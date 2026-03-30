Bitcoin-Mining unter Druck: CoinShares warnt vor Rentabilitätskrise

Die Lage für Bitcoin-Miner hat sich Ende März 2026 drastisch verschärft. Laut dem neuesten Quartalsbericht von CoinShares stehen derzeit bis zu 20 Prozent der weltweiten Mining-Kapazitäten vor dem wirtschaftlichen Aus. Da die Einnahmen sinken und die Betriebskosten gleichzeitig hoch bleiben, bewegt sich ein beträchtlicher Teil der Rechenleistung an oder bereits unter der Rentabilitätsschwelle. Diese Entwicklung zwingt erste Betreiber dazu, ihre Hardware abzuschalten, was sich bereits in einer deutlichen Abwärtskorrektur der Mining-Difficulty im Netzwerk widerspiegelt.

Der Hashprice erreicht kritische Tiefstände

Ein zentraler Indikator für diese Krise ist der sogenannte Hashprice, der angibt, wie viel US-Dollar ein Miner pro eingesetzter Rechenleistung (Petahash pro Sekunde) am Tag verdient. Im Februar fiel dieser Wert auf ein neues Tief von rund 28 US-Dollar. Obwohl eine leichte Erholung auf etwa 33 US-Dollar einsetzte, verharrt das Niveau nahe den Tiefstständen der letzten fünf Jahre. Für viele Unternehmen bedeutet dies, dass die Margen nahezu vollständig weggeschmolzen sind.

Hardware-Effizienz und Stromkosten als Überlebensfaktoren

Besonders hart trifft der aktuelle Marktdruck Betreiber, die mit älterer Hardware arbeiten oder keinen Zugang zu extrem günstigen Energiequellen haben. Laut CoinShares benötigen Miner der mittleren Generation bei aktuellen Bedingungen Strompreise von deutlich unter 0,05 US-Dollar pro Kilowattstunde, um auf Cashflow-Basis profitabel zu bleiben. Unternehmen, die bereits in die neueste Gerätegeneration investiert haben, können hingegen auch bei üblichen industriellen Tarifen noch stabile Margen erzielen. Dies führt zu einer Zweiklassengesellschaft im Mining-Sektor, in der nur die effizientesten Akteure langfristig bestehen können.

Netzwerk-Reaktion: Sinkende Difficulty und Konsolidierung

Dass der Sektor unter Stress steht, lässt sich direkt an den technischen Parametern des Bitcoin-Netzwerks ablesen. Am 20. März 2026 verzeichnete die Mining-Difficulty mit einem Minus von 7,7 Prozent einen der stärksten Rückgänge des Jahres. Da die Difficulty ein Maß für den benötigten Rechenaufwand ist, zeigt dieser Rückgang, dass bereits erhebliche Kapazitäten vom Netz gegangen sind. Während dies für die verbleibenden Miner kurzfristig eine Entlastung darstellt, deutet es gleichzeitig auf eine beginnende strukturelle Konsolidierung der Branche hin.

Ausblick: Verkaufsdruck und Marktveränderung

James Butterfill, Forschungsleiter bei CoinShares, erwartet bei einem anhaltend schwachen Bitcoin-Kurs weiteren Druck auf die Branche. In einem solchen Szenario könnten Miner gezwungen sein, ihre mühsam angesammelten Bitcoin-Bestände zu verkaufen, um laufende Kosten zu decken – ein Trend, der sich bereits bei Branchenriesen wie MARA abzeichnet. Langfristig dürfte sich der Markt auf jene Unternehmen konzentrieren, die über modernste Technik und exklusive Energieverträge verfügen, während ineffiziente Anbieter zunehmend verdrängt werden.