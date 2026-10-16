Der Kryptomarkt legte im dritten Quartal 2026 deutlich an Wert zu, während der Spotumsatz der zehn größten zentralisierten Börsen zurückging. Laut CoinGeckos Quartalsbericht stieg die Marktkapitalisierung um 39,6 Prozent beziehungsweise 840,1 Milliarden US-Dollar auf 2,96 Billionen Dollar; der Schlagzeilenwert von rund 800 Milliarden Dollar ist eine gerundete Angabe. Die Top-10-Spotbörsen setzten zugleich 1,65 Billionen Dollar um, 14,2 Prozent weniger als im zweiten Quartal.

Marktwert steigt, Spotumsatz sinkt

Zum Ende des zweiten Quartals hatte die gesamte Marktkapitalisierung laut CoinGecko bei rund 2,1 Billionen Dollar gelegen. Der Markt erholte sich damit kräftig, doch die Entwicklung des Börsenumsatzes hielt nicht Schritt: Im zweiten Quartal waren die zehn größten Spotbörsen noch auf 1,93 Billionen Dollar gekommen.

Ein anderes Bild zeigt CoinGeckos breitere Reihe zum durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen. Dieses lag im Juli bei 57,7 Milliarden Dollar und im September bei 94,8 Milliarden Dollar. Über das gesamte Quartal betrachtet sank der Tagesdurchschnitt jedoch um 8,6 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal, in dem er 73,3 Milliarden Dollar betragen hatte. Die monatliche Belebung zum Quartalsende und der Rückgang im Quartalsvergleich schließen einander daher nicht aus.

Die Datensätze sind dabei nicht gleichzusetzen: Der Rückgang um 14,2 Prozent bezieht sich auf den kumulierten Umsatz der zehn größten Spotbörsen. Die breitere Reihe bildet einen durchschnittlichen Tageswert ab und umfasst einen anderen Messansatz.

Open Interest ist kein Nachweis neuer Zuflüsse

Während der Spotumsatz sank, nahm das Dollar-Open-Interest an den zehn größten Perpetual-Börsen im dritten Quartal um 40,6 Prozent zu und lag Ende September über 100 Milliarden Dollar. Open Interest bezeichnet den Wert der zu einem bestimmten Zeitpunkt noch offenen Kontrakte. Der Spotumsatz von 1,65 Billionen Dollar erfasst dagegen Handelsaktivität über drei Monate – die Kennzahlen messen also unterschiedliche Größen.

Auch die beiden Börsengruppen werden separat erfasst. Aus den Zahlen lässt sich deshalb nicht ableiten, dass Kapital vom Spotmarkt in Derivate gewandert ist. Open Interest zeigt zudem weder eine Netto-Long-Position des Marktes noch, ob Händler Positionen zur Spekulation oder zur Absicherung halten.

Der ausgewiesene Dollarwert kann außerdem steigen, wenn höhere Kurse den Wert von Kontrakten erhöhen, deren Größe in Coin-Einheiten bemessen wird. Je nach Kontraktbedingungen muss dafür weder die Coin-Menge zunehmen noch neues Kapital zufließen. Der Anstieg um 40,6 Prozent belegt für sich genommen deshalb keine frischen Zuflüsse und erlaubt keine Aussage über die Leverage-Ratios der Händler.

Die Erholung war zudem nicht auf allen Plattformen gleich verteilt: Binance erhöhte seinen Anteil am erfassten Spotmarkt von 38,7 Prozent im zweiten Quartal auf 42,7 Prozent im dritten. Beim aggregierten Open Interest verzeichneten KuCoin und Deribit dagegen Rückgänge. Für die Beurteilung der Marktqualität bleibt auch die Markttiefe bei Ether, Bitcoin und XRP relevant, die neben dem Handelsvolumen zeigt, wie viel Liquidität zu verschiedenen Kursniveaus verfügbar ist.

Einordnung für Anleger

Die Zahlen beschreiben somit eine kräftige Markterholung bei rückläufigem Umsatz an den größten Spotbörsen und höherem ausstehendem Derivatewert. Sie belegen jedoch weder eine direkte Umschichtung zwischen den Märkten noch, dass die Zunahme des Open Interest allein auf mehr Hebel oder neue Kapitalzuflüsse zurückgeht.

Kryptowährungen sind hochriskant; pseudonyme Transaktionen schließen KYC-Pflichten bei Börsen nicht aus. Der Handel kann zu erheblichen Verlusten führen und ist keine Anlageempfehlung. Die Daten für das vierte Quartal werden zeigen, ob die Handelsaktivität den Kursen folgt.