A Lumx, empresa líder em infraestrutura para pagamentos com stablecoins, anunciou a captação de US$ 3,4 milhões em uma rodada de investimento liderada pela Indicator Capital e pela CMT Digital.

O aporte contou com a participação dos fundos Antler, Honey Island e Escala Capital. Também entraram investidores estratégicos como a Bitso e a Nomad, além dos investidores-anjo Josh Weiss e Chuk Okpalugo.

O novo aporte será destinado a expandir a operação na região e acelerar o desenvolvimento tecnológico. Além disso, visa aprofundar práticas de regulação e compliance em parceria com os órgãos reguladores.

Conforme comunicado à imprensa, o movimento reforça o compromisso da Lumx em oferecer uma infraestrutura segura, transparente e alinhada aos mais altos padrões legais para stablecoins.

Plataforma conecta bancos, fintechs e provedores de pagamento

Fundada em 2022, a Lumx tornou-se referência em tecnologia financeira e infraestrutura blockchain no Brasil, principalmente após a aquisição de 20% pelo BTG Pactual.

A empresa permite que bancos, fintechs e provedores de pagamento integrem soluções baseadas em stablecoins de forma eficiente e segura. Seu produto suporta as principais moedas fiduciárias, como BRL, USDC e USDT, e permite operações com as melhores criptomoedas do mercado para clientes corporativos.

Enquanto sistemas tradicionais de transferência internacional, como o SWIFT, permanecem lentos, burocráticos e custosos para bancos e empresas, as stablecoins desempenham um papel cada vez mais relevante ao modernizar esse fluxo.

É nesse cenário que a Lumx atua, fornecendo a base tecnológica para grandes players. Segundo Caio Barbosa, co-CEO da Lumx:

O mundo inteiro está atento à transformação trazida pelas stablecoins e à forma como elas estão redefinindo pagamentos e infraestrutura financeira. Aqui não poderia ser diferente: estamos construindo tecnologia de classe mundial, com padrões que dialogam diretamente com reguladores e instituições para garantir segurança, eficiência e impacto econômico real. Essa rodada reforça nosso papel em liderar esse avanço de forma responsável, criando pontes entre bancos, fintechs e um ecossistema de stablecoins mais confiável e transparente para toda América Latina.

Estrutura além das stabecoins

A arquitetura da Lumx vai além de stablecoins. A plataforma processa e orquestra fluxos de informações críticas entre diferentes instituições, utilizando blockchain para garantir integridade, auditabilidade e sincronização de dados.

Essa camada de infraestrutura permite que organizações atuem de forma interoperável, transformando dados isolados em um ecossistema conectado.

Segundo Derek Bittar, cofundador da Indicator Capital, embora estejam em evidência, tecnologias e infraestruturas baseadas em blockchain não serão adotadas em massa enquanto forem complexas e inacessíveis:

A abstração é a chave para tornar essa tecnologia invisível, intuitiva e segura e a Lumx faz isso com excelência. Sua infraestrutura conecta o mundo real à nuvem de forma segura, interoperável e regulada. É a solução perfeita para que blockchain se torne, de fato, uma infraestrutura crítica do dia a dia.

Próximos passos

Nos próximos meses, a Lumx vai intensificar sua expansão pela América Latina, aprofundando parcerias institucionais e fortalecendo o diálogo com reguladores para se consolidar como a infraestrutura de referência para Stablecoins.

A empresa pretende manter uma estrutura enxuta com cerca de 30 colaboradores, operando com alta especialização e autonomia. O foco não é crescer em número, mas capacitar continuamente seu time para responder com agilidade aos novos desafios, mantendo a cultura de inovação e agilidade que a trouxe até aqui.

Além disso, a Lumx diz que trabalhará para ampliar o potencial de operação de bancos e instituições financeiras que ainda não utilizam stablecoins. E planeja mostrar ao mercado os objetivos, as vantagens e os mecanismos de segurança desse produto.

O foco é garantir que cada integração ocorra de forma responsável, alinhada às melhores práticas de compliance e à evolução do arcabouço regulatório.

Lumx aposta no avanço das stablecoins

Nesse contexto, o avanço das stablecoins e da infraestrutura digital terá papel central no fortalecimento de ecossistemas inteligentes e conectados, desde os sistemas bancários até aplicações em smart cities.

Com esse movimento, a Lumx quer atrair parceiros comprometidos com transparência, governança e credibilidade. A meta é fortalecer não apenas seu próprio ecossistema, mas movimentar todo o setor com confiança e legitimidade. É isso que defende Gabriel Polverelli, co-founder da Lumx:

O Brasil atravessa um momento de definição de novos referenciais regulatórios para o mercado de stablecoins e ativos digitais. Conectar grandes instituições financeiras a esse ecossistema significa integrar tecnologia e garantir governança e compliance nos mais altos padrões. É exatamente esse compromisso que guia nosso trabalho e que vamos intensificar nesta nova fase.

