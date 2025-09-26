XPL dispara 52% após lançamento da mainnet da Plasma

Resumo da notícia

XPL dispara 52% com mainnet Plasma e ganha relevância imediata.

Token registra US$ 2 bilhões em liquidez.

Fundos institucionais e líderes do setor reforçam apoio estratégico.

Maxi Doge aposta em engajamento e narrativa além do hype.

O mercado cripto ganhou um novo protagonista nesta quinta-feira (25/09). Afinal, o token XPL, nativo da rede Plasma, disparou 52% logo após o lançamento oficial de sua mainnet.

Com isso, o token já nasce como um dos mais relevantes do ano para o setor de DeFi e infraestrutura blockchain. Tanto é que já aparece na 44ª posição por market cap dentre todas as criptomoedas.

Lançamento histórico com liquidez bilionária

O grande destaque do lançamento foi a injeção imediata de US$ 2 bilhões em liquidez de stablecoins logo no primeiro dia de operação.

Essa marca não apenas consolidou a nova criptomoeda entre os projetos mais ambiciosos da indústria, mas também quebrou recordes de valor total bloqueado (TVL) em um único lançamento.

De acordo com os desenvolvedores, mais de 100 protocolos DeFi e exchanges participaram desde o início. Com isso, garantiram profundidade de mercado e suporte para negociação do XPL.

Aliás, entre os nomes envolvidos estão Uniswap e Binance, que ajudaram a catalisar o fluxo de capital para a nova rede.

Apoio institucional: XPL recebeu elogio de Ardoino

Outro ponto que chamou a atenção foi o nível de respaldo institucional. Fundos como Founders Fund e Framework Ventures figuraram entre os principais apoiadores financeiros do projeto.

Já no campo das lideranças do setor, Paolo Ardoino, CTO da Tether e CEO da Bitfinex, destacou o potencial da Plasma para redefinir o sistema financeiro global. Ardoino comentou o sucesso do lançamento em suas redes:

O novo sistema financeiro mundial está aqui.

Esse suporte robusto, tanto em capital quanto em reputação, coloca a Plasma em posição privilegiada para disputar espaço com gigantes já consolidados do universo das blockchains.

Integrações e utilidade prática

A Plasma não se limitou a anunciar um protocolo, mas sim um ecossistema já funcional. Entre os atrativos, estão:

Integração direta com stablecoins como USD₮, permitindo transferências sem taxas em várias aplicações;

Compatibilidade com grandes protocolos DeFi, facilitando a criação de pools, empréstimos e derivativos;

TVL recorde em seu lançamento, superando benchmarks antes liderados por blockchains como a Binance Smart Chain.

A combinação de liquidez, suporte institucional e utilidade prática gerou confiança imediata no mercado.

Desafios e próximos passos

Apesar da euforia, especialistas lembram que os próximos meses serão decisivos para medir a real sustentabilidade do projeto.

A Plasma precisará garantir transparência regulatória, em especial em relação ao uso de stablecoins, além de manter o engajamento da comunidade de desenvolvedores que apostam na rede.

Ainda assim, a arrancada inicial é vista como um marco: poucas redes conseguiram combinar, desde o primeiro dia, alta liquidez, adoção de mercado e apoio institucional.

Com isso, o XPL não apenas se valorizou 52% em poucas horas, como também se colocou no radar de investidores que buscam alternativas a Ethereum, Solana e outras blockchains já estabelecidas.

Maxi Doge: a memecoin que aposta em engajamento e estrutura

Enquanto gigantes corporativos acumulam BTC e apostam em projetos como o XPL para fortalecer seus balanços, o investidor comum busca oportunidades com potencial explosivo. E é nesse espaço que o Maxi Doge (MAXI) entra como opção de memecoin com ambição para além do hype.

O Maxi Doge (MAXI) é uma memecoin em pré-venda que mistura a estética irreverente das ‘dog coins’ com uma estratégia voltada ao engajamento e ao crescimento estruturado. Segundo relatórios recentes, o projeto já ultrapassou a marca de US$ 2,5 milhões arrecadados na pré-venda.

Principais características do MAXI

Preço de entrada e cap escalável: atualmente cotado a cerca de US$ 0,000259 na pré-venda, o valor sobe progressivamente ao longo das fases;

atualmente cotado a cerca de US$ 0,000259 na pré-venda, o valor sobe progressivamente ao longo das fases; Tokenomics com limite fixo: o fornecimento total é limitado a 150,2 bilhões de unidades, sem funções de mint arbitrário (garantindo escassez);

o fornecimento total é limitado a 150,2 bilhões de unidades, sem funções de mint arbitrário (garantindo escassez); Mecanismos de recompensa e utilidades: o MAXI permite staking desde cedo, com rendimento anual expressivo (em torno de 135% em algumas fases);

o MAXI permite staking desde cedo, com rendimento anual expressivo (em torno de 135% em algumas fases); Foco em marketing e comunidade: cerca de 40% dos fundos captados são destinados a marketing e visibilidade, reforçando o apelo viral e o engajamento comunitário;

cerca de 40% dos fundos captados são destinados a marketing e visibilidade, reforçando o apelo viral e o engajamento comunitário; Auditorias reconhecidas: o contrato inteligente do MAXI passou por auditorias independentes (como Coinsult e SolidProof), buscando transmitir maior segurança aos investidores.

Com essa combinação de escassez, recompensas, marketing ativo e respaldo técnico, o Maxi Doge tenta se posicionar além do simples meme. Ele se apresenta como uma narrativa cripto que pode capturar o capital especulativo nesse novo ciclo de altcoins.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.