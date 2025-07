Key Notes

Snorter arrecada US$ 2 milhões na pré-venda com bot que identifica memecoins antes dos sinais on-chain.

Funciona via Telegram com execução instantânea.

Infraestrutura baseada na Solana e RPC privado.

Taxa de apenas 0,85% para holders de $SNORT.

O Bitcoin (BTC) tocou os US$ 120 mil, mas sinais de rompimento claro ainda não se confirmaram. Após cair para US$ 116 mil no início da semana, fica evidente que o capital começou a girar para as altcoins, especialmente memecoins, que agora têm valor de mercado combinado de US$ 82 bilhões.

Um projeto criado especificamente para farejar oportunidades nesse setor é o Snorter Bot Token (SNORT), que acabou de ultrapassar a marca de US$ 2 milhões em sua pré-venda em andamento.

O bot de negociação via Telegram já está sinalizando que a ‘temporada de sniping’ está oficialmente iniciada, com os pontos de rompimento voltando com força à cena das memecoins.

Um exemplo é o SPX6900, que atingiu uma nova máxima histórica na quinta-feira e acumula alta de 139.000% desde fevereiro de 2024.

Já o Snorter, foi desenvolvido para identificar tokens como o SPX6900 antes que esse tipo de movimento comece, potencialmente até antes dos sinais on-chain que costumam indicar essas altas.

Com mais de US$ 2 milhões já arrecadados, o Snorter já levantou mais recursos do que o Banana Gun em sua venda privada, o que lhe dá capacidade para evoluir de forma mais rápida, inteligente e sustentável.

Você ainda pode participar da rodada de financiamento inicial e comprar SNORT por US$ 0,0985, mas esse preço subirá em menos de 24 horas.

Com a dominância do BTC caindo, memecoins e altcoins ganham os holofotes

Uma mudança para as melhores altcoins pode estar em curso à medida que o Bitcoin desacelera e o mercado mais amplo mostra sinais de rotação. Nas últimas 24 horas, o Ethereum (ETH) subiu 6,64%, superando o modesto aumento de 1,4% do BTC.

Desde que o Bitcoin atingiu sua máxima histórica na semana passada, não conseguiu manter a tendência de alta. Ao mesmo tempo, a aprovação do GENIUS Act atraiu nova atenção para o Ethereum — principalmente porque muitas stablecoins, agora com maior clareza regulatória, estão construídas sobre sua rede.

Com o capital fluindo para outros ativos, a dominância do Bitcoin caiu para 61,65% no gráfico de 4 horas. Embora o Índice de Temporada de Altcoins ainda esteja em 48%, ou seja, ainda não chegamos lá. Assim, mais alguns dias de preço lateral no BTC podem empurrar as altcoins de vez para o centro das atenções.

As memecoins, em particular, começam a despertar novamente. Sua capitalização de mercado combinada passou de US$ 82 bilhões, aproximando-se dos níveis vistos antes do pico de janeiro de 2025, quando o setor chegou brevemente a ultrapassar US$ 137 bilhões.

Aquele ciclo perdeu força devido à incerteza em torno da política tarifária do presidente Trump, mas o sentimento parece estar mudando.

Quando o capital gira tão rápido, quem encontra entradas antecipadas leva vantagem. O Snorter Bot Token, novo bot cripto baseado no Telegram, está sendo desenvolvido para identificar esses setups de rompimento antes que apareçam nos gráficos, algo que a maioria dos bots ainda não consegue fazer.

O que alimenta o radar de memecoins do Snorter

O Snorter Bot Token foi criado com uma missão: detectar rompimentos de memecoins antes que aconteçam.

Ele começa com sua fundação na Solana, uma blockchain feita para velocidade, baixas taxas e alta atividade, exatamente o ambiente ideal para memecoins.

Enquanto a maioria dos bots está presa a redes lentas ou congestionadas, o Snorter opera de forma nativa em uma infraestrutura onde os microcaps são lançados rápido e o volume cresce instantaneamente, tornando milissegundos a diferença entre capturar um rompimento ou perdê-lo.

Para fazer essa velocidade valer, o Snorter usa um RPC privado personalizado, garantindo acesso direto à rede.

Diferente dos RPCs públicos que sofrem gargalos em lançamentos com tráfego intenso, a rota privada do Snorter oferece acesso mais rápido a dados dos tokens, execução ágil de ordens e menos slippage nas entradas mais voláteis. Isso permite entrar antes que outros bots ou carteiras identifiquem o sinal.

Mas velocidade não vale nada se os lucros acabam drenados depois da entrada. Por isso, o Snorter integra proteção contra MEV e detecção de honeypots como padrão.

Esses recursos evitam armadilhas que exploram traders iniciantes, como ataques de sanduíche ou tokens com liquidez falsa feitos para dar rug pull. Em suma, a infraestrutura do Snorter é construída para maximizar os ganhos e minimizar os riscos ocultos.

E nem todo trader precisa ser um ‘degen’ para aproveitar. Isso porque, para quem está começando, o Snorter oferece copy trading em tempo real. Assim, os usuários podem espelhar carteiras de alto desempenho automaticamente, igualando tamanho de posição e timing.

Seja negociando manualmente ou automatizando sua exposição, o Snorter se posiciona como um dos bots mais completos do ecossistema Telegram. E sua pré-venda mostra que o mercado está atento.

Snorter é mais rápido, mais limpo e com as menores taxas do mercado

Os bots de negociação via Telegram tornaram-se silenciosamente uma das ferramentas mais poderosas do mundo cripto, especialmente para quem opera memecoins.

À medida que os lançamentos ficam mais rápidos e as janelas de entrada mais curtas, bots que operam diretamente no Telegram estão eliminando a latência entre identificar e agir sobre um token.

Segundo o CoinGecko, bots como Banana Gun, Maestro, BonkBot e Trojan já movimentaram centenas de milhões de dólares. Dados da Dune Analytics mostram que os trades acumulados nos principais bots Telegram já ultrapassaram 411 milhões até a última quinta-feira.

Por trás desses números, há uma verdade simples: traders querem velocidade sem fricção. Um usuário do Reddit resumiu:

Bots no Telegram executam as ordens mais rápido… Você clica em comprar ou vender e pronto.

Mas nem todos os bots são projetados para os ambientes onde as memecoins explodem.

A maioria dos bots líderes ainda opera principalmente na rede Ethereum, que, apesar da segurança e profundidade do ecossistema, apresenta taxas mais altas, confirmações mais lentas e congestionamento durante picos de volume.

Alguns adicionaram recursos multichain, mas geralmente como extensões de um modelo centrado no Ethereum. Essa estrutura gera fricção e reduz o desempenho, especialmente se comparada à Solana.

Mesmo entre bots nativos da Solana, como o Trojan, o Snorter se destaca com uma taxa de negociação menor (apenas 0,85%, contra 1% do Trojan), bastando manter tokens SNORT para ter acesso a esse benefício.

Além disso, sua configuração com RPC personalizado reduz a latência em lançamentos sensíveis ao tempo, um nível de otimização que poucos bots tentam alcançar.

Participe do desenvolvimento do Snorter Token

Se ainda não ficou claro, o Snorter está mirando o topo entre os bots de negociação via Telegram, buscando não apenas competir, mas superar os líderes atuais. Quer apoiar o projeto desde o início?

Você pode participar comprando SNORT durante a pré-venda. Basta conectar sua carteira cripto no site oficial e comprar com SOL, ETH, BNB, USDT, USDC e cartão de crédito.

Para conseguir uma melhor experiência, use a Best Wallet. Afinal, é a única carteira que oferece acesso direto à pré-venda, visibilidade em tempo real do seu saldo de SNORT.

Além disso, tem a função ‘Upcoming Tokens’, que libera acesso antecipado a outras criptomoedas promissoras antes de entrarem nos mercados.

A Best Wallet está disponível na Google Play e na App Store, dependendo da sua região. Acompanhe o Snorter no X e Instagram para obter as mais recentes atualizações.

