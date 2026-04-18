500 Mio. US-Dollar liquidiert: Explodiert Bitcoin jetzt endgültig?             

Das Wichtigste in Kürze

Onchain-Daten zeigen massive Short-Liquidationen im Bitcoin-Markt.

Momentum wirkt konstruktiv, Bitcoin gegen Gold mit Aufholpotenzial.

Bitcoin-L2 könnt die Nachfrage nach BTC antreiben, HYPER erreicht 32,5 Mio.

Dollar.

Bitcoin zeigt sich aktuell trotz eines leichten Rücksetzers weiterhin robust und notiert stabil über der Marke von 77.000 US-Dollar. Damit bleibt die übergeordnete Struktur konstruktiv, insbesondere nachdem zuletzt ein möglicher Ausbruch aus der mehrwöchigen Seitwärtsrange gelang. Das Momentum wirkt kurzfristig klar bullisch, auch wenn die Dynamik etwas nachlässt. Spannend wird nun der Blick auf On-Chain-Daten, die darauf hindeuten, dass hinter der jüngsten Bewegung mehr steckt als nur kurzfristige Spekulation.

Die besten Krypto-Presales in 2026 – hier mehr erfahren

Short Squeeze treibt Bitcoin – doch was bedeutet das wirklich?

Die jüngsten On-Chain-Daten zeigen ein klares Bild: Ein erheblicher Teil der Aufwärtsbewegung wurde durch sogenannte Short-Liquidationen ausgelöst. Innerhalb von nur 24 Stunden wurden Short-Positionen im Wert von über 500 Millionen US-Dollar liquidiert – ein massiver Wert, der die Dynamik des Marktes kurzfristig stark beeinflusst hat. Besonders auffällig ist ein einzelner Liquidations-Cluster von rund 350 Millionen US-Dollar, der innerhalb kürzester Zeit abgewickelt wurde. Solche Ereignisse wirken wie ein Brandbeschleuniger für den Kurs.

🩸$526M in BTC shorts liquidated in 24 hours Bitcoin rallied from $74K to $78K and the move had all the hallmarks of a classic short squeeze. At 13:00 UTC alone, the market absorbed a single $357M short liquidation spike. The takeaway: the rally was amplified not by fresh… pic.twitter.com/TSktBNQnc5 — Axel 💎🙌 Adler Jr (@AxelAdlerJr) April 18, 2026

Ein Short Squeeze entsteht, wenn Trader, die auf fallende Kurse gesetzt haben, gezwungen werden, ihre Positionen zu schließen. Dies geschieht automatisch, sobald bestimmte Preisniveaus erreicht werden. Die Folge: Diese Marktteilnehmer müssen Bitcoin zurückkaufen – was zusätzlichen Kaufdruck erzeugt und den Preis weiter nach oben treibt. Genau dieses Muster war zuletzt klar zu beobachten.

Allerdings ist Vorsicht geboten. Denn ein solcher Anstieg basiert nicht primär auf neuer Nachfrage im Spotmarkt, sondern auf der erzwungenen Schließung bestehender Positionen. Das bedeutet: Die Bewegung kann schnell und stark sein, aber sie ist nicht zwangsläufig nachhaltig. Für eine langfristige Fortsetzung des Trends braucht es echte Käufer, also Kapitalzuflüsse in den Spotmarkt.

Dennoch ist das Signal nicht negativ. Im Gegenteil: Short Squeezes zeigen oft, dass der Markt falsch positioniert war – in diesem Fall zu bearish. Wenn viele Marktteilnehmer auf fallende Kurse setzen und dann überrascht werden, kann das ein Hinweis darauf sein, dass weiteres Aufwärtspotenzial besteht. Entscheidend wird nun sein, ob Bitcoin das erhöhte Niveau halten kann und ob sich zusätzlich echte Nachfrage entwickelt.

Kryptowährungen kaufen – alles Wissenswerte für 2026

Analysten sehen neue Impulswelle – Momentum bei Bitcoin im Fokus

Noch einen Schritt weiter geht Swissblock, die von einer „zweiten Impulswelle“ sprechen. Während frühere Aufwärtsversuche scheiterten und von schwachem Momentum geprägt waren, sieht das Analysehaus nun eine erfolgreiche Re-Acceleration hin zu echtem Trendmomentum. Diese Entwicklung bestätigt laut Swissblock, dass Bitcoin aktuell Short-Positionen regelrecht „überrollt“ und strukturell Stärke aufbaut. Gleichzeitig warnen sie jedoch: Genau in solchen Phasen beginnt oft eine Überfüllung des Marktes, was das Momentum später anfällig machen kann.

Is this time different? Previous move: failed ignition, weak momentum.

Current move: successful reignition into full momentum. That shift validates the second impulse wave and explains why Bitcoin is now sweeping through short positioning. But structurally, this is also where… https://t.co/WklJoo5PO6 pic.twitter.com/k2kHr42tKG — Swissblock (@swissblock__) April 17, 2026

Ergänzend bringt Michaël van de Poppe eine makroökonomische Perspektive ins Spiel. Er sieht Bitcoin aktuell im Vorteil gegenüber Gold, da dieses nach einer starken Phase eher zur Konsolidierung neigen könnte. Bitcoin hingegen profitiere als volatileres Asset von genau solchen Marktphasen und könne in diesem Umfeld weiter an Dynamik gewinnen.

I think it's time to focus fully on $BTC and leave Gold for the moment. The reason for that is that we've seen the largest volatility outlier to the upside since 1979. Gold bugs will tell you that it continues to rally. Reality tells a different story, it's most likely going… https://t.co/fOvBHTXi5i pic.twitter.com/FQSKaEQaDA — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) April 17, 2026

Neuer Kurstreiber für Bitcoin? L2-Technologie könnte Nachfrage explodieren lassen

Damit sich die aktuell bullische Struktur nachhaltig fortsetzen kann, braucht Bitcoin mittelfristig mehr als nur Short Squeezes und Momentum-Trading. Entscheidend wird ein fundamentaler Kurstreiber sein, der echte Nachfrage generiert und die Nutzung des Netzwerks erweitert. Genau hier rückt ein Thema immer stärker in den Fokus: Bitcoin Layer-2-Technologie. Denn wenn Bitcoin nicht nur als Wertspeicher dient, sondern auch aktiv im DeFi-Ökosystem genutzt werden kann, steigt automatisch die Nachfrage nach nativen BTC.

Ein Ansatz, der aktuell besonders viel Aufmerksamkeit erhält, ist das Projekt Bitcoin Hyper. Dieses positioniert sich als innovative Layer-2-Lösung, die die Sicherheit von Bitcoin mit der Skalierbarkeit moderner Blockchains kombiniert. Technologisch setzt das Konzept auf eine Verbindung aus Bitcoin und der Performance von Solana-ähnlichen Strukturen. Durch den Einsatz einer zk-basierten Bridge sollen Transaktionen effizient zwischen Layer 1 und Layer 2 abgewickelt werden können. Gleichzeitig wird mit sogenannten Wrapped BTC auf der zweiten Ebene gearbeitet, um neue Anwendungsfälle wie DeFi, schnelle Transaktionen und Smart Contracts zu ermöglichen.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Auffällig ist dabei die aktuelle Marktresonanz: Trotz eines insgesamt schwächeren Marktumfelds konnte Bitcoin Hyper bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar im Presale einsammeln – ein klares Zeichen für starke Nachfrage und wachsendes Investoreninteresse. Zusätzlich bietet das Projekt Staking-Renditen von rund 36 Prozent APY, was insbesondere für risikobereite Anleger einen weiteren Anreiz darstellt.

Sollte sich dieses Modell durchsetzen, könnte es tatsächlich ein Gamechanger für Bitcoin sein. Denn mehr Utility bedeutet langfristig auch mehr Kapitalzuflüsse – und genau das wäre der fehlende Baustein, um die aktuelle Aufwärtsbewegung nicht nur fortzusetzen, sondern deutlich zu beschleunigen.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.