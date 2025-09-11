Resumo da notícia

A rede Solana voltou a ocupar o centro das atenções no mercado cripto ao registrar um marco histórico em valor total bloqueado (TVL). Segundo dados da DefiLlama, o TVL de Solana alcançou US$ 12,11 bilhões na terça-feira (9/9).

Com isso, a Solana superou o recorde anterior, estabelecido em janeiro, quando ficou pouco abaixo de US$ 12 bilhões. Aliás, esse avanço ocorre em um momento em que a Solana (SOL) disputa diretamente com a BNB Chain (BNB) a posição de quinta maior criptomoeda do mundo em valor de mercado.

A diferença entre as duas já se estreita rapidamente. Na quarta-feira (10/9), com a subida do SOL, apenas US$ 2,1 milhões em market cap separavam as duas moedas. Isso reflete a força da Solana como alternativa viável ao Ethereum em transações de alta velocidade e baixo custo.

Portanto, combinando o crescimento do DeFi, o boom das memecoins e uma comunidade extremamente ativa, a Solana se consolida como protagonista do atual ciclo de mercado.

Por que o DeFi da Solana cresce tão rápido?

A ascensão da Solana se explica por suas inovações técnicas. Afinal, a rede combina proof-of-history (PoH) com proof-of-stake (PoS), o que permite processar dezenas de milhares de transações por segundo.

Outro fator-chave é o custo, já que as taxas da Solana são quase simbólicas, muitas vezes inferiores a um centavo de dólar. Essa eficiência torna a rede ideal para operações de alta frequência, microtransações e novas criptomoedas de baixa capitalização.

Não por acaso, protocolos como Jupiter, Jito, Sanctum e Raydium lideraram o crescimento recente. Só o Jupiter já responde por mais de US$ 3,3 bilhões em TVL, mostrando a força da rede como infraestrutura para DeFi.

Além disso, ao oferecer escalabilidade, baixa latência e taxas reduzidas, a Solana não apenas compete com o Ethereum, mas também ameaça o domínio da BNB Chain como principal alternativa.

TVL de Solana perto do pódio e Snorter surfando a onda

O momento atual da Solana é histórico. De um lado, a rede bate recordes em TVL e atrai volumes crescentes de capital no DeFi. Do outro, se aproxima da BNB Chain no ranking global, algo que até pouco tempo parecia improvável.

Esse cenário fortalece a percepção de que a Solana pode consolidar-se como a quinta maior blockchain do mercado, atrás apenas das redes do Bitcoin, Ethereum, Ripple e Tether. E o TVL de Solana mostra isso bem.

Projetos como o Snorter Token são parte dessa narrativa. Afinal, ao unir velocidade, automação e segurança, o bot oferece aos traders uma forma prática de explorar as oportunidades do setor de memecoins, justamente um dos motores de liquidez da Solana.

Com a blockchain no seu melhor momento histórico e novas ferramentas ganhando tração, a combinação entre Solana e Snorter parece preparada para capturar grande parte da próxima onda de crescimento do mercado cripto.

Memecoins se consolidam como setor estratégico

Além dos protocolos financeiros tradicionais, o mercado de memecoins se tornou parte central do ecossistema da Solana.

Afinal, o segmento já ultrapassa US$ 12 bilhões em valor de mercado, mostrando que tokens antes vistos como piada hoje são motores de liquidez e engajamento comunitário.

Essa popularidade abriu espaço para novas ferramentas que exploram a velocidade da Solana e a viralidade das memecoins.

É nesse contexto que surge o Snorter Token ($SNORT), integrado ao Snorter Bot. O Snorter é um bot de trading no Telegram projetado para dar agilidade e segurança ao investidor de varejo.

Snorter Bot: automação para traders

O Snorter Bot simplifica a negociação de memecoins com recursos que atraem desde iniciantes até traders experientes. Seus destaques incluem:

Fast Sniper: identifica tokens promissores antes que eles explodam de preço;

identifica tokens promissores antes que eles explodam de preço; Detecção de honeypots: taxa de acerto de 85% para evitar golpes comuns;

taxa de acerto de 85% para evitar golpes comuns; Copy trading automatizado: permite espelhar carteiras de sucesso em tempo real;

permite espelhar carteiras de sucesso em tempo real; Taxas competitivas: usuários que mantêm $SNORT pagam apenas 0,85% por operação, abaixo da média de bots rivais.

Na prática, o bot faz todo o trabalho de análise e execução em subsegundos, escaneando o mempool e garantindo proteção contra ataques como front-running.

O mercado já reage ao potencial do Snorter, tanto que a pré-venda do $SNORT arrecadou US$ 3,8 milhões. Atualmente, o token está sendo negociado a US$ 0,1039.

A expectativa é de que o preço avance nas próximas fases, com direito a recompensas de staking de até 122% para os investidores iniciais. Em resumo, isso reforça a narrativa de que o projeto pode ser um dos grandes destaques do ciclo atual de memecoins.

Embora tenha começado na rede Solana, o roadmap prevê integração com Ethereum, BNB Chain, Polygon e Base. Essa abordagem multichain amplia o alcance do Snorter e aumenta a utilidade do $SNORT, já que ele será necessário para acessar os recursos premium do bot.

Com cada nova blockchain integrada, cresce a demanda pelo token e, consequentemente, sua relevância dentro do ecossistema.

Invista no Snorter Bot

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.