Jeder dritte Deutsche würde für Krypto die Bank wechseln

Das Wichtigste in Kürze

35 Prozent der Deutschen planen laut einer am 21.

April veröffentlichten Studie, in den kommenden fünf Jahren in digitale Assets zu investieren.

38 Prozent nennen die eigene Hausbank als vertrauenswürdigsten Einstieg in den Kryptohandel, nur 19 Prozent spezialisierte Plattformen.

Fast jeder dritte Deutsche würde für bessere Krypto-Angebote sogar die Bank wechseln.

Die neue Studie von Boerse Stuttgart Digital ist für Banken vor allem eines: ein Warnsignal. Fast jeder dritte Deutsche wäre für ein besseres Krypto-Angebot sogar zum Bankwechsel bereit.

Vertrauen ist das eigentliche Produkt

35 Prozent der Deutschen planen laut der von der Börse Stuttgart veröffentlichten Studie, in den kommenden fünf Jahren in digitale Assets zu investieren. 38 Prozent nennen die eigene Hausbank als vertrauenswürdigsten Einstieg in den Kryptohandel, nur 19 Prozent spezialisierte Plattformen. Fast jeder dritte Deutsche würde für bessere Krypto-Angebote sogar die Bank wechseln.

68 Prozent der Befragten in Deutschland halten sich für finanziell gut gebildet, gleichzeitig empfinden 60 Prozent Kryptowährungen als zu komplex. Fast die Hälfte würde nach eigener Aussage bei besserer Aufklärung stärker investieren.

Für Banken liegt der Hebel damit nicht nur im Produkt, sondern in verständlicher Einordnung, sauberem Onboarding und reguliertem Zugang. Wer die Alternativen jenseits der Hausbank sortieren will, findet im Krypto-Börsen Vergleich 2026 Antwort.

Der Druck auf Banken steigt schon jetzt

Auch jenseits der Studie verdichten sich die Signale. Reuters berichtete vergangene Woche unter Verweis auf RBC Capital Markets, dass Banken ohne belastbares Verständnis digitaler Assets Margendruck und Kundenverluste riskieren. Als kurzfristig relevantesten Anwendungsfall nennen die Analysten grenzüberschreitende Zahlungen. Ebenfalls am 14. April vertiefte die Deutsche Börse ihren Krypto-Kurs mit einer Beteiligung von 200 Millionen US-Dollar an Kraken. Das zeigt: Traditionshäuser reden nicht mehr nur über Krypto, sie bauen Positionen auf.

International passt dazu, dass Charles Schwab in den kommenden Wochen den Spot-Handel für Bitcoin und Ether starten will. „Schwab Crypto“ soll direkten Zugang zu beiden Assets bringen soll.