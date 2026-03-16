21Shares Krypto-ETPs: Aktualisierte Referenzpreise

Das Wichtigste in Kürze

Das Update rekali­briert die Referenzpreise, die zur Berechnung des täglichen Nettoinventarwerts (NAV) der spezifizierten ETPs verwendet werden.

Bei börsengehandelten Produkten ist der Referenzpreis der Benchmark für die Messung der Fondsperformance und die Preisgestaltung der Anteile für die Ausgabe und Rücknahme.

Die Verfeinerung dieser Inputfaktoren zielt darauf ab, den Tracking-Error – die Differenz zwischen dem Preis des ETP und dem tatsächlichen Kassapreis (Spotpreis) der zugrunde liegenden Kryptowährung – zu minimieren.

21Shares hat offiziell die Referenzpreis-Mechanismen für vier seiner primären krypto-börsengehandelten Produkte (ETPs) aktualisiert. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Bewertungen enger an die Realitäten des Spotmarktes anzupassen und die Tracking-Effizienz zu verbessern. Das operative Update betrifft den 21Shares Bitcoin Core ETP (CBTC), den 21Shares Ethereum Core ETP (ETHC), den 21Shares Crypto Basket Index ETP (HODL) und den 21Shares Short Bitcoin ETP (SBTC).

Diese Anpassungen sollen Diskrepanzen zwischen dem Nettoinventarwert (NAV) der Produkte und den zugrunde liegenden digitalen Vermögenswerten verringern und sicherstellen, dass die Vehikel den strengen Standards entsprechen, die von der wachsenden Welle institutioneller Investitionen in diesem Sektor gefordert werden.

I don’t know who needs to hear this today but…. the macro trend is officially healing. Global flows across crypto ETP/Fs flipped positive for the first time last month since Oct 2025. pic.twitter.com/AkQlWhdNnt — 21shares US (@21shares_us) March 12, 2026

21Shares Krypto-ETPs: Verfeinerung der Bewertungskennzahlen für institutionelle Standards

Dieses Update rekali­briert die Referenzpreise, die zur Berechnung des täglichen Nettoinventarwerts (NAV) der spezifizierten ETPs verwendet werden. Bei börsengehandelten Produkten ist der Referenzpreis der Benchmark für die Messung der Fondsperformance und die Preisgestaltung der Anteile für die Ausgabe und Rücknahme. Die Verfeinerung dieser Inputfaktoren zielt darauf ab, den Tracking-Error – die Differenz zwischen dem Preis des ETP und dem tatsächlichen Kassapreis (Spotpreis) der zugrunde liegenden Kryptowährung – zu minimieren.

Eine präzise NAV-Berechnung ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Liquidität und der Arbitrage-Effizienz im Sekundärmarkt. Illiquide oder uneinheitliche Datenquellen für Referenzpreise können Auf- oder Abschläge (Premiums/Discounts) vergrößern und das Produkt für anspruchsvolle Allokatoren, die auf ein exaktes Delta-Management angewiesen sind, weniger attraktiv machen. Die Aktualisierung dieser Benchmarks signalisiert einen Übergang zu robusteren, wahrscheinlich volumengewichteten Preisberechnungsmethoden, die die Reife der krypto-marktseitigen Infrastruktur widerspiegeln.

Für Produkte wie den 21Shares Bitcoin Core ETP ist ein präzises Benchmarking unerlässlich. Da der Markt beobachtet, wie sich Bitcoin von traditionellen Vermögenswerten wie Gold entkoppelt und sich zunehmend wie eine eigenständige Anlageklasse verhält, muss sich die Infrastruktur hinter diesen Anlagevehikeln weiterentwickeln, um Volatilität mit hoher Genauigkeit zu erfassen. Diese technische Verfeinerung stellt sicher, dass die ETPs lebensfähige Instrumente für institutionelle Portfolios bleiben, die eine strikte Einhaltung von Bewertungsrichtlinien erfordern.

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Auswirkungen auf Core- und Inverse-Produkte

Dieses Update deckt verschiedene Kategorien innerhalb der 21Shares-Suite ab, insbesondere die Krypto-ETPs der „Core“-Linie: den Bitcoin Core ETP (CBTC) und den Ethereum Core ETP (ETHC). Diese kostengünstigen Vehikel für passives Engagement sind für langfristiges Halten konzipiert. Die Aktualisierung der Referenzpreise zielt darauf ab, das tägliche Bewertungsfenster zu verengen, um es an die Liquiditätsprofile der großen globalen Börsen anzupassen und sicherzustellen, dass Anleger Ein- und Ausstiegspreise erhalten, die den Spotmarkt strikt widerspiegeln.

Das Update erstreckt sich auch auf komplexere Strukturen wie den 21Shares Crypto Basket Index ETP (HODL) und den 21Shares Short Bitcoin ETP (SBTC). Für das HODL-Produkt, das einen Korb der fünf wichtigsten Kryptowährungen abbildet, sind genaue Referenzpreise für das monatliche Rebalancing lebenswichtig. Fehlerhafte Preisdaten können zu einer suboptimalen Gewichtung der Vermögenswerte führen. Ähnlich verhält es sich beim inversen SBTC-Produkt, bei dem die tägliche Referenzpreisbildung mathematisch kritisch ist. Inverse Produkte sind anfällig für Volatilitätsverluste (Volatility Decay), und jede Ungenauigkeit beim täglichen Basispreis kann sich im Laufe der Zeit summieren und die Rendite für die Inhaber untergraben.

Diese Anpassungen spiegeln die spezifischen Anforderungen jedes Produkttyps wider. Während CBTC und ETHC Präzision für Passivität benötigen, erfordert SBTC Präzision für die tägliche Abrechnung von Derivaten. Diese umfassende Bereinigung der Bewertungsmethoden unterstreicht die Absicht des Emittenten, die Qualität sowohl bei einfachen als auch bei komplexen Instrumenten zu standardisieren.

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