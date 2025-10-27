نقاط رئيسية

سعرُ عملة بيتكوين (Bitcoin) سجَّل ارتفاعاً بنسبة 10% في 10 أيام مستعيداً مستوى 113,800$ مع تحسّن المزاج العام للمستثمرين.

انطلاقة الذهب تتجمّد عند مستوى 4,400$، ما دفع المستثمرين إلى تحويل أرصدة من عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 200 مليون دولار إلى المنصات اللامركزية (DEXs).

المستثمرون يعيدون تدوير استثماراتهم من الذهب إلى عملة بيتكوين (Bitcoin) المُوفرة للعوائد وسط الصراع التجاري بين الولايات والصين.

افتتحت عملة بيتكوين (Bitcoin) تداولات أمس الأحد عند 111,200$ قبل أن يرتفع سعرُها بنسبة 2% مسجلاً 113,800$، مع تلقي بروتوكولات التمويل اللامركزي المرتبطة بعملة بيتكوين (Bitcoin) إيداعاتٍ إجمالية جديدةً بقيمة 400 مليون دولار ضمن القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL)، وذلك بعد توقف انطلاقة الذهب لاستكشاف آفاق سعرية جديدة عند 4,380$ بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر، كما يشير تزايد التعرض الاستثماري طويل الأجل لعملة بيتكوين (Bitcoin) إلى تدوير الاستثمارات باتجاه أنشطة عملة بيتكوين (Bitcoin) المُولدة للعوائد.

سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يتعافى بالتزامن مع لقاء ترامب وشي جينبينج

تعافى سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ليُسجل -أمس الأحد- أعلى مستوياته منذ 10 أيام بالقرب من 114,000$، وذلك بالتزامن مع تحضيرات الرئيس ترامب للقاء الرئيس الصيني شي جينبينج (Xi Jinping) في كوريا لمناقشة العلاقات التجارية، وسيُمثل هذا الاجتماع ذروة جولة ترامب في قارة آسيا التي ستستمر أسبوعاً كاملاً تقريباً، حيث قام حتى الآن بزيارة اليابان وماليزيا، وقد أشرف خلال هذه الزيارة على توقيع معاهدة سلام بين كمبوديا وتايلاند، ما أثار موجة تفاؤلٍ في الأسواق العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

فخلال الأيام العشرة الأخيرة، استعادت عملة بيتكوين (Bitcoin) نحو 10% من خسائر منتصف الشهر؛ فارتفع سعرها من 103,500$ إلى 113,800$ بين 17 و26 تشرين الأول/أكتوبر، بينما انخفض سعر أونصة الذهب بنسبة 6% من ذروته غير المسبوقة البالغة 4,381$ إلى 4,103$ بين 18 و26 تشرين الأول/أكتوبر.

يأتي هذا التعافي خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد موجة تقلبات منتصف تشرين الأول/أكتوبر القوية، حيث تأثر السوق سلباً بتهديدات الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس ترامب بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر والإغلاق الحكومي المستمر منذ بداية الشهر، واجتمعت هذه الأحداث لتطلق تدويراً سريعاً للاستثمارات باتجاه الأصول الآمنة التقليدية؛ ما أدى إلى موجة تصفية صفقات بقيمة 19.4 مليار دولار في أسواق مشتقات الكريبتو، وهي أكبر موجات التصفية المُسجلة في يومٍ واحد.

وبينما هوى سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بين 10 و17 تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 16% من 123,800$ إلى 103,500$، ارتفعَ سعرُ أونصة الذهب بنسبة 12% من 3,900$ إلى 4,381$. وتبعاً لبيانات موقع TradingView، فقد تراجَع ارتباط أداء الذهب بنظيره لعملة بيتكوين (Bitcoin) حتى أدنى مستوياته منذ شباط/فبراير 2025 مسجلاً -0.84، كما تأثر استقرار الأسواق العالمية بسبب التوترات المرتبطة برسوم ترامب الجمركية على جيرانه في أمريكا الشمالية (كندا والمكسيك).

قيمة أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) الإجمالية المحجوزة تزداد بمقدار 400 مليون دولار في 10 أيام، فهل توسع عملة بيتكوين (Bitcoin) رقعتها على حساب الذهب؟

بدأ المستثمرون بإعادة تدوير استثماراتهم باتجاه عملة بيتكوين (Bitcoin) وغيرها من الأصول الرقمية المُولدة للعوائد إثرَ توقف انطلاقة سعر الذهب في 17 تشرين الأول/أكتوبر، وتكشف بيانات البلوكتشين ازدياد قيمة أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) الإجمالية المحجوزة (TVL) ضمن بروتوكولات التمويل المركزي من 7.8 إلى 8.2 مليار دولار بين 17 و26 تشرين الثاني/أكتوبر، ما يُمثل زيادةً بقيمةٍ تقارب 400 مليون دولار خلال 10 أيام.

وشرع المستثمرون بنقل ممتلكاتهم من عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى بروتوكولات الرهن والإقراض لتلقي العوائد على البلوكتشين، ما يشير إلى تجدد الثقة طويلة الأجل بالعملة، وبخاصةٍ بعد إبداء أداء انطلاقة الذهب مُؤشرات ضعف.

LYN ALDEN: "Bitcoin is gold combined with a tech stock." pic.twitter.com/fF7zEYmgN8 — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 25, 2025

من جانبها، قللت مُحلل الاقتصاد الكلي لين ألدن (Lyn Alden) -خلال مقابلتها على اليوتيوب مع ديفيد لين (David Lin)- من تأثير الذهب على آفاق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قصيرة الأجل، وعندما تم سؤالها عن توقعاتها لكلٍّ منهما؛ أكدت بأنّ عملة بيتكوين (Bitcoin) تتنافس مع الأسهم أكثرَ من الذهب، وتحدثت عن جاذبية العملة لشركات إدارة الحقائب الاستثمارية أكثرَ من أصول التحوّط غير الموفرة للعوائد كالذهب، وذلك بفضل عوائدها الإيجابية المقوّمة بالمخاطر وقُربها من القطاع التقني.

آفاق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin): الأسواق تترقب اجتماع ترامب بالرئيس الصيني وقرار الاحتياطي الفيدرالي

بقيت أجواء أسواق المال العالمية مشوبةً بالحذر مع دخول الإغلاق الحكومي الأمريكي أسبوعه الرابع دون حلٍّ سياسي يلوح في الأفق، ما يجعل المزاج العام للمستثمرين مرهوناً على الأغلب بحَدثين مُرتقبين هذا الأسبوع، وهما اجتماع لجنة سياسات الاحتياطي الفيدرالي بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر، وقمة ترامب-شي المُزمَع عقدُها في 30 تشرين الأول/أكتوبر.

ويأخذ المستثمرون باعتبارهم -بنسبة 96.2%- إمكانية اتجاه الفيدرالي إلى خفض معدلات الفائدة حتى نطاق 375-400 نقطة أساس وفقاً لأداة CME FedWatch، وقد يستمر سعرُ عملة بيتكوين (Bitcoin) بالارتفاع صوب نطاق 115,000$-118,000$ إذا صدَرَت إشارات إيجابيةٌ عن القمة الرئاسية، أو اتخذ الفيدرالي قراراً أقل تشدداً كما هو متوقع. أما إذا تجدّدت التوترات الجيوسياسية أو اعتمد الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تشدداً، فقد يُحفز ذلك انطلاق موجة تصحيح تدفع السعر نحوَ إعادة اختبار مستوى الدعم البالغ 109,000$ في المدى المنظور.