أهم النقاط:

استقر سعر عملة ريبل (Ripple) فوق 3$ يوم 14 أيلول/سبتمبر، على الرغم من انخفاض حجم التداول بنسبة 31.85% ليصل إلى 4.5 مليار دولار.

أكدت محفظة رابي (Rabby Wallet) استضافتها لعقود آلة إيثيريوم الافتراضية على بلوكتشين ريبل (XRPL EVM)، ما عزّز اهتمام المطوّرين وساهم في صمود عملة ريبل (Ripple) عند مستوى الدعم الرئيسي.

تُظهر المؤشرات الفنية تشكّل تقاطع ذهبي مع بقاء السعر المستهدف بالقرب من 3.20$، شرط عدم الانخفاض إلى مستوى 2.94$ الذي يلغي السيناريو الصاعد.

استقر سعر عملة ريبل (Ripple) فوق مستوى الدعم 3$ يوم الأحد 14 أيلول/سبتمبر، مُبقياً على خسائر اليوم عند أقل من 3% مع تباطؤ أحجام تداول العملات الرقمية على مستوى السوق الذي تراجع نشاطه بعد أن خففت أرقام تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) -التي فاقت التوقعات- من حدة الرهانات على خفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة قُبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الهام والمقرَّر عقدُه في 18 أيلول/سبتمبر الجاري.

مخطط بياني لحركة سعر عملة ريبل وبياناتها

حركة سعر عملة ريبل (Ripple)، 14 أيلول/سبتمبر، 2025 | المصدر: CoinMarketCap

حتى وقتِ تحرير الخبر، تم تداول عملة ريبل (Ripple) بالقرب من 3.04$ بانخفاض 2% خلال اليوم، في حين سجلت أحجام التداول الفوري انخفاضاً أكبر بنسبة 31.85% لتصل إلى 4.5 مليار دولار وفقاً لـ CoinMarketCap. مع ذلك، أظهرَت المخططات البيانية اليومية انتعاشاً طفيفاً من مستوى الدعم 3$ خلال جلسة التداول الأمريكية.

Rabby Wallet has integrated XRPL EVM chain. @Peersyst pic.twitter.com/gbCGvLupkd — Rabby Wallet (@Rabby_io) September 13, 2025

وجاء التطوّر الهام الذي عزز صمود عملة ريبل (Ripple) خلال عطلة نهاية الأسبوع في وقتٍ متأخر من يوم السبت عندما أعلنت محفظة Rabby Wallet عن دعمها لآلة إيثيريوم لاافتراضية الخاصة ببلوكتشين ريبل (XRPL EVM). وأكدت المحفظة المُستخدمة على نطاق واسع في مجتمعي بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) وبلوكتشين سولانا Solana Blockchain))، دعمَ بلوكتشين ريبل (XRP Ledger) الخاصة بشركة ريبل بالشراكة مع Peersyst، في خطوةٍ تمثل مستوى جديداً من التشغيل البينيّ لبلوكتشين ريبل يسمَحُ للعقود الذكية القائمة على بلوكتشين إيثيريوم بالعمل على بلوكتشين XRPL.

هنا، ربّما وفّرت التوقعات باستخداماتٍ جديدة وزيادة اهتمام المطورين بخطوة دعم محفظة Rabby تعويضاً في الوقت المناسب لارتفاع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، وقد حافظ ذلك على استقرار سعر عملة ريبل (Ripple) فوق 3$ حتى وقت كتابة الخبر.

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple): هل سيواصل التقاطع الذهبي دفع السعر نحو 3.20$؟

تُبرز المؤشرات الفنية سببَ استمرار عملة ريبل (Ripple) في الدفاع عن مستوى 3$. فعلى المخطط البياني اليومي، أكملت خطوط متوسطات الحركة Super SMA (متوسطات 5 و8 و13 يوماً) تشكيل تقاطع ذهبي، تتقاطع فيه المتوسطات الأسرع فوق المتوسطات الأبطأ، ما يشير إلى بناء زخم صاعدٍ قصير الأجل.

في ذات المنحى، تحوّل مؤشر قوة المشترين مقابل قوة البائعين Bull Bear Power (BBP 13) لعملة ريبل (Ripple) إلى اللون الأخضر منذ 7 أيلول/سبتمبر، وواصل ارتفاعه بثباتٍ حتى منتصف الشهر، ما يدل على استعادة المشترين لهيمنتهم على السوق في المدى القصير بعد إنهاء آب/أغسطس بتراجع واضح.

وفي حال عدم حدوث زيادةٍ كبيرة في حجم تداول عملة ريبل (Ripple)، فقد تواجه محاولات الارتفاع الحالية مقاومةً شديدةً عند مستوى 3.20$، وهو سقف ارتفاع الأسبوع الماضي الذي استمرَّ لأربعة أيام ووصل ذروته يوم السبت.

في المقابل، سيؤدي الفشل في الحفاظ على مستوى 3.00$ إلى إبطال السيناريو الصاعد، ما قد يُعرّض سعر عملة ريبل (Ripple) لإعادة اختبار مستوى 2.94$، وهو مستوى دعم متوسط ​​الحركة البسيط لـ 13 يوماً.

في الوقت الحالي، يظل الثبات فوق مستوى 3$ مدعوماً بتقاطع ذهبي قصير الأجل، ما يُعزز التوقعات بمزيدٍ من الارتفاع، شريطة استقرار أحجام التداول وصولاً إلى أسبوع اجتماع الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة.

