?

A ascensão da Solana se explica por suas inovações técnicas. Afinal, a rede combina proof-of-history (PoH) com proof-of-stake (PoS), o que permite processar dezenas de milhares de transações por segundo.

Outro fator-chave é o custo, já que as taxas da Solana são quase simbólicas, muitas vezes inferiores a um centavo de dólar. Essa eficiência torna a rede ideal para operações de alta frequência, microtransações e novas criptomoedas de baixa capitalização.

Não por acaso, protocolos como Jupiter, Jito, Sanctum e Raydium lideraram o crescimento recente. Só o Jupiter já responde por mais de US$ 3,3 bilhões em TVL, mostrando a força da rede como infraestrutura para DeFi.

Além disso, ao oferecer escalabilidade, baixa latência e taxas reduzidas, a Solana não apenas compete com o Ethereum, mas também ameaça o domínio da BNB Chain como principal alternativa.

TVL de Solana perto do pódio e Snorter surfando a onda

O momento atual da Solana é histórico. De um lado, a rede bate recordes em TVL e atrai volumes crescentes de capital no DeFi. Do outro, se aproxima da BNB Chain no ranking global, algo que até pouco tempo parecia improvável.

Esse cenário fortalece a percepção de que a Solana pode consolidar-se como a quinta maior blockchain do mercado, atrás apenas das redes do Bitcoin, Ethereum, Ripple e Tether. E o TVL de Solana mostra isso bem.

Projetos como o Snorter Token são parte dessa narrativa. Afinal, ao unir velocidade, automação e segurança, o bot oferece aos traders uma forma prática de explorar as oportunidades do setor de memecoins, justamente um dos motores de liquidez da Solana.

Com a blockchain no seu melhor momento histórico e novas ferramentas ganhando tração, a combinação entre Solana e Snorter parece preparada para capturar grande parte da próxima onda de crescimento do mercado cripto.

Memecoins se consolidam como setor estratégico

Além dos protocolos financeiros tradicionais, o mercado de memecoins se tornou parte central do ecossistema da Solana.

Afinal, o segmento já ultrapassa US$ 12 bilhões em valor de mercado, mostrando que tokens antes vistos como piada hoje são motores de liquidez e engajamento comunitário.

Essa popularidade abriu espaço para novas ferramentas que exploram a velocidade da Solana e a viralidade das memecoins.

É nesse contexto que surge o Snorter Token ($SNORT), integrado ao Snorter Bot. O Snorter é um bot de trading no Telegram projetado para dar agilidade e segurança ao investidor de varejo.

Snorter Bot: automação para traders

recursos do snorter

O Snorter Bot simplifica a negociação de memecoins com recursos que atraem desde iniciantes até traders experientes. Seus destaques incluem:

  • Fast Sniper: identifica tokens promissores antes que eles explodam de preço;
  • Detecção de honeypots: taxa de acerto de 85% para evitar golpes comuns;
  • Copy trading automatizado: permite espelhar carteiras de sucesso em tempo real;
  • Taxas competitivas: usuários que mantêm $SNORT pagam apenas 0,85% por operação, abaixo da média de bots rivais.

Na prática, o bot faz todo o trabalho de análise e execução em subsegundos, escaneando o mempool e garantindo proteção contra ataques como front-running.

O mercado já reage ao potencial do Snorter, tanto que a pré-venda do $SNORT arrecadou US$ 3,8 milhões. Atualmente, o token está sendo negociado a US$ 0,1039.

A expectativa é de que o preço avance nas próximas fases, com direito a recompensas de staking de até 122% para os investidores iniciais. Em resumo, isso reforça a narrativa de que o projeto pode ser um dos grandes destaques do ciclo atual de memecoins.

Embora tenha começado na rede Solana, o roadmap prevê integração com Ethereum, BNB Chain, Polygon e Base. Essa abordagem multichain amplia o alcance do Snorter e aumenta a utilidade do $SNORT, já que ele será necessário para acessar os recursos premium do bot.

Com cada nova blockchain integrada, cresce a demanda pelo token e, consequentemente, sua relevância dentro do ecossistema.

Invista no Snorter Bot

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias de Solana
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

