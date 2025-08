Strike-Gründer Jack Mallers: Wie ein junger Visionär Bitcoin in El Salvador etablierte

Jack Mallers ist kein gewöhnlicher Tech-Unternehmer. Der junge Gründer von Strike glaubt nicht nur an die Kraft von Bitcoin – er lebt sie. Wie seine Reise von einem College-Abbrecher aus Chicago zu einem globalen Vordenker der Finanzrevolution führte, ist eine Geschichte voller Leidenschaft, Fehler und einem klaren Ziel: finanzielle Unabhängigkeit für alle.

Jack Mallers, geboren 1994 in Chicago, stammt aus einer traditionsreichen Finanzfamilie. Bereits sein Großvater war Vorsitzender der Chicago Board of Trade und sein Vater gründete eine der größten Futures-Broker-Firmen in der Stadt.

Nach einem Jahr an der St. John’s University wechselte Mallers auf eine Programmierakademie. Dort entdeckte er seine Leidenschaft für Technologie und entwickelte erste Apps. Diese halfen Rollstuhlfahrern bei der Mobilität und Personal Trainern beim Management.

We all work. We all sacrifice. We all spend our time and energy creating value. We just want to keep it.

That’s the use case for Bitcoin.

Bitcoin is open source technology built to solve the biggest problem in the world today. The $500 Trillion problem. pic.twitter.com/qOVG6fIBKh

— Jack Mallers (@jackmallers) July 30, 2025