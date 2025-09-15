نقاط أساسية

قامت شركة كابيتال بي بشراء 48 عملة بيتكوين (Bitcoin) إضافيةٍ من خلال جولات تمويلٍ بلغت قيمتها الإجمالية 5.6 مليون دولار.

ارتفع رصيد الشركة الإجمالي إلى 2,249 عملة بيتكوين (Bitcoin) مع احتمال زيادته إلى 2,267$.

تجاوز سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حاجز 116,000$ ولكنها تواجه مقاومةً قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 17 أيلول/سبتمبر.

تُمثل كابيتال بي أول شركة خزينة أوروبية لعملة بيتكوين (Bitcoin) مُدرجةٍ في بورصة Euronext Growth Paris، وقد قامت الشركة مؤخراً بسلسلةٍ من عمليات جمع التمويل لتدعيم احتياطي عملة بيتكوين (Bitcoin) الخاص بها. تتزامن هذه الحركة مع ارتفاع سعر العملة بنسبة 5% تقريباً خلال الأسبوع الماضي وتجاوزه مستوى 116,000$ لمدة قصيرة بحسب بيانات موقع CoinMarketCap.

شركة كابيتال بي توسّع خزينة عملة بيتكوين (Bitcoin)

أكدت شركة كابيتال بي في بيان صحفي أنها أتمت عدة جولاتٍ لجمع التمويل وشراء 48 عملة بيتكوين (Bitcoin) إضافيةٍ بقيمة 5.6 مليون دولار تقريباً، حيث قامت الشركة بتدعيم رأس مالها بمبلغ 2.12 مليون دولار عبر بيع أسهمٍ بسعر 2.03$ لكل سهم، وتم توظيف هذا المبلغ لشراء 17 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 2 مليون دولار.

كما قامت الشركة بجمع 2.94 مليون دولار عبر جولة تمويل ثانيةٍ بلغ فيها سعر السهم 1.99$، وقد استحوذ صندوق TOBAM Bitcoin Alpha على مخصصات هذه الجولة كاملةً ما سمح لكابيتال بي بشراء 24 عملة بيتكوين (Bitcoin) إضافيةٍ بقيمة 2.82 مليون دولار؛ وساهمت شركة Fulgur Ventures الاستثمارية بمبلغ 824,000$ دولار عبر شرائها 1.25 مليون سهماً عادياً بسعر 0.64$ للسهم الواحد، وتم توظيف هذا المبلغ لشراء 7 عملات بيتكوين أخرى.

وأثمرت إستراتيجية التجميع الخاصة بشركة كابيتال بي نتائج استثنائية في عام 2025، حيث أفادت الشركة وصول عوائد عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 1,536.6%، ما يُعادل 614.6 عملة بيتكوين إضافية وربحاً يزيد على 71.3 مليون دولار.

الرصيد الإجمالي والتطلعات الإستراتيجية

أصبح الرصيد الإجمالي لشركة كابيتال بي وفرعها في لوكسمبورج 2,249 عملة بيتكوين (Bitcoin) بلغت كلفتها 242.2 مليون دولار بسعر وسطي قدره 107,902$ للعملة الواحدة، كما كشفت الشركة عن جولةٍ إضافيةٍ للتمويل تهدف إلى شراء 18 عملة بيتكوين (Bitcoin) ورفع الرصيد الإجمالي إلى 2,267 عملة.

سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يتجاوز 116,000$ مع ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

يتجاوز سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً 116,000$، ويتم تداولها فوق متوسط الحركة الأسي لمدة 20 يوماً (20-day EMA) ونظيره لمدة 50 يوماً (50-day EMA) عند مستويي 113,500$ و113,000$ على التوالي فيما يتمسّك المشككون بحذرهم، وقد حذّر الاقتصادي والناقد المعروف لعملة بيتكوين (Bitcoin) بيتر شيف (Peter Schiff) من احتمالية وصول سعر العملة إلى ذروته قبل بضعة أيام من اجتماع الفيدرالي المُقرر بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر.

ويتوقع المحللون خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل، فيما يتحدث شيف عن خطورة التساهل في السياسة النقدية بظل التضخم المرتفع، كما تحدّث عن الأداء الضعيف لعملة بيتكوين (Bitcoin) مقارنةً بالذهب والفضة؛ حيث وصف وقوفها “أسفل قمتها السعرية المقاسة بالذهب عام 2021 بنسبة 15%” بالأمر المقلق.

من جهته، نوّه شيف أيضاً ببلوغ أسعار الأسهم مستوياتٍ غير مسبوقةٍ بما فيها المُدرَجة في مؤشري ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) وناسداك (Nasdaq)، مؤكداً أن أداء عملة بيتكوين (Bitcoin) الضعيف نسبياً لا ينفي كونَها تظل واحدةً من أفضل العملات الرقمية للشراء الآن بفضل الإقبال المؤسساتي الذي يأبى أن يتراجع.