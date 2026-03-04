Das Wichtigste in Kürze

Heute, am 4. März 2026, handelt Bitcoin (BTC) nahe der Marke von 71.000 USD, nachdem in der letzten Woche massives Kapital in Höhe von 1,1 Milliarden USD in US-Spot-Bitcoin-ETFs geflossen ist. Unterdessen hat Michael Saylor, Strategy Chair, einen weiteren strategischen Kauf autorisiert und damit effektiv 3.015 BTC vom Markt genommen.

Nach einer Phase deutlicher Rückgänge, die von einer fünfwöchigen Serie von Nettoabflüssen geprägt war und die Stimmung drückte, verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs in den jüngsten Handelssitzungen Nettozuflüsse von rund 1,1 Milliarden USD. Diese Trendwende signalisiert, dass sich institutionelle Anleger für eine Erholung positionieren.

Institutionelle ETF-Akkumulation: Die Datenanalyse

Am 3. März entfielen auf IBIT über 50 % der täglichen Zuflüsse von 458,2 Millionen USD. Dies zeigt, dass sich die Liquidität weiterhin bei den größten Emittenten konzentriert. Dieses Kaufvolumen entzieht dem liquiden Umlaufangebot effektiv Coins und transferiert sie in die sichere Verwahrung per Cold Storage.

BlackRock #Bitcoin ETF Sees Largest Inflow ($767,470,000) in Five Months. pic.twitter.com/NkNqfgPGrX — Lucky (@LLuciano_BTC) March 3, 2026

Das plötzliche Wiederaufleben der Bitcoin-ETF-Nachfrage deutet darauf hin, dass das „Smart Money“ den jüngsten Rücksetzer auf 60.000 USD als Value-Bereich betrachtet. Im Gegensatz zu Privatanleger-getriebenen Rallyes wird diese institutionelle Akkumulation jedoch über algorithmische TWAP-Orders (Time-Weighted Average Price) ausgeführt, um die Preisauswirkungen zu minimieren, was die wahre Tiefe der aktuellen Nachfrage potenziell verschleiert.

Total net inflow of Bitcoin spot ETFs yesterday was $562 million, the highest net inflow in 7 days. Gensler’s skepticism isn’t stopping the institutional machine. pic.twitter.com/exampleLink — Wu Blockchain (@WuBlockchain) March 4, 2024

Strategys Bitcoin-Treasury: Überzeugung auf Unternehmensebene

Parallel zu den ETF-Zuflüssen setzte Strategy seine aggressive Allokation in die Unternehmensreserven fort. Chairman Michael Saylor gab bekannt, dass das Unternehmen weitere 3.015 BTC für rund 201 Millionen USD erworben hat.

Strategy has acquired 3,015 BTC for ~$204.1 million at ~$67,700 per bitcoin. As of 3/1/2026, we hodl 720,737 $BTC acquired for ~$54.77 billion at ~$75,985 per bitcoin. $MSTR $STRC https://t.co/rqDIhlUDNx — Michael Saylor (@saylor) March 2, 2026

Dieser jüngste Kauf erhöht den Gesamtbestand von Strategy auf 720.737 BTC, die zu Gesamtkosten von etwa 54 Milliarden USD und einem Durchschnittspreis von 75.985 USD erworben wurden. Da Strategy seine Akkumulationsserie fortsetzt, fungiert das Unternehmen effektiv als Senke für das verfügbare Coin-Angebot und entzieht diese Vermögenswerte dauerhaft dem aktiven Handel.

Saylors Überzeugung unterstreicht einen breiteren Trend der institutionellen Krypto-Adaption, bei dem Unternehmensschatzämter Bitcoin nicht als spekulativen Trade, sondern als langfristiges Reserve-Asset betrachten.

Bitcoin erobert 71.000 USD zurück

Die Bullen haben das Widerstandsniveau von 71.000 USD zurückerobert, um die Struktur niedrigerer Höchststände im Tageschart zu durchbrechen. Ein klarer Ausbruch über diesen Deckel, begleitet von anhaltendem Volumen, würde wahrscheinlich eine dynamische Bewegung in Richtung neuer Allzeithochs auslösen.

