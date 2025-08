Bitcoin Kurs Prognose: Erholung nach dynamischem Preiseinbruch am Wochenende

Das Wichtigste in Kürze

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels notiert der Bitcoin-Kurs bei 114.400 US-Dollar, was einem Anstieg von 0,83 Prozent in 24 Stunden und einem Rückgang von 3,66 Prozent in 7 Tagen entspricht.

Der Kursrückgang von Bitcoin lässt sich auf eine Kombination aus globaler Unsicherheit und geldpolitischer Zurückhaltung der US-Notenbank Fed zurückführen.

Zusätzlich verstärkten die massiven ETF-Outflows und großflächige Verkäufe durch Kleinanleger kurzfristig den Abwärtsdruck.

Bitcoin-ETFs verzeichneten in der letzten Handelswoche Rekordabflüsse

Die Bitcoin-Spot-ETFs, welche im Januar 2024 eingeführt wurden und einen entscheidenden Meilenstein hinsichtlich der Adoption und Massentauglichkeit darstellen, konnten seit ihrer Entstehung rekordverdächtige Kapitalzuflüsse in Höhe von 54,1 Milliarden US-Dollar verzeichnen.

Angeführt wird die Liste natürlich von BlackRocks IBIT-ETF, welcher insgesamt rund 57 Milliarden US-Dollar einsammeln konnte. Auf Platz 2 liegt der FBTC-ETF von Fidelity, welcher immerhin für Inflows über 12 Milliarden US-Dollar verantwortlich ist.

Dem Gegenüber sorgte der GBTC-Trust von Grayscale vor allem in den ersten Monaten nach der Zulassung von BTC-Spot-ETFs immer wieder für starke Nettokapitalabflüsse. Insgesamt 23,7 Milliarden US-Dollar an Outflows sind auf ihn zurückzuführen.

Obwohl der Trend von Bitcoin-Spot-ETFs langfristig eindeutig positiv ist, verzeichneten die Finanzprodukte in der letzten Woche steigende Abflüsse:

Während am Donnerstag noch etwa 114 Millionen USD aus den ETFs wanderten, waren es am Freitag bereits 812 Millionen US-Dollar, was die stärkte kumulierte Abflusssumme seit Februar ist.

Die hauptverantwortlichen Emittenten hierfür waren ARK Invest mit Abflüssen über 416 Mio. USD sowie Fidelity mit Outflows in Höhe von 384 Millionen US-Dollar. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte auch Bitcoin weiterem Verkaufsdruck ausgesetzt sein.

Auch die Ethereum-Pendants verzeichneten am Freitag Kapitalabflüsse in Höhe von 152 Millionen US-Dollar. Ein Großteil der Abflüsse entfielen auf Grayscale-Produkte (84 Millionen USD) sowie den Fidelity-ETF FETH (40 Millionen US-Dollar).

Der Bitcoin-Kurs im Überblick

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels notiert der Bitcoin-Kurs bei 114.400 US-Dollar, was einem Anstieg von 0,83 Prozent in 24 Stunden und einem Rückgang von 3,66 Prozent in 7 Tagen entspricht.

Während der Preis am 14 Juli bei 123.200 US-Dollar noch ein neues Allzeithoch bilden konnte, setzte am Donnerstag (31.07.) ein dynamischer Abverkauf ein, welcher sich über das gesamte Wochenende zog und zu Kursrückgängen über 5,6 Prozent führte.

In der Spitze fiel Bitcoin auf 111.800 US-Dollar, ehe Bullen das wichtige Unterstützungsniveau (grün) verteidigen und den Kurs wieder über 114.000 US-Dollar drücken konnten.

Sollten die Abverkäufe wieder zunehmen, stellen die Bereiche rundum 111.800 US-Dollar und anschließend bei 110.200 US-Dollar wichtige Supportzonen dar.

Im Zuge weiterer Kursanstiege läge die wichtigste Zielzone bei 117.400 USD (orange), wo auch der 21-Tage-SMA (türkis) lanciert. Ein Durchbruch dieses Niveaus könnte positives Momentum begünstigen und den Kurs auf bis zu 120.000 US-Dollar treiben, ehe Bären nennenswerten Widerstand leisten.

Auch Momentum-Indikatoren wie der RSI oder MACD auf dem 4-Stunden-Chart würden für ein erholendes Szenario sprechen.

Derweil verzeichneten führende Altcoins wie Ethereum, Solana oder Chainlink auf 24-Stunden-Basis leichte Anstiege von 2,27 Prozent, 1,71 Prozent bzw. 3,94 Prozent.

Der Gewinner des Tages ist der MemeCore-Coin (M) mit einem 24-Stunden-Zuwachs von über 21 Prozent.

Bitcoin-Futures deuten auf „stabiles“ Anlegerinteresse hin

Futures-Märkte sind Handelsplätze, an denen standardisierte Terminkontrakte, auch Futures genannt, gehandelt werden.

Sie verpflichten Käufer und Verkäufer, einen Basiswert (in diesem Fall BTC) zu einem festgelegten Preis und Zeitpunkt in der Zukunft zu tauschen, wodurch Händler vom Bitcoin-Preis profitieren können, ohne die Kryptowährung selbst besitzen zu müssen.

Das Open Interest hingegen beschreibt das kumulierte Kapital in Futures-Kontrakten, die zum Ende eines Handelstages noch nicht geschlossen wurden und gibt Hinweise auf die Liquidität und das Interesse am Markt.

Natürlich ist mit dem Kurseinbruch von Bitcoin auch das Open Interest gefallen, und zwar von 87,3 Milliarden USD in der Spitze auf 79,9 Milliarden US-Dollar. Nichtsdestotrotz signalisiert die Kennzahl weiterhin hohes Interesse am Vermögenswert – vor allem in Kombination mit den (leicht) positiven Funding Rates.

Natürlich kann niemand mit Sicherheit vorhersagen, wie genau sich der Bitcoin-Preis in naher Zukunft verhalten wird. Jedoch indiziert die Liquidations Heatmap von Coinglass hohe Kursschwankungen:

Daten zeigen, dass es bei den Preisniveaus von 115,100 USD sowie 113.500 und 112.800 US-Dollar zu erhöhter Volatilität kommen könnte, da dort vermehrt gehebelte Handelspositionen liquidiert werden.

Im Interesse der Market Maker könnte der Preis diese Bereiche kurz anlaufen, um die Liquidität „abzufischen“.

Lies auch: Bitcoin kaufen mit PayPal