Bitcoin auf 100.000 Dollar: SpaceX-IPO und schwacher Dollar als Katalysatoren

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin festigt sich bei 78000 USD - Analysten sehen 28 % Aufwärtspotenzial bis zur 100000-Dollar-Marke.

Der geplante 2-Billionen-Dollar-Börsengang von SpaceX rückt deren 8285 BTC-Bestände ins Rampenlicht.

Musk-Warnungen und sinkende Kaufkraft treiben institutionelle Flucht in Bitcoin als Inflationsschutz.

Bitcoin notiert aktuell bei rund 78.085 US-Dollar und hat sich damit deutlich von den März-Tiefs unter 75.000 Dollar erholt. Die Marke von 77.000 Dollar hielt in der vergangenen Woche als solide Unterstützung – ein Zeichen, dass der Markt nicht mehr in panischer Verkaufsstimmung ist, sondern sich neu orientiert. Das Allzeithoch vom 6. Oktober 2025 liegt bei 126.198 Dollar, was einer aktuellen Unterbewertung von rund 38 Prozent entspricht.

Zwei Makro-Narrative dominieren derzeit die Diskussion um die weitere Preisentwicklung: die anhaltende Schwäche des US-Dollars und der bevorstehende Börsengang von SpaceX, der als potenziell größter IPO der Geschichte gilt. Beide Faktoren sind nicht isoliert zu betrachten – sie verstärken sich gegenseitig und könnten gemeinsam genug institutionelles Sentiment erzeugen, um Bitcoin zurück über die 100.000-Dollar-Marke zu treiben.

Schwacher Dollar: Musk warnt, Märkte reagieren

Elon Musk hat in den vergangenen Wochen wiederholt darauf hingewiesen, dass der US-Dollar kontinuierlich an Kaufkraft verliert – eine Einschätzung, die über persönliche Meinung hinausgeht. Auch der frühere US-Finanzminister warnte zuletzt vor wachsendem Stress am amerikanischen Anleihenmarkt, was den strukturellen Druck auf den Dollar weiter verdeutlicht. In diesem Umfeld fungiert Bitcoin zunehmend als digitales Inflationsschutzinstrument – nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis messbar an steigenden ETF-Zuflüssen und synchron ansteigenden Suchvolumina in Brasilien, Frankreich und den USA.

Ein schwächerer Dollar bedeutet historisch gestiegene Risikobereitschaft und Kapitalrotation in alternative Assets. Bitcoin profitiert dabei doppelt: als knapper, nicht inflationierbarer Vermögenswert und als zunehmend akzeptiertes institutionelles Anlageinstrument. Sollte die US-Notenbank Fed die Zinsen im zweiten Halbjahr 2026 senken – was mehrere Analysten für wahrscheinlich halten –, dürfte dieser Rückenwind deutlich zunehmen.

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SpaceX-IPO: 8.285 BTC auf der Bilanz und ein $2-Billionen-Katalysator

Laut Berichten von Bloomberg hat SpaceX im März 2026 vertrauliche IPO-Unterlagen bei der US-Wertpapieraufsicht SEC eingereicht. Banken pitchen gegenüber Investoren eine Bewertung von nahezu zwei Billionen Dollar – womit der Börsengang das Rekordvolumen des Saudi-Aramco-IPOs von 29 Milliarden Dollar aus dem Jahr 2019 weit übertreffen könnte; aktuelle Schätzungen gehen von bis zu 75 Milliarden Dollar Emissionsvolumen aus. SpaceX plant dabei, rund 30 Prozent der Anteile für Privatanleger zu reservieren und hält derzeit 8.285 Bitcoin auf der Unternehmensbilanz.

Der entscheidende Hebel liegt nicht allein in den BTC-Beständen. Ein SpaceX-IPO würde Millionen neuer Investoren – viele davon bisher ohne direktes Krypto-Engagement – indirekt mit Bitcoin in Berührung bringen. Wachstumsorientierte Anleger, die in den vergangenen Monaten eher zurückhaltend gegenüber Krypto waren, könnten über SpaceX eine neue Einstiegsnarrative finden. Wie der Zugang zu SpaceX-Pre-IPO-Anteilen über Krypto-Infrastruktur aussehen kann, zeigt, wie eng die beiden Welten bereits zusammenwachsen.

SpaceX führt diese Woche geschlossene dreitägige Analystenmeetings an der Wall Street durch. Sollte ein S-1-Filing folgen und eine June-Listung bestätigt werden, dürfte das Sentiment im Krypto-Markt spürbar anspringen.

Prognose: Realistisch oder Wunschdenken?

Der Weg von 78.000 auf 100.000 Dollar entspricht einem Zuwachs von knapp 28 Prozent – für einen Vermögenswert mit einer Marktkapitalisierung von über 1,5 Billionen Dollar kein triviales Unterfangen, aber auch kein historisch beispielloses. Bitcoin hat diese Distanz in früheren Zyklen innerhalb weniger Wochen zurückgelegt. Technisch relevant ist die Marke von rund 81.000 Dollar: Laut Coinglass-Daten könnten dort 715 Millionen Dollar an Short-Positionen liquidiert werden – ein klassischer Short-Squeeze-Mechanismus, der bullische Bewegungen erheblich beschleunigen kann.

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Standard Chartered und weitere institutionelle Analysten sehen Bitcoin langfristig auf deutlich höheren Niveaus; die Kurzfristprognose hängt jedoch stark an konkreten Datenpunkten: ETF-Zuflüsse, Fed-Signale und eben dem SpaceX-IPO-Timing. Dass Mega-IPOs im Tech-Sektor das Bewertungsgefüge für alternative Assets verschieben können, hat der Markt bereits bei anderen Listings beobachtet. Auch die verlängerte US-Iran-Waffenruhe hat zuletzt Risk-Assets gestützt – ein weiterer Baustein im konstruktiven Makrobild.

Marktausblick: Zwei Katalysatoren, ein kritisches Fenster

Bitcoin befindet sich in einer Phase, in der zwei der stärksten Makro-Narrative der vergangenen Jahre gleichzeitig aktiv sind: strukturelle Dollar-Schwäche und der bevorstehende Eintritt eines der wertvollsten Privatunternehmen der Welt in die Kapitalmärkte – mit Bitcoin auf der Bilanz. Die Erholung von 60.000 Dollar im Februar auf knapp 78.000 Dollar im April zeigt, dass der Boden hält.

Entscheidend wird nun sein, ob der SpaceX-IPO-Prozess Fahrt aufnimmt und ob die Fed im zweiten Halbjahr 2026 tatsächlich einen Lockerungszyklus einleitet. Treffen beide Faktoren zusammen, ist die 100.000-Dollar-Marke kein Wunschdenken – sondern ein realistisches Kursziel mit messbaren Treibern dahinter.

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