Das Wichtigste in Kürze

Der Übertragungsmechanismus ist hier spezifisch.

Trumps Strategie zur Verlängerung der Waffenruhe – die er mit einer „schwer angeschlagenen“ Führungsstruktur in Teheran begründete – beseitigte die unmittelbare Wahrscheinlichkeit erneuter Angriffe, während die US-Blockade der Straße von Hormus aufrechterhalten wurde.

Diese Kombination hielt die Ölpreise in Schach: Rohöl der Sorte Brent hielt sich nahe 90 USD pro Barrel, anstatt in Richtung des Bereichs von 105–110 USD zu schießen, der am vorangegangenen Wochenende durch kurze diplomatische Rückschläge gedroht hatte.

Der Bitcoin-Kurs notierte am Mittwochmorgen bei 77.541 USD, was einem Plus von +2,2 % innerhalb von 24 Stunden und +4,3 % im Wochenvergleich entspricht. Zuvor hatte Präsident Trump eine unbefristete Verlängerung der Waffenruhe mit dem Iran angekündigt und Strategy gab den Erwerb von BTC im Wert von 2,54 Milliarden USD bekannt – den größten Einzelkauf seit 17 Monaten. Diese beiden Katalysatoren traten kurz hintereinander auf und komprimierten eine 46-tägige Unterdrückung der Finanzierungsraten zu einer scharfen Neubewertung an den Kryptomärkten und bei traditionellen Aktien gleichermaßen.

Fox News berichtet über das Waffenstillstandsabkommen zwischen dem Iran und Israel.

Die analytische Frage ist nicht länger, ob Bitcoin eine Bewegung über 75.000 USD halten kann; es geht darum, ob der aktuelle Wert von 77.500 USD eine dauerhafte Nachfrage widerspiegelt oder einen mechanischen Relief-Trade, der erschöpft ist, bevor die Schwelle von 80.000 USD testbar wird. Dies sind strukturell unterschiedliche Ergebnisse, und die am Mittwochmorgen verfügbaren Daten lassen diese Frage noch nicht eindeutig beantworten.

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Anlagenübergreifende Übertragung: Reduziertes Hormus-Risiko unter Trump fließt über Öl in den Risikoappetit wie bei Bitcoin

Der Übertragungsmechanismus ist hier spezifisch. Trumps Strategie zur Verlängerung der Waffenruhe – die er mit einer „schwer angeschlagenen“ Führungsstruktur in Teheran begründete – beseitigte die unmittelbare Wahrscheinlichkeit erneuter Angriffe, während die US-Blockade der Straße von Hormus aufrechterhalten wurde. Diese Kombination hielt die Ölpreise in Schach: Rohöl der Sorte Brent hielt sich nahe 90 USD pro Barrel, anstatt in Richtung des Bereichs von 105–110 USD zu schießen, der am vorangegangenen Wochenende durch kurze diplomatische Rückschläge gedroht hatte.

Gedämpfte Ölpreise reduzieren die kurzfristigen Inflationserwartungen, was wiederum den Risikoaversions-Druck mindert, der zuvor die Aktienmultiplikatoren und Krypto-Positionierungen gleichzeitig belastet hatte. Die S&P 500-Futures stiegen in den Stunden nach der Ankündigung um +0,5 % und die Nasdaq 100-Futures legten um +0,6 % zu, obwohl beide zugrunde liegenden Benchmarks am Dienstag niedriger geschlossen hatten, als die Gespräche kurzzeitig ins Stocken gerieten. Der MSCI Asia Pacific Index sank um -0,7 %, was darauf hindeutet, dass die Übertragung über die Regionen hinweg ungleichmäßig war – Investoren in Asien bleiben vorsichtiger, wie lange die Hormus-Störung unabhängig von den Bedingungen der Waffenruhe anhält.

Innerhalb des Kryptosektors stieg Ether neben Bitcoin um +2,1 % auf 2.366 USD, BNB kletterte um +1,3 % auf 640 USD und Solana legte nach der Trump-Ankündigung um +1,8 % auf 87 USD zu. Die Breite der Bewegung über die großen Assets hinweg steht im Einklang mit einer echten Risk-On-Rotation und nicht mit einem Bitcoin-spezifischen Katalysator. Die einzigen roten Zahlen in den Top 10 waren ein marginaler Rückgang von -0,1 % bei Stablecoins und Tron, die in Risk-On-Sitzungen typischerweise unterperformen, da das Kapital in Assets mit höherem Beta rotiert. Trumps breitere Haltung als pro-krypto-orientierte politische Figur fügt eine sekundäre Ebene hinzu – das Wohlwollen der Regierung gegenüber digitalen Vermögenswerten reduziert die regulatorische Risikoprämie zusammen mit der geopolitischen Prämie, was den Nettoeffekt auf den Krypto-Preis verstärkt.

Bitcoin nach der Waffenruhe: Der Stand von 77.500 USD und der Widerstand bei 80.000 USD

Die aktuelle Struktur von Bitcoin positioniert 75.000 USD als unmittelbare Unterstützung und 80.000 USD als erste bestätigte Widerstandsebene von Bedeutung. Die 46-tägige Kompression der Funding-Raten, die der Bewegung am Mittwoch vorausging, ist signifikant: Längere Zeiträume mit unterdrückten Raten führen typischerweise zu einer Akkumulation von Short-Positionen, die bei der Auflösung den Preis schneller durch Widerstandsniveaus treiben können, als es die organische Nachfrage allein tun würde. Ob diese Dynamik voll zum Tragen kommt, hängt davon ab, ob sich das Open Interest in den Stunden nach dem ersten Kursanstieg oberhalb von 77.500 USD wieder aufbaut.

Auf der Abwärtsseite hat der Analyst Darkfost den realisierten Preis von kurzfristigen Bitcoin-Haltern bei etwa 69.400 USD identifiziert – das Niveau, bei dem Käufer der jüngsten Zeit von nicht realisierten Verlusten in den Gewinn wechseln. Wenn Bitcoin über diesem Niveau bleibt, verringert sich die Wahrscheinlichkeit einer Kaskaden-Liquidation erheblich, falls die Stimmung umschlägt, da Inhaber mit Gewinnen strukturell weniger wahrscheinlich zu Zwangsverkäufern werden. Die Lücke zwischen 69.400 USD und 75.000 USD bietet ein bedeutendes Polster, das beim vorherigen gescheiterten Versuch bei 78.000 USD vor zehn Wochen nicht existierte.

Drei Szenarien bieten sich an. Bull-Case: Bitcoin schließt während der europäischen Sitzung über 77.500 USD, das Open Interest baut sich durch den Einstieg neuer Long-Positionen und nicht durch die Eindeckung von Shorts wieder auf, und ein klarer Durchbruch über 80.000 USD bestätigt, dass die Kompression der Funding-Raten in einen nachhaltigen Squeeze umgeschlagen ist – mit 85.000 USD als nächstem Ziel.

Base-Case: Bitcoin konsolidiert zwischen 75.000 USD und 78.000 USD, während die Verlängerung der Waffenruhe eingepreist wird und der Markt entweder auf ein endgültiges Abkommen zwischen den USA und dem Iran oder den nächsten Makro-Daten-Katalysator wartet, wobei längerfristige technische Muster auf ein Ziel von 90.000 USD hindeuten, falls sich der Bullentrend erneut festigt.

Bear-Case: Nachrichten über die Hormus-Blockade tauchen wieder auf, der Ölpreis testet erneut die 105 USD und Bitcoin kehrt unter 75.000 USD um – eine Bewegung, die signalisieren würde, dass die Verlängerung bereits zur Eröffnung vollständig eingepreist war und die Rallye einen neuen Katalysator benötigt, um fortgesetzt zu werden.

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