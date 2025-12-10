Bitcoin beweist Stärke, doch die drohende Leitzinserhöhung in Japan birgt enorme Risiken

Das Wichtigste in Kürze

Seit Jahren sorgt der Yen-Carry-Trade weltweite für Liquidität – zumindest solange japanische Zinsen niedrig bleiben und der Yen schwach ist.

Steigen die Renditen japanischer Staatsanleihen jedoch, könnten Investoren Kapital in Milliardenhohe zurückholen, was globalen Verkaufsdruck auslöst.

Bitcoin und Krypto reagieren besonders empfindlich, wobei aber sogar Stablecoin-Herausgeber wie Tether betroffen sein könnten.

Makroökonomische Risiken und die Bedeutung des Yen-Carry-Trades

Während die Märkte mit Sicherheit davon ausgehen, dass die US-Notenbank morgen zum dritten Mal in Folge die Zinsen senkt und weitere Lockerungen andeutet, baut sich für Kryptowährungen ein Risiko ganz anderer Art auf – und zwar möglicher Druck aus Japan.

Im Zentrum dieser Annahme steht der sogenannte Yen-Carry-Trade, eine weit verbreitete Strategie, bei der Investoren in Japan extrem günstig Kapital aufnehmen, um dieses Geld in höher verzinste Anlagen im Ausland zu investieren und dadurch global Liquidität bereitzustellen.

Solange die Zinsen in Japan niedrig bleiben und der Yen schwächelt, funktioniert dieser Mechanismus reibungslos. Allerdings können bereits kleine fiskalische Impulse das gesamte Gefüge kippen, da Anleger ihre Positionen schnell schließen müssen, um Verluste durch einen „teureren“ Yen zu vermeiden.

Ein ähnliches Szenario spielte sich zuletzt im August 2024 ab, als steigende Renditen japanischer Staatsanleihen den Carry-Trade in großem Stil im Wanken brachten – mit unmittelbaren Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte, einschließlich BTC. Lies hier unsere Bitcoin-Prognose!

Japan im Fokus: Steigende Anleiherenditen ziehen Liquidität aus den Märkten

Unterdessen setzten die jüngsten Aussagen des BoJ-Gouverneurs Kazuo Ueda, dass „die Zentralbank auf ihrer nächsten Sitzung die Angemessenheit einer Zinserhöhung prüfen werde“, eine weitreichende Kettenreaktion in Gang.

So sprang die Rendite zweijähriger Staatsanleihen kurzzeitig über 1 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 17 Jahren, während 20-jährige Verträge mit 2,947 Prozent den höchsten Wert seit 1998 erreichten.

Die Folge? Yen-Aufwertung, dynamische „Rückzugbewegungen“ japanischer Kapitalströme und der Abbau gehebelter Risikopositionen weltweit.

Japanische Investoren könnten aufgrund der steigenden inländischen Renditen gezwungen sein, hunderte Milliarden US-Dollar zu repatriieren – ein Vorgang, der den globalen Liquiditätspool unmittelbar und kritisch belasten würde.

Die strukturell angespannte Haushaltslage des Landes verschärft die Situation zusätzlich. Mit einer Staatsverschuldung von 263 Prozent des BIP (rund 10,2 Billionen US-Dollar) zählt Japan nämlich zu den global am stärksten verschuldeten Industrienationen.

Dementsprechend könnten die Zinskosten Schätzungen zufolge bis 2035 von derzeit 162 Milliarden auf 280 Milliarden US-Dollar steigen, was fast 40 Prozent der Steuereinnahmen binden würde!

Ein Konjunkturprogramm für die japanische Wirtschaft im Wert von rund 21,3 Billionen Yen (136 Milliarden US-Dollar) wurde Anfang letzten Monats von den Abgeordneten verabschiedet, allerdings bleibt das Interesse institutioneller Anleger an japanischen Anleihen bislang gering.

Konsequenzen für Bitcoin, Stablecoins und globale Anleihemärkte

Da Bitcoin extrem sensibel auf Veränderungen der globalen Finanzierungsbedingung reagiert, wirken sich die Stärke des Yens, Liquiditätsabzug und der Abbau von Leverage sofort auf die Preise aus.

Offshore-Derivateplattformen, die häufig mit hohem Hebel arbeiten, könnten im Fall einer erneuten Carry-Trade-Abwicklung zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen.

Experten schätzen, dass bei anhaltend hohen japanischen Renditen oberhalb von 2,9 Prozent ein Rückgang des Bitcoin-Preises um 5 bis 8 Prozent realistisch wäre.

Darüber hinaus hätte eine massive Kapitalrepatriierung Japans potenzielle Auswirkungen auf Tether-Reserven, die stark in US-Staatsanleihen investiert sind, sowie auf den US-Bond-Markt selbst.

Die Dynamik verdeutlicht: Wenn sich die japanischen Finanzierungsbedingungen verschärfen, entsteht ein systemischer Stress, der weit über den Kryptomarkt hinausreicht. Erfahre hier, welche die beste Börse ohne KYC ist!

