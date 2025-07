Resumo da notícia:

As memecoins estão de volta, com sua capitalização de mercado atingindo quase US$ 76 bilhões. Isso marca um retorno ao frenesi observado antes do pico de janeiro.

Enquanto o mercado aquece novamente, um novo bot de negociação via Telegram, projetado para capturar rompimentos de preço em milissegundos, começa a chamar a atenção. O nome dele é Snorter Bot Token (SNORT), e sua oferta inicial (ICO) já arrecadou mais de US$ 1,9 milhão.

Construído na blockchain Solana, o Snorter já supera a maioria dos bots disponíveis. Com taxa de apenas 0,85%, oferece uma grande variedade de ferramentas para a negociação de memecoins, desde sniping ultrarrápido e proteção contra frontrunning, até checagens de honeypots diretamente no contrato.

Investidores que desejam apoiar o projeto e garantir acesso antecipado podem participar da ICO agora mesmo, com o token SNORT custando US$ 0,0983 atualmente.

O marco de US$ 2 milhões está praticamente garantido, mas, independentemente disso, o preço do token continuará subindo.

Sempre existe aquele token que você gostaria de ter comprado

Entre os temas que impulsionaram o mercado, as melhores memecoins de animais mostraram força inesperada: cães subiram 4,3%, sapos 6,3% e gatos superaram ambos com 7,4% de valorização.

Mas o sinal mais forte veio dos tokens temáticos da rede Solana, que subiram impressionantes 9,6%, elevando sua capitalização de mercado para US$ 14 bilhões.

Tokens de médio porte como BONK e WIF registraram altas de 20,9% e 11,3%, respectivamente. Já os tokens menores provocaram um verdadeiro caos: ANI, um microcap, disparou 243%, enquanto RUDI, um nanocap, teve um estouro de 432%.

Esses saltos não são isolados, pois fazem parte de um padrão maior que os traders reconhecem. São movimentos semelhantes aos dos dias iniciais do Pump.fun, antes de ele ter um nome tão valorizado quanto o do Pepe (PEPE), atualmente avaliado em US$ 5,8 bilhões.

Apostar em um movimento como o de RUDI antes da decolagem poderia transformar US$ 10 mil em US$ 43.200 em apenas uma noite. E com alavancagem? Os ganhos estariam em outro nível.

Mas o problema é que a maioria dos traders não tem os reflexos ou a disciplina para aproveitar essas oportunidades manualmente. Monitorar microcaps voláteis, gerenciar risco e acertar o timing exige um foco que poucos conseguem manter.

O Snorter Bot Token foi desenvolvido justamente para esse cenário, operando nativamente em Solana, com um sistema desenhado para agir em milissegundos, escanear listagens novas e executar ordens antes que o mercado reaja.

O único bot de trading via Telegram que vale a pena: Snorter Bot Token

O desempenho do Snorter vem de sua infraestrutura sofisticada.

Começa com sua arquitetura RPC personalizada, diferente da maioria dos bots que usam endpoints públicos, sujeitos a congestionamentos durante lançamentos voláteis. Em vez disso, o Snorter se conecta a um RPC privado e ultrarrápido. Portanto, permite processar dados mais rapidamente, executar transações antes e evitar atrasos que normalmente custam caro aos traders.

Em cima disso, há o modo sniper acelerado, criado para detectar e entrar em tokens recém-listados em milissegundos. Sem depender de redes sociais ou feeds de dados atrasados, o Snorter identifica tokens assim que são lançados na rede, atuando imediatamente.

Esse tipo de execução em tempo real não está disponível em bots como Banana Gun, Trojan, Maestro ou BonkBot. Mas nenhum deles oferece uma ferramenta de sniper capaz de operar com essa velocidade.

O Snorter também suporta copy trading, permitindo que os usuários copiem automaticamente carteiras de elite, replicando seus trades com o mesmo timing e tamanho. Para traders sem tempo de analisar tokens ou acompanhar lançamentos, o recurso traz precisão a cada entrada.

Segurança é outro diferencial, pois o Snorter inclui detecção avançada de honeypots, que identifica armadilhas em contratos, e proteção contra ataques MEV, como frontrunning e sandwich.

Esses são problemas que muitos só percebem depois de perder dinheiro, mas o Snorter foi projetado para neutralizar o risco antes do estrago na sua carteira.

Em conjunto, essas funcionalidades diferenciam o Snorter da concorrência, não só na teoria, mas na prática também, mesmo sob pressão de mercado.

Snorter Bot já superou o Banana Gun em arrecadação

Você pode fazer parte do desenvolvimento do Snorter e ajudar a moldar um projeto com potencial para se tornar o bot de memecoins mais utilizado do Telegram.

Se o projeto entregar o que promete, o apoio antecipado pode render frutos que poucos conseguem prever. Para comparação, o Banana Gun fez uma captação privada semelhante, mas não chegou perto da arrecadação que o Snorter já atingiu, e ainda assim se tornou um dos bots mais reconhecidos do setor.

Agora, imagine o que o Snorter pode construir com uma base mais sólida desde o início… Se quiser apoiar, acesse o site oficial do Snorter Token. A pré-venda aceita SOL, ETH, BNB, USDT, USDC e cartões bancários.

Além disso, o Snorter oferece 203% de rendimento dinâmico via staking, permitindo que tokens recém-comprados comecem a gerar retorno passivo imediatamente.

Para a melhor experiência, recomenda-se usar a Best Wallet, a única carteira que exibe o saldo da pré-venda do SNORT dentro do app e oferece acesso antecipado a lançamentos na seção ‘Upcoming Tokens’. A Best Wallet já está disponível na Google Play e App Store.

Acompanhe o Snorter nas redes sociais X e Instagram e saiba rapidamente quando há novos desenvolvimentos.

Invista melhor com o Snorter

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.