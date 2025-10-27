نقاط رئيسية

استعاد سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) مستوى 4,000$ يوم الأحد الموافق 26 تشرين الأول/أكتوبر، بدعم من التفاؤل المتزايد المحيط بزيارة الرئيس ترامب إلى آسيا، والتي تقرَّرَ أن تُختَم باجتماع تجاري مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا يوم الجمعة 30 تشرين الأول/أكتوبر.

وخلال التراجع الذي شهده السوق منتصف الشهر، واصلت شركات خزائن عملة إيثيريوم (Ethereum) سياسة التجميع المكثّف، متجاوزةً عملة بيتكوين (Bitcoin) في ظل هيمنة المعروض المتداول. ومع تعافي السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع، لا تزال رائدة العملات البديلة محوراً لنشاطِ مُضاربي كبير، حيث ركّز المراهنون على الانخفاض مراكز الرافعة المالية قرب مستوى 4,100$.

سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) يتجاوز 4,000$ مع تصاعد التفاؤل قبيل زيارة ترامب لآسيا

ارتفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى 4,099$ يوم الأحد 26 تشرين الأول/أكتوبر، مُسجّلاً زيادةً بنسبة 10% مقارنة بأدنى مستوى أسبوعي بلغ 3,811$ يوم الأربعاء الماضي. ويَعكس هذا الارتفاع الأداء الإيجابي العام لسوق العملات الرقمية، حيث حققت العملات العشر الكبرى -بما في ذلك عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة ريبل (Ripple-XRP)- مكاسبَ متتالية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وجاء ارتفاع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) نتيجة عوامل عدّة، أبرزها زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى آسيا التي بدأت بإشارة إيجابيةٍ بعد إشرافه على توقيع معاهدة سلام بين كمبوديا وتايلاند في ماليزيا يوم السبت. ساهمَ هذا التطور في تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية قبيل المحادثات التجارية المنتظرة مع نظيره الصيني شي جين بينغ المقررة يوم الجمعة 30 تشرين الأول/أكتوبر.

شركات الخزانة الساعية للعائد عبر عملة إيثيريوم (Ethereum) تتفوّق على نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin) من حيث هيمنة المعروض

رغم التقلبات الملحوظة في سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، واصلت شركات الخزينة المؤسساتية -بقيادة شركة Bitmine (BNMR) التابعة لتوم لي (Tom Lee)- اتباع سياسة تجميع نشطة.

ووفقاً لبيانات Artemis، فإنّ الشركات المُدرَجة في البورصة التي تحتفظ بعملة إيثيريوم (Ethereum) تجاوزت نظيراتها التي تمتلك عملة بيتكوين (Bitcoin) من حيث نسبة السيطرة على المعروض المتداول.

ففي 23 تشرين الأول/أكتوبر، بلغ إجمالي ما تمتلكه شركات الخزينة من عملة إيثيريوم (Ethereum) نحو 3.2 مليون عملة ETH أي 0.40% من إجمالي المعروض، متقدّمة على الشركات المالكة لعملة بيتكوين (Bitcoin)، والتي تمتلك مجتمعة 640,040 عملة BTC، بما يُعادل 0.36% فقط من إجمالي 19 مليون عملة قيد التداول.

وتشير البيانات إلى أن الطلب المؤسساتي على خزائن عملة إيثيريوم (Ethereum) ما زال يتفوّق على خزائن عملة بيتكوين (Bitcoin) خلال عام 2025، مدعوماً بتطبيق الإطار التنظيمي للعملات الرقمية والموافقة على الصناديق المتداولة في البورصة (Ethereum ETFs) التي تقدم عوائد رهن في العام ذاته.

كما نال مشروع عملة إيثيريوم (Ethereum) إشادةً واسعة بعد انتقاله إلى آلية إثبات الرهن (PoS)، والتي قلّصت استهلاك الطاقة بنسبة 99% مع إضافة خاصية تحقيق العوائد من الرهن، ما جعله خياراً أكثرَ جاذبية بالنسبة إلى الشركات العالمية ومديري الحقائب الاستثمارية الملتزمين بسياسات الطاقة المستدامة.

من جانبه، قدّم آرت مالكوف (Art Malkov) -المستشار الإستراتيجي والرئيس التنفيذي لشركة Electroneum وهيَ شبكة بلوكتشين صديقةٍ للبيئة- تحليلاً يؤكد أن العائد يُعَد العامل الأساسي الذي يجذبُ خزائن المؤسسات والمستثمرين المؤسساتيين:

“لقد لاحظنا أنّ المؤسسات تُركز على مسألة العائد في جميع النقاشات تقريباً، بينما لا يُذكر موضوع كفاءة الطاقة إلا عند وجود فرق الامتثال، إذ تُعَد خزائن الشركات -بحكم دورها- جهاتٍ ائتمانية في المقام الأول؛ فعوائدُ رهن عملة إيثيريوم (Ethereum) -التي تتراوح حالياً بين 3% و4% سنوياً- تُمثل بديلاً يدرُّ الإيرادات عن الاحتياطيات النقدية، وهوَ ما يُمثل جوهر مهمتها الأساسية. أما الجوانب البيئية، فتُستخدم لتلبية متطلبات قطاع الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) التي تسمَحُ للمؤسسات بالدخول إلى السوق، أي أنها تُزيل العوائق ولا تخلق الطلب”.

توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum): مقاومة قوية عند 4,150$ مع دخول صفقات مراهنة على الانخفاض بقيمة 650 مليون دولار

سجّلت عملة إيثيريوم (Ethereum) مكاسب بنسبة 3% لتستقرَّ بالقرب من 4,077$، بعد رفض السعر للارتفاع عند 4,099$ خلال الجلسة. مع ذلك، تُظهر بيانات سوق المشتقات الصادرة عن CoinGlass أن غالبية العقود الجديدة للعملة التي فُتحت يوم الأحد أخذت منحى المضاربة على انخفاض السعر.

وارتفع حجمُ التداول اليومي بنسبة 54%، في حين سجّل إجمالي العقود المفتوحة زيادةً قدرُها 5.88%. وانخفضت نسبة صفقات المضاربة على الارتفاع إلى صفقات المضاربة على الانخفاض إلى 0.82، ما يشير إلى توقع المستثمرين لاحتمال تصحيح سعري أو انعكاس في الاتجاه.

ومع ترقب الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، إلى جانب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن معدلات الفائدة، ويبدو أنّ المتداولين يعمدون إلى التحوّط ضد مخاطر الهبوط المحتملة، لا سيّما أن أيّاً من هذه التطورات قد يؤدي إلى عمليات تصفيةٍ واسعة النطاق في سوق العملات الرقمية، مثلما حدَث في الأسابيع الأخيرة.

ووفقاً لتوقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) خلال الأسبوع المقبل، ركّز المراهنون على انخفاض السعر ما يقارب 650 مليون دولار من العقود حول مستوى 4,150$، وهو ما يُمثل حوالي 76% من إجمالي الرافعة المالية التي بلغت 840 مليون دولار خلال آخر 24 ساعة.

وفي حال اختراق سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) لمستوى المقاومة الحالي، فمن المرجّح أن يُواجه مقاومة أخفَّ نسبياً حتى منطقة 4,240$، حيث تُوجد كتلة معروض كبيرة أخرى. في المقابل، فإنّ فشل السعر بتجاوز مستوى 4,100$ قد يُطلق موجة تصفيةٍ للصفقات المراهنة على الارتفاع، ما سيدفع السعرَ للتراجع نحو منطقة الدعم قصير الأجل قرب 3,911$، حيث وضعَ المُضاربون على الارتفاع ما يقارب 1.5 مليار دولار في عقود مُراهنةٍ على الارتفاع.