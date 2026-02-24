Altcoin Prognosen: Auf diese Projekte achten Investoren in der letzten Februar-Woche!

Chancen im Altcoin-Sektor? Diese Projekte stehen im Fokus der Anleger

Die letzte Februarwoche 2026 könnte für den Altcoin-Sektor richtungsweisend werden. Historisch zeigen korrektive Marktphasen, dass Altcoins im Verhältnis zu Bitcoin überproportional unter Druck geraten.

Sinkende Liquidität und steigende Risikoaversion treffen Small- und Mid-Caps meist deutlich stärker als den Marktführer.

Genau in diesen Phasen entstehen jedoch häufig asymmetrische Chancen – vorausgesetzt, technische Schlüsselzonen halten und fundamentale Katalysatoren greifen.

Vor diesem Hintergrund rücken mehrere Projekte in den Fokus. Technische Formationen, Token-Unlocks und infrastrukturelle Upgrades könnten kurzfristig für erhöhte Volatilität sorgen – und mittelfristig neue Trends einleiten.

Hedera (HBAR): Upgrade als möglicher Katalysator

HBAR notiert aktuell bei 0,0938 US-Dollar und behauptet sich knapp oberhalb einer zentralen Support-Zone. Zwar gelang zuletzt der Ausbruch aus einer bullischen Chartformation, doch bislang fehlt es an Anschlusskäufen.

Die schwache Gesamtmarktdynamik begrenzt das Momentum. Fundamental rückt jedoch ein angekündigtes Infrastruktur-Upgrade in den Vordergrund.

Bereits im Dezember 2025 stellte Hedera die Umstellung von Cloud-Bucket-Speicherung auf Block-Nodes in Aussicht, um Datenzugang und Netzwerkarchitektur zu optimieren.

Node-Betreiber erhalten ab Februar eine dreimonatige Vorlaufphase vor dem geplanten Upgrade im Juni.

Technisch würde ein nachhaltiger Ausbruch über 0,1030 US-Dollar ein Kursziel mit Potenzial von rund 57 Prozent aktivieren. Ein Rückfall unter 0,0901 US-Dollar hingegen würde das bullische Setup negieren und die Support-Struktur infrage stellen.

Erfahre hier, wie du Bitcoin anonym kaufen kannst!