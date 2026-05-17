61 % für Clarity Act: Ist Ethereum der große Gewinner?

Das Wichtigste in Kürze

CLARITY Act passiert wichtigen Senatsausschuss mit überraschender demokratischer Unterstützung.

Polymarket sieht aktuell weiterhin 61 Prozent Wahrscheinlichkeit für Gesetzesdurchbruch.

Analysten sehen Ethereum als größten Gewinner neuer regulatorischer Kryptoklarheit.

Der CLARITY Act gilt als eines der wichtigsten Krypto-Gesetze der vergangenen Jahre. Die geplante US-Regulierung soll erstmals klar definieren, wann ein Krypto-Asset als dezentral gilt und ob die SEC oder CFTC zuständig ist. Genau deshalb blickt der Markt derzeit gespannt nach Washington. Denn laut Polymarket liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Verabschiedung 2026 aktuell bei rund 61 Prozent.

Gleichzeitig mehren sich die Stimmen, dass vor allem Ethereum profitieren könnte. Analysten wie Tom Lee von Fundstrat oder Michaël van de Poppe sehen im Gesetz einen möglichen Wendepunkt für den gesamten Kryptosektor. Besonders spannend: Eine neue Analyse argumentiert sogar, dass Ethereum unter dem CLARITY Act regulatorisch in eine eigene Kategorie fallen könnte – als einzige große Smart-Contract-Blockchain mit echter Dezentralisierung und institutioneller Rechtssicherheit. Genau diese These sorgt derzeit für intensive Diskussionen am Kryptomarkt.

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CLARITY Act passiert wichtigen Senatsausschuss – das passiert jetzt

Zuletzt gab es den bislang wichtigsten politischen Fortschritt für den CLARITY Act. Der Gesetzesentwurf passierte den Senate Banking Committee mit 15 zu 9 Stimmen. Besonders relevant dabei: Zwei Demokraten unterstützten den republikanischen Vorstoß. Genau darauf verwies auch Grayscale in einer aktuellen Analyse und sprach von einem „wichtigen Schritt Richtung voller regulatorischer Klarheit“. Gleichzeitig zeigten Daten von Polymarket und Kalshi zeitweise Wahrscheinlichkeiten von rund 70 Prozent für eine Verabschiedung noch im Jahr 2026.

The CLARITY Act just cleared the Senate Banking Committee 15-9. Two Democrats crossed the aisle.

@Polymarket and @Kalshi put 2026 passage odds near 70%. What's next? Read the full article from the Grayscale Research team on the Stack: https://t.co/9XUHiTlT8D pic.twitter.com/flJm6KYBVd — Grayscale (@Grayscale) May 16, 2026

Der CLARITY Act soll künftig regeln, wann ein Token als dezentral gilt und wann strengere Offenlegungspflichten greifen. Zentral ist dabei ein neuer Dezentralisierungstest mit mehreren Kriterien: Open Source, fehlende zentrale Kontrolle, breite Tokenverteilung, autonome Governance und wirtschaftliche Eigenständigkeit. Genau diese Kriterien könnten massive Auswirkungen auf die Bewertung vieler Altcoins haben.

Nun geht der Prozess jedoch erst richtig los. Der Entwurf muss mit der Version des Senate Agriculture Committee abgestimmt werden, da dort die Zuständigkeit der CFTC geregelt wird. Anschließend braucht das Gesetz mindestens 60 Stimmen im gesamten Senat. Da Republikaner derzeit nur 53 Sitze halten, wären weitere demokratische Stimmen notwendig. Danach müsste die finale Version nochmals mit dem Repräsentantenhaus abgestimmt werden.

Michaël van de Poppe bezeichnete den CLARITY Act bereits als „historischen Gesetzesentwurf“ für die gesamte Branche. Gleichzeitig warnte er jedoch davor, dass der finale Durchbruch schwierig werde. Dennoch könnte das Gesetz laut ihm langfristig institutionelles Kapital, mehr Liquidität und neue Innovationen in den Kryptomarkt bringen. Genau deshalb bleibt der regulatorische Fortschritt aktuell eines der wichtigsten Themen für Bitcoin, Ethereum und DeFi.

Warum Ethereum laut Analysten besonders profitieren könnte

Besonders viel Aufmerksamkeit erhält derzeit die These, dass Ethereum regulatorisch der größte Gewinner des CLARITY Acts werden könnte. Genau darauf verwies zuletzt auch Tom Lee von Fundstrat, der eine Analyse teilte mit dem Titel: „Why the CLARITY Act Quietly Makes Ethereum the Biggest Winner in Crypto“.

Good take on CLARITY Act@medium “Why the CLARITY Act Quietly Makes Ethereum the Biggest Winner in Crypto” https://t.co/fqM9NOJHjS — Thomas (Tom) Lee (not drummer) FundstratDirect.com (@fundstrat) May 17, 2026

Die Argumentation dahinter ist brisant. Der CLARITY Act definiert mehrere Kriterien für echte Dezentralisierung. Laut der ausführlichen Analyse erfüllen Bitcoin und Ethereum diese Anforderungen vergleichsweise klar. Viele andere große Netzwerke wie XRP, BNB Chain oder teilweise auch Solana könnten dagegen Schwierigkeiten bekommen. Entscheidend sind dabei Themen wie zentrale Kontrolle, Governance-Strukturen oder Token-Konzentration.

Die Folge könnte eine neue Zweiteilung des Kryptomarkts sein. Ethereum würde regulatorisch als dezentrale digitale Commodity gelten, während andere Projekte stärker in Richtung „Ancillary Assets“ mit zusätzlichen Offenlegungspflichten gedrängt werden könnten. Genau das wäre aus institutioneller Sicht enorm relevant.

Denn große Vermögensverwalter, Banken oder ETF-Anbieter bevorzugen regulatorisch klare Assets. Ethereum hätte dann nicht nur ein funktionierendes Smart-Contract-Ökosystem, sondern zugleich eine deutlich stärkere rechtliche Position in den USA. Besonders für tokenisierte Finanzprodukte, Stablecoins oder institutionelles DeFi könnte das massive Vorteile bringen. Genau deshalb wird Ethereum aktuell zunehmend als möglicher struktureller Gewinner des Gesetzes diskutiert.

DeFi und institutionelles Kapital könnten Ethereum zusätzlich stärken

Noch spannender wird die Entwicklung beim Blick auf DeFi und die institutionelle Nutzung von Blockchain-Technologie. Denn laut der Analyse könnte der CLARITY Act nicht nur regulatorische Risiken reduzieren, sondern zugleich Ethereums bestehende Dominanz im DeFi-Sektor festigen.

The Clarity Act passed the Senate Banking Committee today and moves forward to the Senate. It's the biggest, and historical, bill for the entire industry and can be a strong trigger for the upcoming bull market. What's next? – The committee vote was passed by 15-9.

– The bill… — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 14, 2026

Bereits heute laufen große Teile der tokenisierten Finanzwelt auf Ethereum. Stablecoins, tokenisierte US-Staatsanleihen und institutionelle RWA-Projekte setzen überwiegend auf Ethereum oder dessen Layer-2-Netzwerke. Beispiele wie BlackRocks BUIDL-Fonds oder tokenisierte Geldmarktfonds von Franklin Templeton wurden bereits auf Ethereum aufgebaut.

Die These lautet nun: Der Markt habe jahrelang unterschätzt, wie wichtig regulatorische Klarheit und glaubwürdige Dezentralisierung tatsächlich sind. Genau diese Eigenschaften könnten nun gesetzlich belohnt werden. Während schnellere Chains vor allem mit Performance werben, punktet Ethereum bei institutionellen Investoren mit Neutralität, Stabilität und regulatorischer Berechenbarkeit.

Michaël van de Poppe argumentierte zuletzt ebenfalls, dass der CLARITY Act die Tür für mehr institutionelles Kapital öffnen könnte. Gerade DeFi könnte davon profitieren, weil künftig klarere Regeln und stärkere Schutzmechanismen entstehen würden. Dadurch könnten Banken, Fonds und Vermögensverwalter deutlich leichter Zugang zum Sektor erhalten.

Ob Ethereum tatsächlich langfristig der größte Gewinner wird, bleibt offen. Klar ist jedoch: Der CLARITY Act entwickelt sich zunehmend zu einem potenziellen Gamechanger für den gesamten Kryptomarkt.

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