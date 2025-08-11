Bitcoin Kurs Prognose: BTC startet mit einem Ausbruch über121.000 USD in die neue Woche

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten nach starken Abflüssen Anfang August wieder deutliche Kapitalzuflüsse und bestätigen damit den langfristig positiven Trend.

Der Bitcoin-Kurs notiert zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels bei rund 121.000 US-Dollar und konnte mit einem dynamischen Anstieg von Sonntag auf Montag zentrale Widerstände überwinden.

Kurzfristige Kursbewegungen könnten durch Liquidierungen bei 120.600 USD sowie 123.050 US-Dollar verstärkt werden – dennoch bleibt das Gesamtbild positiv.

Bitcoin-ETFs im Aufwind: Setzt sich der Aufwärtstrend weiter fort?

Die Bitcoin-Spot-ETFs, welche im Januar 2024 eingeführt wurden und einen entscheidenden Meilenstein hinsichtlich der Adoption und Massentauglichkeit darstellen, hatten zwischen Ende Juli und Anfang August starke Kapitalabflüsse verzeichnet.

Allein am 01.08. wanderte Kapital in Höhe von 812 Millionen US-Dollar aus den Finanzprodukten, angeführt von BlackRocks‘ IBIT- und ARKs‘ ARKB-ETF mit 331 bzw. 328 Millionen US-Dollar. Allerdings hat sich die Lage im Laufe der letzten Woche entschärft:

Während die ETFs am Montag und Dienstag noch Outflows über insgesamt 519 Millionen US-Dollar verzeichneten, folgten in den nächsten Tagen Kapitalzuflüsse über 91 Millionen, 277 Mio. und 404 Millionen US-Dollar.

Obwohl die ETFs immer mal wieder Perioden anhaltender Kapitalabflüsse unterliegen, bleibt der langfristige Trend von Bitcoin-Spot-ETFs eindeutig positiv:

Seit Aufsetzung im Januar 2024 haben die Finanzprodukte trotz der Grayscale-Abverkäufe in Höhe von 23 Milliarden US-Dollar Nettokapital über 54,4 Milliarden US-Dollar aufgesaugt – Tendenz steigend!

Die Ethereum-Pendants verzeichneten Ende Juli und Anfang August ebenfalls starke Kapitalabflüsse, allerdings folgte hier bereits am Dienstag eine Erholung. In Relation zu Bitcoin vielen die Inflows bei Ethereum sehrt viel stärker aus.

Unterm Strich können wir in dieser Woche mit positiven Nettokapitalflüssen rechnen, was dem Momentum von Bitcoin in Richtung neuer Allzeithochs zugutekommen würde.

Der Bitcoin-Kurs im Überblick

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels notiert der Bitcoin-Kurs bei rund 121.000 US-Dollar, was einem Anstieg von 2,56 Prozent in 24 Stunden und 6,07 Prozent in 7 Tagen entspricht.

Während Bitcoin zum Monatsanfang auf 112.000 US-Dollar fiel und damit ein lokales Tief oberhalb der wichtigen Unterstützung bei 111.700 USD (grün) bildete, konnte der Kurs seitdem dynamisch steigen und dabei sowohl den 21-Tage-SMA bei 116.800 USD (türkis) als auch die Widerstandszone bei 117.500 US-Dollar (orange) mühelos durchbrechen.

Bis Sonntag verweilte Bitcoin nur knapp oberhalb des dynamischen Widerstands (weiß gestrichelt), ehe in der Nacht auf Montag eine massive 4-Stunden-Kerze über 2,4 Prozent erfolgte, die den Kurs weit über die nächste Widerstandszone bei 120.000 USD (rot) trieb.

Interessanterweise gab es laut Daten von Coinglass trotz des starken Preisanstiegs bei Bitcoin keine nennenswerten Liquidierungen.

Es ist wahrscheinlich, dass Bitcoin im Zuge des Anstiegs leicht konsolidiert, ehe neue Impulse folgen:

Wichtig für den Kurs wird es sein, oberhalb des dynamischen Widerstands (weiß gestrichelt) zu bleiben, da ein Durchbruch nach unten kurzfristig bärisches Momentum auf Niveaus von 119.000 bzw. 117.500 USD begünstigen würde.

Unterdessen verzeichneten führende Altcoins wie Ethereum, Solana oder Cardano auf 24-Stunden-Basis leichte Anstiege von 0,53 Prozent, 1,27 Prozent bzw. 2,02 Prozent.

Der Gewinner des Tages ist der PUMP-Token mit einem 24-Stunden-Zuwachs von über 15,4 Prozent.

Erfahre hier mehr zu unserer Bitcoin Prognose

Bitcoin-Futures deuten auf „stabiles“ Anlegerinteresse hin

Futures-Märkte sind Handelsplätze, an denen standardisierte Terminkontrakte, auch Futures genannt, gehandelt werden.

Sie verpflichten Käufer und Verkäufer, einen Basiswert (in diesem Fall BTC) zu einem festgelegten Preis und Zeitpunkt in der Zukunft zu tauschen, wodurch Händler vom Bitcoin-Preis profitieren können, ohne die Kryptowährung selbst besitzen zu müssen.

Das Open Interest hingegen beschreibt das kumulierte Kapital in Futures-Kontrakten, die zum Ende eines Handelstages noch nicht geschlossen wurden und gibt Hinweise auf die Liquidität und das Interesse am Markt.

Natürlich ist mit dem Kursanstieg von Bitcoin auch das Open Interest gestiegen, und zwar von 78 Milliarden USD (noch am Donnerstag) auf stolze 83 Milliarden US-Dollar.

Damit liegt das Open Interest, sprich das Interesse der Händler auf dem Terminmarkt, ähnlich nahe unter seinem Allzeithoch wie BTC, was dessen Preis positiv beeinflussen dürfte.

Natürlich kann niemand mit Sicherheit vorhersagen, wie genau sich der Bitcoin-Kurs in naher Zukunft verhalten wird. Jedoch deutet die Liquidations Heatmap von Coinglass extreme Kursschwankungen an:

Daten zeigen nämlich, dass es bei Preisniveaus von 120.600 USD sowie 123.050 US-Dollar zu erhöhter Volatilität kommen könnte, da dort vermehrt gehebelte Handelspositionen (allein auf Binance jeweils über 120 Millionen US-Dollar) liquidiert werden.

Im Interesse der Market Maker könnte der Preis diese Bereiche kurz anlaufen, um die Liquidität „abzufischen“.

