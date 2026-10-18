Großanleger sollen innerhalb von zwei Wochen mehr als 1,6 Milliarden XRP gekauft haben, während Kleinanleger verkauften. Laut wallstreet-online.de kauften Großanleger in diesem Zeitraum über 1,6 Milliarden XRP, während Kleinanleger ihre Bestände abstießen. Eine ergänzende On-Chain-Auswertung misst dagegen 1,669 Milliarden XRP, die Wale innerhalb von 30 Tagen an Binance transferierten. Die Zahlen beschreiben unterschiedliche Zeiträume und Vorgänge: Börsenzuflüsse belegen für sich genommen keine Käufe.

Marktdaten zeigen ein gemischtes Bild

Am 16. Oktober fiel XRP laut dem Bericht zunächst auf 1,284 US-Dollar und erholte sich anschließend auf rund 1,30 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung lag dabei über 82 Milliarden US-Dollar. Als Auslöser der Erholung nennt der Bericht Kauforders im Wert von 184 Millionen US-Dollar auf Binance; eine unabhängig überprüfbare Methodik für diese Angaben enthält der vorliegende Text nicht.

Die ergänzende Auswertung beziffert die öffentlich zugeordneten Bestände von Börsen-Wallets auf rund 22,06 Milliarden XRP, verteilt auf 699 Wallets bei 24 Handelsplätzen. Diese Summe ist nicht mit frei verfügbarem Verkaufsbestand gleichzusetzen: Ein Teil der Token wird für Kunden verwahrt oder gehört zu Reserve- und Betriebsbeständen. Auch die Einordnung von XRP-Wal-Käufen zeigt, weshalb einzelne Bestandsbewegungen im Kontext weiterer Angebotsdaten betrachtet werden sollten.

Einzahlungen sind kein Beweis für Verkäufe

Die Meldung über mehr als 1,6 Milliarden XRP beschreibt die Bewegung als Akkumulation großer Halter, nennt aber keine On-Chain-Quelle oder Methode, mit der sich die behaupteten Käufe nachvollziehen lassen. Die separate Auswertung erfasst hingegen Zuflüsse zu Binance über einen rollierenden Zeitraum von 30 Tagen. Sie weist darauf hin, dass solche Einzahlungen zwar die potenziell handelbare Menge an einer Börse erhöhen können, aber nicht automatisch einen bevorstehenden Verkauf bedeuten.

Transfers können auch mit Wallet-Umschichtungen oder der Nutzung anderer Börsendienste zusammenhängen. Zudem können gleichzeitige Ein- und Auszahlungen großer Halter auf Portfolioveränderungen hindeuten, ohne eine eindeutige Netto-Richtung zu belegen. Deshalb lässt sich aus den vorliegenden Zahlen allein weder bestätigen, dass Wale netto XRP akkumulieren, noch dass sie sich geschlossen auf Verkäufe vorbereiten. Große Transfers bleiben ein relevantes On-Chain-Signal, sind aber kein eigenständiger Handelsindikator.

Als weiteren Marktkontext nennt der Bericht, dass Ripple Prime am 15. Oktober für institutionelle Kunden den Derivatehandel auf mehr als 100 Märkten startete und Cross River Bank RLUSD in sein Kernbankensystem integrierte. Diese Meldungen belegen für sich genommen keine zusätzliche Nachfrage nach XRP. CoinDCX nannte laut dem Bericht 1,38 US-Dollar als Erholungsziel und 1,25 US-Dollar als Unterstützung. Die Interpretation großer XRP-Transfers hängt entsprechend auch davon ab, ob Zuflüsse, Abflüsse und Kursverhalten zusammenpassen.

Was als Nächstes zählt

Der Bericht beziffert den Abstand zum Allzeithoch von 3,84 US-Dollar auf 59 Prozent und nennt ein von crypto.news beschriebenes Bullen-Szenario von bis zu 1,76 US-Dollar für Oktober. Beides sind Einordnungen, keine Garantie für eine Erholung. Aussagekräftiger wird das Bild, wenn weitere Binance-Zuflüsse, Netto-Börsenflüsse und die Reaktion des Kurses im Bereich von 1,25 US-Dollar gemeinsam betrachtet werden.

XRP bleibt volatil, und On-Chain-Daten allein ersetzen keine eigene Risikoprüfung.