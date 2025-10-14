Memecoins se recuperam após liquidação histórica

Resumo da notícia

Dogecoin, PENGU e WIF lideram a recuperação das memecoins após a pior liquidação do mercado cripto.

O valor total das memecoins subiu para US$ 68,8 bilhões, acompanhando a melhora geral das criptomoedas.

Analistas afirmam que o movimento reflete o apetite por risco e a expectativa de retomada após a crise.

As memecoins voltaram a ganhar destaque nesta segunda-feira (13/10), impulsionadas por uma recuperação generalizada no mercado de criptomoedas. Após a maior liquidação da história do setor, investidores voltaram a apostar em ativos de maior risco, enquanto o alívio nas tensões entre os Estados Unidos e a China trouxe novo fôlego às negociações.

O Dogecoin (DOGE) subiu 11,9% em 24 horas, chegando a US$ 0,21, segundo dados do CoinMarketCap. Além disso, o Dogwifhat (WIF) registrou valorização superior a 18%, enquanto o Pudgy Penguins (PENGU) avançou mais de 17%. Além disso, o Pepe (PEPE) teve alta de mais de 13%, consolidando o otimismo entre traders de moedas meme.

Memecoins impulsionam recuperação do mercado cripto

O movimento também beneficiou outras das melhores memecoins. A Bonk (BONK) subiu 15,3%, e a Shiba Inu (SHIB) registrou aumento de 9,4%. Com isso, o valor de mercado das memecoins alcançou US$ 68,8 bilhões, um avanço de 12,6% em apenas um dia.

A recuperação ocorreu poucos dias após uma sexta-feira (10/10) atribulada, quando o Bitcoin (BTC) despencou de US$ 121.000 para US$ 105.000, eliminando cerca de US$ 20 bilhões em liquidações.

No entanto, o BTC já se recuperou parcialmente, sendo negociado acima de US$ 115.000 na sexta-feira, com alta de 2,9% em 24 horas. Ethereum (ETH), BNB e Solana (SOL) também subiram mais de 8%, 12% e 8%, respectivamente.

Mas são as memecoins que tendem a reagir de forma mais acentuada nesses momentos, já que são os ativos mais sensíveis ao apetite por risco.

Tensões políticas deram origem à crise

A forte queda do mercado na semana passada foi provocada por fatores externos. O presidente Donald Trump anunciou um ‘aumento maciço’ nas tarifas sobre importações chinesas após o cancelamento de uma reunião com Xi Jinping. A decisão elevou o temor de uma nova guerra comercial e gerou uma liquidação massiva em criptoativos, após a tensão ter esfriado com um acordo entre os países em junho.

No domingo, o Ministério do Comércio da China criticou a postura dos EUA, afirmando que o país ‘abusa do conceito de segurança nacional’ para impor medidas discriminatórias. Por outro lado, o clima melhorou quando Trump publicou que os EUA ‘querem ajudar a China, não prejudicá-la’, o que acalmou os mercados.

Analistas apontam que a retomada das memecoins pode indicar um retorno gradual do otimismo entre investidores de varejo, tradicionalmente mais dispostos a apostar em ativos voláteis. Se o cenário geopolítico permanecer estável, a tendência é que o segmento continue atraindo volume e especulação nos próximos dias.

