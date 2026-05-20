Ripple News: Was das neue Krypto-Pilotprojekt von JPMorgan und dem XRPL wirklich bedeutet

Das Wichtigste in Kürze

Das erfolgreiche Pilotprojekt demonstriert die grenzüberschreitende Abwicklung tokenisierter US-Staatsanleihen in weniger als 5 Sekunden außerhalb regulärer Banköffnungszeiten.

Entgegen spekulativer Gerüchte diente der Token XRP bei dieser Transaktion lediglich der Deckung minimaler Netzwerkgebühren, während der eigentliche Werttransfer in US-Dollar-Stablecoins erfolgte.

Für JPMorgan bedeutet dies eine Abkehr von der bisherigen reinen Privat-Infrastruktur, während der XRP-Kurs vorerst in einer Konsolidierungsphase verharrt.

Die Anatomie des Pilotprojekts im Faktencheck

Hinter der Kooperation steht der Wunsch, die Effizienz im internationalen Zahlungsverkehr drastisch zu steigern. Im Rahmen des Tests wurden Bestände des tokenisierten Staatsanleihen-Produkts OUSG von Ondo Finance auf dem XRP Ledger eingelöst.

Bei OUSG handelt es sich um Ondos tokenisiertes Produkt für kurzfristige US-Staatsanleihen, welches auf dem BUIDL-Fonds von BlackRock basiert und ein Gesamtvolumen von rund 680 Millionen US-Dollar aufweist.

Ondo selbst verzeichnete im April einen Meilenstein, als der Gesamtwert der gesperrten Vermögenswerte die Marke von 3 Milliarden US-Dollar überschritt.

Zur Durchführung des Tests veranlasste Ondo eine Auszahlung in Fiat-Währung über das Multi-Token-Netzwerk von Mastercard, welches die Anweisung an Kinexys, die Blockchain-Plattform von JPMorgan, weiterleitete.

Kinexys belastete daraufhin das Blockchain-Einlagenkonto von Ondo und transferierte den Betrag in USD über das Korrespondenzbankennetzwerk direkt auf das Bankkonto von Ripple in Singapur.

Dieser gesamte Prozess dauerte weniger als 5 Sekunden, was im Vergleich zu herkömmlichen Abwicklungen, die oft 1 bis 3 Werktage in Anspruch nehmen, eine enorme Beschleunigung darstellt.

Dennoch ist eine präzise semantische Unterscheidung wichtig. Viele Krypto-Enthusiasten deuteten das Projekt fälschlicherweise als dauerhafte Partnerschaft oder tiefgreifende Systemumstellung von JPMorgan.

In Wahrheit handelte es sich um einen einmaligen Testlauf. JPMorgan migriert sein operatives Geschäft nicht auf das XRP Ledger, und eine langfristige Kooperation ist nicht dokumentiert.

Zudem wurde der wirtschaftliche Gegenwert nicht in XRP, sondern über den wertstabilen Stablecoin RLUSD übertragen.

Für den Token XRP fielen lediglich minimale Gebühren im Cent-Bereich zur Deckung der Netzwerkkosten an, weshalb kein direkter, nachhaltiger Nachfrageeffekt für den Token entstand.

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Chartanalyse und strategischer Blickwinkel

Dieses Ausbleiben eines fundamentalen Nachfrageimpulses spiegelt sich auch im Kursverlauf wider. Ein Blick auf den aktuellen Tageschart zeigt, dass sich XRP nach einem massiven Kurssturz Anfang Februar 2026 weiterhin in einer zähen Seitwärtsphase befindet.

Der Token notiert aktuell bei rund 1,36 USD und bewegt sich damit weit unter seinen ehemaligen Höchstständen aus dem Vorjahr, als noch Niveaus von über 3 USD erreicht wurden.

Wichtige Widerstandslinien haben sich bei 1,90 USD und 2,10 USD etabliert, während der abwärtsgerichtete 200-MA (orange) bei aktuell 1,703 USD den Kurs deckelt.

Die Konsolidierung zwischen 1,25 USD und 1,55 USD wird durch einen neutralen Relative-Stärke-Index von 52,05 Punkten bestätigt, der auf ein ausgeglichenes Verhältnis von Käufern und Verkäufern hindeutet. XRP mit Paypal kaufen!

Für JPMorgan stellt das Experiment dennoch einen bemerkenswerten Wendepunkt dar. Die Bank wickelte seit Oktober 2024 Transaktionen im Wert von über 3 Billionen US-Dollar ab, bewegte sich dabei jedoch stets in einer privaten Systemlandschaft.

Dass sich das Institut nun für eine Interaktion mit einer öffentlichen Blockchain öffnet, bricht mit seiner bisherigen Isolation.

Ripple wiederum profitiert von erhöhter Sichtbarkeit, da das hauseigene Ledger seine technische Tauglichkeit im Zusammenspiel mit globaler Finanzinfrastruktur unter Beweis stellen konnte, was langfristig die institutionelle Akzeptanz stärken dürfte.

Fazit und Einordnung

Das Pilotprojekt ist ein bedeutendes Signal für die gesamte Finanzbranche. Es zeigt, dass traditionelle Banken und öffentliche Blockchains sich funktionell ergänzen können.

Die nahtlose Interoperabilität ebnet den Weg für einen rund um die Uhr geöffneten Finanzmarkt und baut bürokratische Hürden ab. Für den Markt bedeutet dies einen großen Schritt in Richtung realer Krypto-Anwendung, auch wenn spekulative Preissprünge vorerst ausbleiben.

Die Tokenisierung realer Vermögenswerte ist im institutionellen Sektor angekommen und wird die Interaktion zwischen Banken und dezentralen Netzwerken zweifellos nachhaltig verändern.

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