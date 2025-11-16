نقاط رئيسية

سجّلت صناديق عملة إيثيريوم المتداولة في البورصة (Ethereum ETFs) خروج استثماراتٍ بقيمة 728.3 مليون دولار الأسبوع الماضي مع تدهور حاد في المزاج العام.

عينت شركة بيتماين (BitMine) -كبرى مؤسسات خزائن عملة إيثيريوم (Ethereum) عالمياً- تشي تسانغ (Chi Tsang) مديراً تنفيذياً لها إلى جانب ثلاثة مدراء مُستقلين جدد.

تُظهر المؤشرات الفنية مواجهة سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) معوقات ارتفاع قوية، وسَط تزايد احتمالية إعادة اختبار خط متوسط الحركة بمدى 50 يوماً (DMA-50) قريباً.

أعلنت شركة BitMine Immersion Technologies -كبرى مؤسسات خزائن عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) عالمياً مع احتفاظها بأكثر من 2.9% من معروض العملة- عن قياداتها الجديدة الجمعة الماضية، وقد تمَّ تعيين تشي تسانغ مديراً تنفيذياً لها خلفاً لجوناثان بيتس (Jonathan Bates)، مع إضافة ثلاثة مدراء مُستقلين وهم روبرت سيتشان (Robert Sechan) وأوليفيا هاو (Olivia Howe) وجيسون إيدجورث (Jason Edgeworth) إلى مجلس إدارتها.

🧵

BitMine is pleased to announce management and Board appointments: – new CEO, Chi Tsang 3 independent board members:

– Rob Sechan @RobSechan , CEO of @NewEdgeWealth

– Jason Edgeworth, CIO of JPD Holdings

– Olivia Howe, Chief Legal Officer of RigUp Together, these additions… — Bitmine (NYSE-BMNR) $ETH (@BitMNR) November 14, 2025

وتشكّل هذه التغييرات أهمَّ تجديد إداري تشهده الشركة منذ إدراجها في بورصة نيويورك الأمريكية، ضمن مساعيها لتحقيق هدفها الإستراتيجي المتمثل باحتفاظها بـ 5% من المعروض الكلي لعملة إيثيريوم (Ethereum).

ففي إعلانها الرسمي يوم الجمعة، أكدت شركة BitMine أن فريقها التنفيذي الجديد يضم أصحاب خبراتٍ واسعةٍ في قطاعات التكنولوجيا والتمويل اللامركزي (DeFi) والبنوك والخبرات القانونية، كما صرّح رئيس مجلس الإدارة توم لي (Tom Lee) بأن هذا التغيير الإداري جاء ضرورياً لترسيخ مكانة الشركة كحلقة وصل مؤسساتية بين عملة إيثيريوم (Ethereum) وأسواق المال التقليدية، مُشبهاً طفرة العملات الرقمية الحالية بثورة الاتصالات والإنترنت في التسعينيات.

من جهته، عبَّر المدير التنفيذي الجديد تشي تسانغ (Chi Tsang)عن مشاعرَ مشابهة، واصفاً إستراتيجية الاستثمار بأنها فرصة استثنائية، كما أشاد المدير التنفيذي المنتهية ولايته جوناثان بايتس برحلة تحوّل الشركة من شركةٍ ناشئةٍ صغيرة إلى كبرى مؤسسات خزائن عملة إيثيريوم (Ethereum) عالمياً، مُعبراً عن ثقته بقدرة الفريق الجديد على تنفيذ رؤيتها المتجددة.

تأتي هذه التعيينات بعد أسبوع شاق عانت فيه صناديق تداول عملة إيثيريوم في البورصة، حيث كشفت بيانات FarsideInvestors معاناة Ethereum ETFs الأمريكية من خروج استثماراتٍ بقيمةٍ بلغت 728.3 مليون دولار في أيام التداول الأربعة التي أعقبت عطلة السوق الإثنين الماضي، إذ عانى الصندوق التابع لشركة بلاك روك ((BlackRock من خروج استثماراتٍ بقيمة 173.3 مليون دولار يوم الجمعة الماضي، مُسجلاً أكبر صافي استثماراتٍ خارجةٍ خلال الشهر.

أما يوم أمس، فقد انخفض سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بنسبة 5%، بعد أن تأرجَح حول مستوى 3,200$ مع تفاعل المتداولين وموجةِ سحب الاستثمارات المكثفة من Ethereum ETFs التي غمرت السوق؛ وتُمثل حيازة الشركة الحالية -البالغة 3,505,723 عملة إيثيريوم (Ethereum)- ما نسبته 2.9% من معروضها المتداول وتُقدَّر قيمتها بنحو 11.2 مليار دولار وفقاً لأسعار اليوم.

توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum): هل يُمكنه التماسك أعلى 3,200$ وسط تراجع الزخم مع اقتراب كانون الأول/ديسمبر؟

يُواصل سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إبداء ضعفه وسَط تزامن موجة خروج الاستثمارات من صناديق العملة المتداولة في البورصة (ETH ETFs) مع فشل السعر في اختراق حاجز مقاومة متوسطات الحركة الرئيسية؛ فعلى المخطط البياني اليومي، تراجع سعر عملة ETH إلى ما دون متوسطات الحركة بمدى 50 و100 يوم (DMA-50 & 100)، ليحاول حالياً الاستقرار على امتداد نظيرهما بمدى 200 يوم (DMA-200) المستقر عند 3,200$.

من جهةٍ أخرى، أدت موجة الخروج المكثف للاستثمارات من Ethereum ETFs عقبَ فشل سعر العملة في استعادة موقعه أعلى خط DMA-50 المستقر عند 3,912$ في وقتٍ سابق من الشهر إلى إضعاف توقعات الارتداد المستقبلي لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum).

فقد أوضح معدل احتمالية الاختراق أن الأيام الماضية شهدت عمليات بيع مكثفة، لتظلَّ أمام سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) حالياً احتماليةٌ بنسبة 29% لاختراق حاجز 3,250$ مقابل احتماليةٍ بنسبة 54% لمواصلة التراجع حتى 3,000$، كما يشير ابتعاد مستويات الأسعار الحالية عن خط مؤشر DMA-50 إلى أن المشترين يحتاجون إلى مُحفز قوي وازدياد في أحجام التداول لإحداث اختراق حاسم.

أخيراً، بقيت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) لعملة إيثيريوم (Ethereum) مستقرةً عند 36 -نتيجة ضغط البيع- أعلى نطاق البيع الزائد بقليل في غياب الانحراف بالاتجاه الصاعد، كما يُرجَّح فشل مؤشر RSI في الاستقرار بشكلٍ مُستدام أعلى 40 إلى ضعف الطلب وترجيح احتمالية مواصلة الانخفاض، فيما استمرت سلبية قراءات مؤشر زخم الشراء مقابل البيع (BBP)، ما يعكس تراجع ضغوط الشراء وهدوء التقلبات، الأمر الذي يُمهّد عادةً لانعكاس المسار السعري.

غير أن كسرَ السعر خط DMA-200 سيُعرضه إلى تصحيح أعمَق حتى 3,050$ وربّما 2,850$، حيث تتواجد مناطق طلب أقوى تاريخياً.

في المقابل، إذا هدأت موجة خروج الاستثمارات من Ethereum ETFs وتماسكت عملة إيثيريوم (Ethereum) أعلى مستوى دعم 3,200$، فقد يرتد السعرُ للأعلى لإعادة اختبار حاجز 3,450$، لكنّ فرص استعادته مستوى DMA-50 تبقى متواضعة ما لم تتحوّل الاستثمارات المؤسساتية إلى الإيجابية مجدداً.