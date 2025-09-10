Memecoins voltam aos holofotes; Snorter passa de US$ 3,8 mi

Resumo da notícia

A capitalização das memecoins superou US$ 80 bilhões em setembro.

Tokens GOAT e AIC dispararam mais de 23% em 24 horas.

Pré-venda do Snorter Bot Token (SNORT) atinge US$ 3,8 milhões.

Bot baseado em Solana promete detecção rápida e taxas mais baixas que rivais.

Com a capitalização de mercado do setor ultrapassando US$ 80 bilhões, as memecoins estão em alta novamente, e o Snorter está no centro das atenções.

Tokens como Goatseus Maximus (GOAT) e AI Companions (AIC) subiram cerca de 23% nas últimas 24 horas, destacando a força renovada da categoria.

Esse mesmo otimismo também é visível na pré-venda do Snorter Bot Token (SNORT), que já alcançou US$ 3,8 milhões em financiamento.

Em resumo, o Snorter é um bot de trading no Telegram, baseado em Solana, projetado para detectar movimentos de rompimento no mercado de memecoins. O sistema foi desenvolvido para prosperar tanto em ambientes de alta quanto em condições de baixa.

Seu recurso avançado Fast Sniper, que lhe dá vantagem sobre outros bots de Telegram, permite identificar oportunidades antes que elas se desenvolvam totalmente. Assim, oferece aos traders de varejo um assento na primeira fila de possíveis operações rumo à lua.

A rodada de pré-venda atual, com preço de US$ 0,1039 por SNORT, está vendendo rapidamente. Em menos de 24 horas, o preço de entrada aumentará com o início da próxima fase.

Escolha de Murad lidera o setor de memecoins

À medida que as memecoins voltaram para a marca de US$ 80 bilhões nesta terça-feira (9/9), segundo dados do CoinGecko, um dos destaques foi o conjunto de escolhas de Murad Mahmudov.

A categoria definida por Murad, que cunhou o termo ‘superciclo das memecoins’, ganhou 11,2%. Em seguida, vieram as melhores memecoins com tema de sapo (frog coins), com 8,5%, e o grupo The Boy’s Club, com 8,4%.

Os maiores vencedores de Murad durante a noite incluíram Gigachad (GIGA) e SPX6900 (SPX), com ganhos de 13,2% e 9,9%, respectivamente.

Como mencionado, os maiores destaques do setor no mesmo período foram o GOAT, baseado em Solana, e o AIC, baseado em Binance.

O MemeCore, o mais novo integrante do top 10 de memecoins, também teve um dos grandes movimentos das últimas 24 horas, subindo 19,2%. Ele alcançou US$ 3 bilhões em valor de mercado em apenas dois meses.

Com o mercado mostrando sinais que remetem à corrida do ano passado, a grande questão é se o superciclo de Murad está prestes a retornar. Aliás, Murad tem sido citado com frequência por ter dito que a primeira grande onda de memecoins foi apenas o começo de um tsunami muito maior.

Massive AGI disruption is coming. Pure Belief Assets will be the biggest beneficiaries. pic.twitter.com/04UnRsWAWE — Murad 💹🧲 (@MustStopMurad) August 3, 2025

Mais recentemente, ele reiterou sua preferência por tokens ‘espirituais’ ou puramente ‘baseados em crença’. Ele os descreve como ativos capazes de mudar a carteira de um investidor de varejo comum da noite para o dia, exatamente como o MemeCore demonstrou recentemente.

Porque o Snorter é um aliado para todas as condições do mercado

O desafio, no entanto, é que identificar esses tokens e se comprometer com eles exige discernimento. A maioria dos investidores de varejo só reconhece o caráter de culto depois que a maior parte do movimento já aconteceu.

É aqui que a automação pode ser um grande aliado. Afinal, o Snorter Bot Token está sendo desenvolvido justamente para remover essa incerteza dos traders de varejo.

Além disso, visa transferi-la para um sistema que analisa os mercados incansavelmente, procurando por oportunidades em todas as estações e condições do setor cripto.

O objetivo atual do desenvolvimento do Snorter é aperfeiçoar um bot de trading capaz de encontrar rompimentos rapidamente, antes que o grande movimento ocorra, e negociá-los da maneira mais fácil, rápida e barata possível.

Isso é alcançado principalmente por meio de seu design nativo em Solana, que fornece a velocidade e o baixo custo de processamento de transações pelos quais a rede é conhecida.

Essa característica permite que o Snorter capture memecoins da Solana antes de suas altas explosivas. Além disso, por ele ser integrado ao Telegram, tudo é gerenciado dentro do aplicativo de mensagens privadas.

Tecnologia de ponta

O que realmente torna o Snorter popular entre investidores de estágio inicial é a tecnologia. Afinal, o bot se conecta a uma infraestrutura RPC dedicada, em vez de endpoints públicos congestionados, dando acesso mais rápido às transações pendentes no mempool.

Essa visibilidade antecipada permite detectar fluxos de liquidez e a atividade de baleias antes de elas movimentarem o mercado. Uma vez detectado um movimento relevante, a camada de execução assume.

Além disso, o Snorter permite swaps em subsegundos, com proteção MEV contra ataques de front-running e sanduíche.

Ao segurar tokens SNORT, os usuários desbloqueiam as taxas mais baixas do mercado, reduzindo custos de 1,5% para 0,85%, o que o torna mais barato que bots concorrentes como Banana Gun, Maestro ou Trojan.

Esses elementos, como roteamento otimizado de RPC, varredura do mempool e motor de execução de alta velocidade, fazem do Snorter um sistema para todas as condições de mercado, capaz de encontrar rompimentos em fases de alta, baixa ou lateralização.

Capacidades multichain no futuro

A dúvida é se o Snorter poderá estender seu alcance para além da Solana, capturando tokens como o MemeCore ou futuros rompimentos semelhantes.

A resposta é sim. O Snorter bot está começando na Solana para negociar memecoins com rapidez e baixo custo, mas o roadmap inclui uma abordagem multichain, que expandirá a cobertura para outros ecossistemas importantes, como Binance e Ethereum.

Isso significa que o Snorter está sendo desenvolvido como um bot de trading para todas as condições e para todo o mercado cripto, com alcance em várias blockchains.

Independentemente de o próximo grande movimento surgir na Solana, Binance ou Ethereum, os sistemas de detecção e execução do Snorter estão preparados para acompanhá-lo.

À medida que essa cobertura se expande, a utilidade do token SNORT cresce junto. Mais redes monitoradas significam mais oportunidades identificadas e, consequentemente, mais traders buscando travar SNORT para acessar as menores taxas do mercado.

Esse alcance mais amplo fortalece a demanda pelo token e reforça seu papel central no ecossistema Snorter.

Participe da pré-venda do Snorter e prepare-se para o próximo ‘MemeCore’

Para participar, basta acessar o site do Snorter Bot Token e garantir sua alocação usando SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ou até mesmo cartão de crédito.

O Snorter recomenda o uso de uma carteira não custodial compatível com WalletConnect, como a Best Wallet, amplamente reconhecida como uma das melhores carteiras de cripto e Bitcoin do mercado.

Os saldos da pré-venda aparecem diretamente no app, o processo de reivindicação é simples e os usuários ainda ganham acesso exclusivo a lançamentos de novos projetos na seção Upcoming Tokens.

A Best Wallet está disponível para download no Google Play e na App Store. Por fim, visite as redes do projeto para ficar por dentro de tudo: X e Instagram.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.