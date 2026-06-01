Arthur Hayes setzt 100.000 Dollar auf Hyperliquid: Das ist sein Gegner

Das Wichtigste in Kürze

Arthur Hayes wettet auf Hyperliquid als stärksten Top-10-Coin 2026.

Kyle Samani hält dagegen und setzt öffentlich auf Solana.

Vergleich läuft von Juni 2026 bis Anfang Januar 2027.

Hayes sieht Hyperliquid langfristig sogar vor Solana positioniert.

Der Kryptomarkt bleibt 2026 anspruchsvoll. Während Bitcoin und Ethereum weiterhin die Richtung vorgeben, befinden sich viele Altcoins tief im Bärenmarkt. Zahlreiche Projekte notieren 60 bis 90 Prozent unter ihren Allzeithochs, Kapital konzentriert sich zunehmend auf wenige Gewinner.

Anleger müssen daher selektiver denn je vorgehen und gezielt nach relativer Stärke suchen. Besonders spannend wird es, wenn bekannte Branchenexperten öffentlich Position beziehen. Genau das geschieht nun bei Hyperliquid. BitMEX-Gründer Arthur Hayes hat Solana-Investor Kyle Samani zu einer ungewöhnlichen Wette herausgefordert. Im Mittelpunkt steht die Frage, welcher Top-10-Coin bis Ende 2026 die beste Performance erzielen wird.

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Arthur Hayes setzt 100.000 Dollar auf Hyperliquid

Arthur Hayes sorgt erneut für Aufmerksamkeit in der Krypto-Szene. Auf der Plattform X forderte der ehemalige BitMEX-CEO den bekannten Investor Kyle Samani von Multicoin Capital zu einer Wohltätigkeitswette heraus. Hayes möchte 100.000 US-Dollar darauf setzen, dass Hyperliquid (HYPE) bis zum Jahresende besser performt als jeder andere aktuelle Top-10-Coin gemessen in US-Dollar.

Kyle Samani ließ nicht lange auf eine Antwort warten und erklärte knapp: „We have a deal. $SOL“. Damit stellte er Solana als seinen Favoriten für die kommenden Monate auf. Kurz darauf bestätigte Hayes die Rahmenbedingungen der Wette. Verglichen werden soll die Entwicklung von HYPEUSDT und SOLUSDT auf Bybit vom 2. Juni 2026 bis zum 1. Januar 2027.

Hey @KyleSamani maybe you were busy last time I pinged you. Let's do a gentleman's charitable bet. I put $100k on the line to a charity of your choice that $HYPE outperforms any other current top ten crypto in USD terms from now until year end. Who is your champion? pic.twitter.com/fE0tk6XFlj — Arthur Hayes (@CryptoHayes) June 1, 2026

Die Wette ist bemerkenswert, da beide Marktteilnehmer als äußerst einflussreiche Stimmen innerhalb der Branche gelten. Arthur Hayes zählt seit Monaten zu den lautstärksten Befürwortern von Hyperliquid. Der dezentrale Perpetual-Handelsplatz konnte zuletzt enorme Marktanteile gewinnen und gehört inzwischen zu den größten Gewinnern des aktuellen Zyklus. HYPE erreichte jüngst sogar neue Allzeithochs, während viele andere Altcoins deutlich unter ihren Höchstständen notieren.

Kyle Samani wiederum gilt seit Jahren als einer der größten Solana-Unterstützer. Solana bleibt trotz des schwierigen Marktumfelds eines der aktivsten Ökosysteme im Kryptobereich und verfügt über eine starke Entwicklerbasis sowie hohe Nutzerzahlen.

Die öffentliche Wette verdeutlicht damit einen zentralen Trend des Jahres 2026: Anleger fokussieren sich zunehmend auf wenige Projekte mit realer Nutzung, starkem Wachstum und klarer Marktführerschaft. Ob sich letztlich Hyperliquid oder Solana durchsetzt, dürfte zu den spannendsten Wettbewerben des zweiten Halbjahres gehören.

Arthur Hayes sieht Hyperliquid sogar vor Solana

Die Wette gegen Kyle Samani kommt nicht aus dem Nichts. Arthur Hayes hatte zuletzt bereits eine noch deutlich mutigere Prognose abgegeben. Seiner Einschätzung nach wird Hyperliquid Solana noch vor dem Ende des aktuellen Marktzyklus bei der Marktkapitalisierung überholen. Damit würde HYPE zu einem der wertvollsten Krypto-Assets überhaupt aufsteigen.

Diese Aussage passt perfekt zur aktuellen Wette, denn Kyle Samani setzt bekanntlich auf Solana als stärksten Top-10-Coin bis Jahresende. Hayes hingegen argumentiert, dass Hyperliquid inzwischen weit mehr als nur eine dezentrale Derivatebörse sei. Das Protokoll gewinnt kontinuierlich Marktanteile, generiert hohe Einnahmen und baut sein Ökosystem immer weiter aus.

JUST IN: Arthur Hayes says "Hyperliquid will flip Solana before this bull run is over" — Kalshi Crypto (@Kalshi_Crypto) May 31, 2026

Sollte sich die Einschätzung von Hayes bewahrheiten, wäre ein deutliches Outperformance-Szenario gegenüber Solana nahezu Voraussetzung. Genau deshalb dürfte die nun gestartete 100.000-Dollar-Wette in den kommenden Monaten von vielen Anlegern aufmerksam verfolgt werden. Sie entwickelt sich zunehmend zu einem direkten Duell zwischen zwei der stärksten Narrative im aktuellen Kryptomarkt: Solana gegen Hyperliquid.

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