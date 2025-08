Bitcoin & Ethereum ETFs mit Milliardenabfluss – das sagen Experten dazu

Die Krypto-Märkte beben – wieder einmal. Nach einem heißen Juli erleben die großen Bitcoin- und Ethereum-ETFs einen kräftigen Dämpfer. Anleger ziehen Milliarden ab, Kurse fallen, und die Stimmung kippt. Doch während viele Investoren auf Alarmmodus schalten, bleiben führende Analysten überraschend gelassen. Sie sehen in dem Rückzug nicht das Ende, sondern eine kurze Verschnaufpause vor dem nächsten großen Sprung. Welche Faktoren jetzt entscheidend sind – und warum sich Geduld lohnen könnte.

Bitcoin- und Ethereum-ETFs haben innerhalb von nur drei Tagen massive Nettoabflüsse von insgesamt 1,9 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Allein beim Bitcoin waren es über 1,25 Milliarden, bei Ethereum mehr als 600 Millionen – ein Rückzug, wie man ihn seit Monaten nicht mehr gesehen hat.

Die Kursverluste fielen deutlich aus: Bitcoin fiel zeitweise unter die Marke von 112.500 USD, während Ethereum auf 3.380 USD sank – jeweils die tiefsten Werte seit Mitte Juli. Doch trotz dieser Zahlen sehen Analysten keine dauerhafte Abwärtsbewegung.



