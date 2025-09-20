Resumo da notícia

Pré-venda do SNORT atingiu US$ 4 milhões em captação.

Bot de trading foi construído nativamente em Solana, com transações rápidas e taxas reduzidas.

Atualizações recentes incluem proteção MEV, copy trading automatizado e suporte a Pump.fun e PumpSwap.

Funcionalidade central é detectar tokens cedo via endpoints RPC dedicados, identificando liquidez e contratos no mempool.

À medida que o bot de trading no Telegram Snorter Bot Token (SNORT) se aproxima de US$ 4 milhões em financiamento de pré-venda (ICO), o projeto também lançou grandes atualizações no ecossistema que fortalecem sua posição como um concorrente sério frente a outros bots do Telegram.

O Snorter é nativo da Solana por design. Isso lhe dá velocidades mais rápidas e menores custos de transação do que os rivais baseados em Ethereum (ETH), que ainda sofrem com as limitações daquela rede, mesmo enquanto expandem para multichain.

As últimas atualizações mostram partes do roadmap tornando-se realidade, com recursos como proteção MEV, copy trading automatizado e suporte expandido a exchanges descentralizadas (DEXs) já ganhando forma.

A pré-venda (ICO) continua em andamento, com a rodada atual precificando o token do Snorter em US$ 0,1049 por token nas próximas 20 horas antes que o preço suba na rodada seguinte.

Snorter expande da Raydium para Pump.fun e outros ecossistemas

O principal valor do Snorter está em sua capacidade de identificar tokens antes que a grande valorização comece.

Ele consegue isso por meio de endpoints RPC dedicados. Essencialmente, essas são rodovias privadas de dados que se conectam diretamente à blockchain. Dessa forma, dão visibilidade mais rápida ao mempool, onde transações pendentes aparecem antes de chegarem aos livros de ordens públicos.

Ao rastrear injeções de liquidez, fluxos de carteiras e novos contratos implantados em tempo real, o bot identifica tokens com potencial de rompimento e executa swaps em frações de segundo diretamente dentro do Telegram. Isso dá aos traders de varejo uma rara chance de agir antes que o mercado mais amplo perceba.

Até recentemente, a maior parte das negociações ocorria na Raydium, a principal DEX de Solana. Isso significa que o alcance do Snorter estava limitado a uma fração das oportunidades.

A atualização mais recente foi compartilhada pela primeira vez pela equipe em 22 de agosto. Ela expandiu o suporte para Pump.fun e PumpSwap, os launchpads mais movimentados da Solana para novos meme coins.

Com essa integração, o Snorter agora pode se conectar diretamente aos contratos inteligentes dessas plataformas, escaneando novos pools e roteando negociações instantaneamente.

Cobertura mais ampla

Na prática, isso amplia a cobertura para que usuários de varejo possam aproveitar jogadas logo no início do ciclo de vida de uma moeda. Aliás, nesse momento, o potencial de valorização é maior.

As atualizações também tornaram o trading mais automático para os usuários. A negociação agora roda em uma infraestrutura mais inteligente que monitora o mercado continuamente. Além disso, dispara ordens quando as metas são atingidas, com notificações em tempo real enviadas no momento em que as negociações são executadas.

O copy trading também foi aprimorado, com espelhamento de carteiras mais rápido. Portanto, permite aos usuários seguir traders de ponta de forma confiável, sem perder movimentos.

Snorter também está ajustando saques e copy trading para proteger os lucros do varejo

No dia 11 de setembro, o projeto lançou novas atualizações que mostram a equipe refinando alguns dos recursos centrais do Snorter.

Os saques estão agora em fase de testes, com verificações adicionais de segurança e cálculos de taxas sendo refinados para garantir transferências suaves de SOL e outros tokens para carteiras de terceiros.

O copy trading também está passando por testes iniciais, com a equipe refinando a lógica de espelhamento. Então, as negociações de carteiras rastreadas são correspondidas de forma fluida e precisa.

Ao mesmo tempo, melhorias de confiabilidade estão sendo implementadas para reforçar sistemas de contingência e melhorar o processamento de transações, mantendo o bot consistente mesmo sob carga pesada.

Esses refinamentos são importantes porque levam o Snorter além da velocidade bruta e da detecção precoce. O varejo de criptomoedas muitas vezes enfrenta falhas de transações, copy trading pouco confiável ou processos de saque complicados. Portanto, neste cenário, estabilidade e segurança podem fazer a diferença entre garantir lucros.

Porque traders veem potencial de 30x no Snorter pós ICO

Tomadas em conjunto, essas atualizações mostram que o Snorter está progredindo em seu conceito para um sistema totalmente operacional, voltado para traders de varejo.

As melhorias estabelecem a base para um bot construído para dar aos pequenos players o mesmo tipo de vantagem de que as whales há muito tempo desfrutam. Tudo isso faz parte de uma ferramenta acessível, que roda dentro do Telegram.

O interesse dos investidores em Snorter na pré-venda do ICO reflete esse potencial, já que o projeto atingiu US$ 4 milhões recentemente. Traders veem o Snorter como uma rara oportunidade de apoiar um bot que em breve pode rivalizar — ou até superar — incumbentes como Banana Gun, Maestro e Trojan.

E, no centro de tudo isso, está o token SNORT, que alimenta o ecossistema ao desbloquear as menores taxas do mercado, de apenas 0,85%. Também serve como moeda para recompensas de staking, governança e recursos avançados que tornam o bot mais eficaz.

Portanto, não é surpresa que veículos de notícias cripto como o Cryptonews já tenham previsto que o SNORT pode entregar um retorno de até 30x após seu lançamento.

