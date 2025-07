Bitcoin Kurs Prognose: Diese Faktoren sind entscheidend für BTC

Das Wichtigste in Kürze

Robert Kiyosaki warnt vor einem möglichen Wirtschaftscrash und sieht in Kursrückgängen bei Bitcoin, Gold und Silber Kaufchancen.

Trotz kurzfristiger Konsolidierung bleibt die Nachfrage nach Bitcoin, insbesondere durch Unternehmen und ETFs, hoch.

Indes lassen die gemischten Wirtschaftsdaten aus den USA Spielraum für Spekulationen über die künftige Geldpolitik.

R. Kiyosaki warnt vor Wirtschaftscrash und empfiehlt Bitcoin

Während Bitcoin auf neuen Rekordwerten notiert, ist Robert Kiyosaki, Autor von „Rich Dad Poor Dad“ und erklärter Bitcoin-Befürworter, weiterhin optimistisch eingestellt. So erklärte er in einem aktuellen Bericht, dass er jeden starken Rückgang von Bitcoin, Gold und Silber als Kaufgelegenheit sehe.

Seine Äußerungen folgen besorgniserregenden Signalen aus der US-Wirtschft, darunter eine anhaltende Inflation, steigende Renditen von Staatsanleihen und eine explodierende US-Staatsverschuldung, die mittlerweile über 37 Billionen US-Dollar beträgt.

Gleichzeitig scheint Bitcoin zu konsolidieren. On-Chain-Daten zeigen derweil einen Anstieg der Wal- und Miner-Bestände an Handelsbörsen, wobei sich der 7-Tage-Durchschnitt für große Bitcoin-Transfers Jahreshöchstständen nähert.

Analysten zufolge ähnelt dieses Muster den Bewegungen Ende November und deutet auf Kapitalverschiebungen beziehungsweise Gewinnmitnahmen hin, insbesondere bei Langzeitinhabern.

Das institutionelle Interesse an Bitcoin bleibt jedoch ungebremst. Allein in der vergangenen Woche haben 21 Unternehmen über 800 Millionen US-Dollar in BTC akkumuliert und in ihre Bilanzen aufgenommen.

Auch die Zuflüsse in Spot-ETFs bleiben konstant, was darauf hindeutet, dass trotz kurzfristiger Volatilität das langfristige Interesse an Bitcoin unverändert stark ist.

Der Bitcoin-Chart (4h) im Überblick

Aktuell notiert der Preis bei etwa 118.900 US-Dollar, was einem Anstieg von 0,4 Prozent in 24 Stunden und einem Rückgang von 1,3 Prozent in 7 Tagen entspricht.

Am 14 Juli konnte Bitcoin ein historisches Allzeithoch bei 123.200 US-Dollar bilden, ehe eine kurzfristige Konsolidierung eintrat, welche bis jetzt anhält. Im Zuge dieser Entwicklung ist Kapital in diverse Altcoins rotiert, was die Kurse dieser Projekte förmlich beflügelte.

So verzeichneten ETH, XRP, SOL und ADA Anstiege von 27, 22, 17 bzw. 24 Prozent in 7 Tagen. Für kleinere Blockchains wie Kaspa, Tezos und Conflux ging es sogar um 33, 66 und 110 Prozent nach oben! Memecoins wie DOGE, BONK und FLOKI schossen um 37, 37 bzw. 46 Prozent in die Höhe.

Nichtsdestotrotz besteht Grund zur Hoffnung für Bitcoin-Investoren: Derzeit bildet sich auf dem BTC-Chart (4h) nämlich ein „bullisches Pennant-Pattern“ (orange), das die Fortsetzung eines vorherigen Aufwärtstrends (blaue Kerzen) andeutet, was Kurse jenseits von 130.000 USD bedeuten würde.

Da Bitcoin auf Rekordhöhen notiert, gestaltet sich die Chartanalyse aktuell schwierig. Wir können jedoch festhalten, dass sich Bitcoin trotz kurzer Korrektur übergeordnet in einem Aufwärtstrend befindet und wichtige Niveaus wie den 21-Tage-SMA bei 113.500 USD weit überschritten hat.

Laut der trendbasierten Fib-Extension könnte der Bitcoin-Preis in einem bullischen Szenario sogar über 134.000 US-Dollar steigen.

Im Zuge weiterer Rücksetzer hingegen lägen die wichtigsten lokalen Unterstützungszonen bei 116.000 sowie 114.000 und anschließend 111.500 US-Dollar.

Es ist gut möglich, dass Langzeitinhaber, Miner und Wale Teilprofite realisieren und den Markt damit kurzfristig nach unten drücken.

Ich persönlich gehe jedoch davon aus, dass die breite Masse (Retail, ETFs oder Unternehmen) diese Rücksetzer fleißig aufkaufen wird und Korrekturen nur mäßig stark ausfallen sollten.

US-Wirtschaftsdaten vermitteln zweideutige Impulse

Am 24. Juli werden wichtige US-Wirtschaftskennzahlen veröffentlicht:

Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe : Es werden 228.000 neue Anträge erwartet, nach 221.000 in der Vorwoche. Dies deutet auf eine potenzielle Abschwächung des Arbeitsmarktes hin.

Manufacturing PMI : Der Wert soll leicht von 52,9 auf 52,7 sinken, was zwar ein langsameres Wachstum signalisiert, die Industrie aber insgesamt in der Expansion bleibt.

Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen (Services PMI): Hier wird ein Anstieg auf 53,0 erwartet, was ebenfalls für eine solide bzw. expansive Dienstleistungsbranche spricht.

Die gemischten US-Daten deuten auf eine leicht abkühlende, aber weiterhin robuste Wirtschaft hin. Ein Anstieg der Arbeitslosenanträge könnte die Fed zu einem vorsichtigeren geldpolitischen Kurs bewegen. Gleichzeitig bleiben die Einkaufsmanagerindizes über der Wachstumsschwelle von 50.

Für Bitcoin sind die Daten ein zweischneidiges Signal: Einerseits könnte eine lockere Geldpolitik risikobehafteten Assets wie BTC zugutekommen. Andererseits gibt es (noch) keinen klaren Hinweis auf eine Rezession, was eine rasche Lockerung eher unwahrscheinlich macht.

