Bitcoin Kurs unter Druck: Optionen signalisieren trügerische Ruhe

Das Wichtigste in Kürze

Kurzfristig scheint die Unterstützung für den Bitcoin-Kurs im Bereich der unteren 76.000 US-Dollar zu halten.

Der unmittelbare Widerstand konzentriert sich bei 77.300 bis 77.350 US-Dollar, dem oberen Ende der jüngsten Konsolidierungsspanne.

Ein entscheidender Durchbruch über dieses Niveau wäre das erste technische Signal dafür, dass der Verkaufsdruck nachlässt.

Der Bitcoin-Kurs steht aktuell unter Druck und notiert bei 77.450 US-Dollar, was einem mageren Plus von nur 0,9 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Dies wirkt wie eine zaghafte Atempause nach einem Abwärtstrend, der die Gewinne von deutlich über 80.000 US-Dollar zunichtegemacht hat. Ungewöhnlich ist an diesem Moment jedoch nicht der Preisrückgang selbst, sondern das, was der Optionsmarkt still und leise über die kommenden Entwicklungen impliziert.

BTC USD hat seit dem 15. Mai rund -6 % an Wert verloren und fiel von etwa 82.400 US-Dollar in den Bereich um 77.000 US-Dollar. Diese Bewegung fiel mit einem starken Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen und erheblichen Abflüssen aus Spot-Bitcoin-ETFs zusammen.

(QUELLE: MOVE Index)

Der MOVE-Index, der die implizite Volatilität von Staatsanleihen misst, ist von 69 % auf 85 % gestiegen – ein Zeichen für echten Stress am Rentenmarkt, den Analysten als allgemeines Risiko für Krypto-Assets eingestuft haben. Dennoch hat sich Bitcoins eigener 30-Tage-Index für die annualisierte implizite Volatilität, der BVIV, kaum bewegt und verharrt laut TradingView bei fast 42 %, nur knapp über dem bisherigen Jahrestief von 40 % für 2026.

Diese Divergenz ist bemerkenswert. Die Optionsmärkte scheinen Ruhe einzupreisen, selbst wenn sich die makroökonomischen Bedingungen verschlechtern. Jean-David Péquignot, Chief Commercial Officer bei Deribit, bezeichnete dies gegenüber CoinDesk als „absolut gesehen günstige Volatilität“.

Kann der Bitcoin-Kurs die 80.000 $ zurückerobern?

$BTC



This rally won’t last long.



Although chart wise it looks like a bottom has formed and price is starting to recover again, this still looks very bearish if you look deeper into it.



Funding is extremely positive and rising while open interest is declining. This likely means… pic.twitter.com/mH0bdIknJo — CGT Trader (@CGT_Trader) May 20, 2026

Kurzfristig scheint die Unterstützung für den Bitcoin-Kurs im Bereich der unteren 76.000 US-Dollar zu halten. Der unmittelbare Widerstand konzentriert sich bei 77.300 bis 77.350 US-Dollar, dem oberen Ende der jüngsten Konsolidierungsspanne. Ein entscheidender Durchbruch über dieses Niveau wäre das erste technische Signal dafür, dass der Verkaufsdruck nachlässt.

Von hier aus erscheinen drei Szenarien plausibel. Im Bullen-Szenario könnten sich stabilisierende Treasury-Renditen und eine Wiederaufnahme der ETF-Zuflüsse BTC zurück in Richtung 80.000 US-Dollar treiben – ein Niveau, das seit Beginn des jüngsten Rücksetzers als psychologischer Widerstand fungiert. Das Basisszenario sieht den Preis in einer Range zwischen 76.000 und 78.000 US-Dollar, solange die makroökonomische Unsicherheit anhält.

Das Bären-Szenario – ein anhaltender Anstieg der Renditen zusammen mit weiteren ETF-Abflüssen – könnte die Unterstützung unter 76.000 US-Dollar testen und potenziell die breitere strukturelle Schwäche im Bitcoin-Markt-Setup wieder offenlegen. Die komprimierte implizite Volatilität am Optionsmarkt deutet derweil darauf hin, dass eine signifikante Bewegung in beide Richtungen derzeit unterbewertet wird – ein Signal, das Beobachtung verdient.

Trader am Spotmarkt sollten den MOVE-Index und die Kommentare der Federal Reserve genau verfolgen. Die Signale der FOMC bleiben ein entscheidender Katalysator für die Richtung von Risiko-Assets in naher Zukunft.

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Bitcoin Hyper weckt frühes Interesse während BTC-Supporttest

Für Investoren, die das aktuelle Risiko-Rendite-Profil von Bitcoin auf diesem Niveau weniger überzeugend finden – bedingt durch unsichere Makrodaten, begrenztes Upside zum Widerstand und Gegenwind durch Renditen –, rotiert bereits Kapital in Richtung früher Infrastrukturprojekte im Bitcoin-Ökosystem.

Bitcoin Hyper ($HYPER) ist ein Projekt, das in diesem Zusammenhang Aufmerksamkeit erregt. Der Presale positioniert sich als das erste Bitcoin Layer-2 Netzwerk mit Integration der Solana Virtual Machine (SVM). Diese Kombination soll Transaktionsbestätigungen in Sekundenbruchteilen und kostengünstige Smart-Contract-Ausführungen ermöglichen, ohne das zugrunde liegende Sicherheitsmodell von Bitcoin zu opfern.

Das Projekt hat bisher 32.712.535,75 US-Dollar zu einem aktuellen Vorverkaufspreis von 0,0136803 US-Dollar pro Token eingesammelt, wobei Staking für frühe Teilnehmer verfügbar ist. Zwei technische Merkmale stützen das Konzept: eine dezentrale kanonische Bridge für BTC-Transfers und die SVM-gestützte Ausführung, von der das Team behauptet, dass sie Solana in puncto Durchsatz sogar übertrifft.

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