نقاط رئيسية

القيمة الإجمالية لقطاع التمثيل الرقمي للأصول الملموسة (RWA) قفزت بنسبة 11.6% لتبلغ 34.4 مليار دولار بتلقيه 3.9 مليار دولار من الإيداعات الجديدة خلال الشهر الماضي.

انطلاقة سعر الذهب وتسجيله أعلى مستوياته الجديدة عند 4,200$ والإغلاق الحكومي الأمريكي تسبّبا بورود استثماراتٍ إضافيةٍ إلى سندات الخزانة والسلع الممثلة رقمياً.

مشاريع قطاع RWA تفوقت على بقية فئات قطاع الكريبتو من حيث الأداء بتسجيلها ارتفاعاً بنسبة 8.3% بالأمس مع كسر سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) مستوى 104,000$.

وصلت قيمة قطاع التمثيل الرقمي للأصول الملموسة (RWA) أمس السبت 18 تشرين الأول/أكتوبر إلى 34.4 مليار دولار، مُسجّلةً ارتفاعاً بنسبة 11.6% وزيادة بقيمة 3.9 مليار دولار في إجمالي الإيداعات آخرَ 30 يوماً وفقاً لبيانات RWA.xyz.

فقد أدى استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وارتفاع سعر الذهب غير المسبوق متجاوزاً 4,200$ إلى حالةٍ من التهافت على أصول الملاذ الآمن، ما عزز ورود استثماراتٍ إلى قطاع RWAرغم ضعف أداء أسواق الكريبتو الأوسع نطاقاً.

وفيما مرّت أسواق الكريبتو بأسوأ أداء شهري لها منذ أيار/مايو بعد تسبب قرار الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفاتٍ جمركية على الصين في تصفية صفقات بقيمة 19 مليار دولار بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر، تبعتها موجة تصفية أخرى بقيمة 1.2 مليار دولار بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر، ما دفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) للتراجع إلى ما دون 104,000$، مُسجّلاً أدنى مستوياته منذ تموز/يوليو.

مع ذلك، بقي قطاع الأصول الممثلة رقمياً صامداً، واستمرّت سندات الخزانة والسلع ومنتجات الائتمان الخاصة باجتذاب استثماراتٍ ضمن مساعي المستثمرين لتلقي عوائدَ مستقرة وسط ضبابية الاقتصاد الكلي.

سندات الخزانة الأمريكية والأصول المدعومة بالذهب تقود موجة تلقي الاستثمارات

ما يزال الائتمان الخاص يُمثل أكبر فئات قطاع الأصول المُمثّلة رقمياً (RWA)، إذ يستحوذ على 51.4% من إجمالي القيمة السوقية البالغة 17.3 مليار دولار، وتُظهر بيانات RWA.xyz أنّ الدين العام الأمريكي والسلع الأساسية شكلت قرابة نصف الاستثمارات الجديدة البالغة 3.9 مليار دولار.

فمنذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر، ازدادت قيمة أدوات الدين الأمريكي المُمثلة رقمياً من 7.5 إلى 8.3 مليار دولار، ما يعكس تسارع أنشطة التمثيل الرقمي لسندات الخزانة الأمريكية عقب بدء الإغلاق الحكومي الأمريكي، كما أثر الارتفاع التاريخي لسعر الذهب الأسبوع الماضي وتخطيه 4,200$ على معاملات البلوكتشين، فازدادت القيمة الإجمالية لقطاع الأصول الممثلة رقمياً والمَدعومة بالسلع الأساسية من 2.1 إلى 3.2 مليار دولار.

بذلك، استقطبت سندات الخزانة الأمريكية والسلع الأساسية مجتمعةً استثماراتٍ بلغت 1.9 مليار دولار، ما يُعادل 51% من إجمالي الأصول التي جرى تمثيلها رقمياً خلال الثلاثين يوماً الماضية.

أدى تلقي قطاع RWA سيولة إضافية إلى تحقيق مالكي الأصول الممثلة رقمياً مكاسبَ لافتة في تحدٍّ لانتكاسة أسواق الكريبتو، حيث تُظهر بيانات موقع Coingecko ازدياد القيمة الإجمالية لمشاريع قطاع RWA إلى 6.78 مليار دولار، بزيادة بلغت 8.3% خلال اليوم مُقارنةً بمكاسب سوق الكريبتو الأوسع نطاقاً، والبالغة 0.6% فقط.