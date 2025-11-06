نقاط رئيسية

انخفض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) أسفل مستوى 100,000$ بينما يقترب سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) من 3,000$.

تمت تصفية صفقات كريبتو تتجاوز قيمتها 1.7 مليار دولار، وتصدّرتها عملة إيثيريوم (Ethereum).

سجّلت منصة بينانس (Binance) وارداً إجمالياً قدره 8,400 عملة بيتكوين (Bitcoin) خلال 24 ساعة.

عَلِق سوق الكريبتو في منطقةٍ عالية التقلب تؤثر سلباً على العملات الرائدة ومنخفضة القيمة السوقية على حدٍّ سواء، حيث أطلق التقلب العالي نكسة سريعة في سوق الكريبتو العالمي خفض قيمته الإجمالية بنسبة 2% لتصبح 3.39 تريليون دولار بحسب بيانات موقع CoinMarketCap، كما فقد السوق نحو 840 مليار دولار من قيمته خلال الثلاثين يوماً الماضية.

وتسبّبت حركة البيع بتصفية صفقاتٍ بقيمة 1.73 مليار دولار -منها 1.32 مليار دولار من صفقات المضاربة على الارتفاع- خلال 24 ساعة بحسب بيانات موقع CoinGlass.

وقد تصدّرت عملة إيثيريوم (Ethereum) قوائم الخسارة بتصفية صفقاتٍ بقيمة 573.91 مليون دولار منها 485.86 مليون دولار من صفقات المضاربة على الارتفاع، نتيجة انخفاض سعرها بنسبة 4.5% منذ يومين، ويتم تداولها حالياً بسعر 3,330$ بعد الارتداد عن القاع المُسجّل عند 3,000$.

وتبعتها لاحقاً عملة بيتكوين (Bitcoin) بتصفية صفقاتٍ بقيمة 499.89 مليون دولار (منها 444.12 مليون دولار من صفقات المضاربة على الارتفاع) إثرَ انخفاض سعرها أسفل مستوى 100,000$ للمرة الأولى منذ منتصف أيار/مايو، ويبلغ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً 102,000$ تقريباً مع قيمة سوقية تتجاوز بالكاد 2 تريليون دولار.

وكشفت بيانات موقع Coinglass تضرّر أكثر من 430,000 متداولٍ من موجة التصفيات الأخيرة.

الأمل بالتعافي

قد يُخطط بعض المستثمرين لبيع أصولهم الرقمية قبل المزيد من الانخفاض السعري، وبحسب بيانات موقع CoinGlass: استقبلت بينانس (أكبر منصة تداول كريبتو في العالم من حيث أحجام التداول) يوم الثلاثاء وارداً إجمالياً قدره 8,403 عملة بيتكوين (Bitcoin) تُعادل قيمتها 855 مليون دولار تقريباً، ما يشير إلى استعداد المستثمرين للبيع نتيجة تقلب السوق.

من جهةٍ أخرى استقبلت منصة بينانس 809 مليون عملة تيثر (Tether-USDT) خلال الفترة نفسها، ما قد يعكس استعداد بعض المستثمرين لاقتناص فرص الشراء عند ظهورها.

وبحسب موقع Santiment، فقد تبدل المزاج الاجتماعي للسوق من البيع إلى “الشراء بثقةٍ عند الانخفاضات”.

😱 Bitcoin's drop to $98.9K and Ethereum's to $3.09K may have your timeline showing fellow traders left in shambles. But social data indicates there are still many buying dips with confidence. We look at $BTC, $ETH, & $XRP sentiment after the bloodbath. 👇https://t.co/smG1LYyI77 pic.twitter.com/SdEusnzXUv — Santiment (@santimentfeed) November 5, 2025

هنا، تكشف منصة معلومات السوق ارتفاع الرهانات على “الشراء” و”القاع” بعد انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) أسفل 100,000$. جدير بالذكر استمرار المُستثمرين الكبار بالبيع في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، غيرَ أن تبدّل المزاج قد يُطلق موجة شراء جديدة.