Bitcoin-Entkopplung: Claude AI prognostiziert neue Ära

Jahrelang lautete die Kritik an Bitcoin (BTC), dass er sich nie eigenständig bewegte. Er galt als digitales Gold, wenn Gold zulegte, als gehebeltes Tech-Investment, wenn der Nasdaq stieg, und als Anti-Dollar-Trade, wenn der Greenback schwächelte. Diese Erzählung funktioniert nicht mehr. Claude AI prognostiziert, dass diese Entkopplung die wichtigste Entwicklung der aktuellen Rallye ist. Ein Asset, das auf Basis seiner eigenen Zuflüsse gehandelt wird, ist deutlich weniger anfällig für die Entwicklungen an den Aktien- oder Anleihemärkten.

Die Zahlen verdeutlichen diesen Bruch massiv. Seit Mitte August ist die Marktkapitalisierung von Bitcoin um 36 % gewachsen. Im gleichen Zeitraum sank Gold um 1,5 %, während der S&P 500 lediglich um 0,8 % zulegen konnte. Während die Vermögenswerte, denen BTC angeblich folgt, stagnieren, erholte sich die Kryptowährung von 75.000 USD auf ein Mehrmonatshoch von über 87.000 USD.

🔥Is Bitcoin set to outperform gold in the following months?



The Bitcoin-to-gold ratio has rebounded sharply in 2026, after falling below 15 in late 2025, and is now approaching its highest levels since early 2025.



The historical trend suggests the ratio could rise further from… pic.twitter.com/BTDQG6YN3l — Global Markets Investor (@GlobalMktObserv) September 22, 2026

Was genau ist passiert? Bitcoin ist kein Proxy mehr

Bitcoin Markt-Divergenz

🚨 Bitcoin Has Completely Broken Away From Stocks & Precious Metals



🚀 Bitcoin’s market cap has grown by +36.0% since August 18, dramatically separating from the S&P 500’s +0.8% and gold’s -1.5% performances in that same time. The breakout began as smaller 0.1-10 BTC holders… pic.twitter.com/L8UaFfSsZS — Santiment Intelligence (@SantimentData) September 23, 2026

Laut Santiment Intelligence brachen gleich drei Korrelationen gleichzeitig weg. Am auffälligsten ist die Entwicklung bei Gold. Anfang September stieg die 90-Tage-Korrelation von Bitcoin mit dem Edelmetall erstmals seit rund sechs Jahren über 0,50, da beide Assets von den Sorgen um Staatsschulden und Währungsabwertung profitierten. Diese Übereinstimmung hielt kaum drei Wochen, bevor sie sich auflöste.

Bei den Aktien zeigt sich ein ähnliches Bild. Die Korrelation von Bitcoin zum Nasdaq 100 ist in den Bereich von 0,30 bis 0,33 gefallen – ein so schwacher Wert, dass Tech-Bewegungen kaum noch erklären können, wie sich BTC an einem bestimmten Tag verhält. Auch die Bindung an den US-Dollar hat sich gelockert. Kurz gesagt: Bitcoin fungiert nicht länger als Stellvertreter für andere Märkte.

Warum ist ein unabhängiger Bitcoin wichtig?

Bei Korrelationen geht es letztlich darum, wer kauft und aus welchem Grund. Wenn Bitcoin Gold folgt, wird er von Makrofonds als Absicherung gegen Währungsabwertung gehandelt. Wenn er dem Nasdaq folgt, wird er als risikoreiches High-Beta-Asset behandelt, das bei einem De-Risking der Portfolios verkauft wird. In beiden Fällen wird der Preis durch Entscheidungen getrieben, die eigentlich andere Märkte betreffen.

Das Aufbrechen dieser Verbindungen deutet darauf hin, dass Bitcoin nun auf sein eigenes Angebot und seine eigene Nachfrage reagiert: Spot-ETF-Zuflüsse, Käufe durch Unternehmen für deren Treasury und Coins, die in die langfristige Verwahrung wandern. Das ist ein gesünderes Fundament für eine Rallye, da sie nicht mehr davon abhängt, ob Gold gefragt bleibt oder Tech-Gewinne die Erwartungen erfüllen.

Die Kehrseite ist jedoch, dass Bitcoin sein „Alibi“ verliert. Ohne ein Makro-Narrativ, auf das man sich stützen kann, basiert der Preis rein auf der krypto-nativen Nachfrage – und diese Ströme können schnell versiegen.

Claude AI prognostiziert die nächsten Schlüsselmarken für Bitcoin

Parallel zu den Korrelationen hat sich auch das Chartbild verändert. Bitcoin hat Anfang dieser Woche die Marke von 82.303 USD überschritten – ein Widerstand, an dem der Kurs sowohl im Mai als auch im September gescheitert war – und stieß bis auf 87.330 USD vor, bevor eine leichte Korrektur einsetzte. Dieser alte Widerstand definiert nun als neue Unterstützung den Trend.

Claude AI prognostiziert folgende Roadmap:

Der Boden zur Verteidigung: 82.300 USD. Der durchbrochene Widerstand sollte nun als Unterstützung fungieren. Tägliche Schlusskurse oberhalb dieser Marke halten den Ausbruch intakt. Das nächste Ziel: 90.000 bis 92.000 USD. Da kaum technischer Widerstand darüber liegt, rückt diese Zone schnell in den Fokus, sofern die ETF-Zuflüsse stabil bleiben. Der große Test: 98.330 USD. Dies ist die letzte Barriere vor der 100.000-Dollar-Marke und eher ein realistisches Jahresendziel als ein kurzfristiges Projekt.

Das Risiko besteht darin, dass die Unabhängigkeit in beide Richtungen wirkt. Eine Bewegung, die rein von krypto-nativer Nachfrage getrieben wird, kann sich ebenso schnell umkehren, wenn diese Käufer pausieren. Ein Tagesschlusskurs unter 82.300 USD würde das Niveau von 73.836 USD wieder ins Spiel bringen.

Momentan schreibt Bitcoin jedoch sein eigenes Drehbuch.