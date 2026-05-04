Bitcoin-Nachfrage zeigt dieses Mai-Setup

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin springt wieder über 80k Dollar, Ausbruch jetzt möglich.

Nachfrage nach BTC bleibt gering, das belastet den Rebound.

Angebot wird immer knapper, Anleger ziehen massiv BTC von den Börsen ab.

Der Start in den Mai verläuft für Bitcoin vielversprechend. Zum Wochenauftakt legt die Kryptowährung rund 3 Prozent zu und klettert wieder über die Marke von 80.000 US-Dollar. Auch im Wochenvergleich zeigt sich damit eine klare Erholung, nachdem der Markt zuvor von Unsicherheit und Seitwärtsbewegungen geprägt war.

Der erneute Anlauf auf die 80K-Zone unterstreicht das kurzfristig bullische Momentum. Dennoch bleibt die Frage, ob dieser Ausbruch nachhaltig ist – denn ein entscheidender Faktor liefert aktuell ein gemischtes Bild: die Nachfrage nach Bitcoin.

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Bitcoin Analyse: Nachfrage-Dynamik bei Stablecoins mahnt zur Vorsicht

Die Entwicklung der Stablecoin-Marktkapitalisierung – insbesondere von USDT – gilt als zentraler Indikator für die Liquidität im Kryptomarkt. Steigt die Marktkapitalisierung, fließt frisches Kapital in das Ökosystem, das potenziell in Bitcoin und andere Assets investiert werden kann. Genau hier zeigt sich aktuell ein zweigeteiltes Bild.

In den letzten 60 Tagen wurden über 5,9 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung aufgebaut, allein in den vergangenen 30 Tagen rund 2,6 Milliarden US-Dollar. Das signalisiert eine klare Trendwende gegenüber dem Jahresbeginn, als noch monatliche Rückgänge von etwa 2 Milliarden US-Dollar verzeichnet wurden. Kapital fließt also wieder zurück in den Markt – ein grundsätzlich bullisches Signal.

Demand is still relatively weak to support a strong rebound, but it is important to note that it has improved over the past few months. If we look at the evolution of market cap, the trend has clearly shifted. 🟢 Over a 60-day period, more than $5.9B has been added to market… pic.twitter.com/Xtuom7aH3p — Darkfost (@Darkfost_Coc) May 3, 2026

Allerdings bleibt die Dynamik laut aktuellen Daten noch vergleichsweise schwach. Die Nachfrage reicht bislang nicht aus, um eine starke, nachhaltige Rallye zu tragen. Vielmehr deutet die Entwicklung darauf hin, dass sich der Markt zwar stabilisiert, aber noch keine explosive Wachstumsphase erreicht hat.

Besonders relevant: Historisch gingen starke Bitcoin-Rallyes mit deutlich aggressiveren Zuflüssen bei Stablecoins einher. Aktuell sehen wir eher eine langsame Akkumulation statt einer impulsiven Nachfragewelle. Das spricht dafür, dass größere Marktteilnehmer vorsichtig agieren und Kapital nur schrittweise zurückführen.

Damit entsteht ein klassisches Spannungsfeld: Während der Preis kurzfristig Stärke zeigt, hinkt die fundamentale Nachfrageentwicklung noch hinterher. Für den Mai bedeutet das: Das bullische Momentum ist vorhanden – doch ohne stärkere Kapitalzuflüsse bleibt das Risiko von Rücksetzern oder Fehlausbrüchen erhöht.

Bitcoin: Börsenabflüsse deuten auf Angebotsverknappung hin

Die „Exchange Net Position Change“-Metrik zeigt, ob mehr Bitcoin auf Börsen ein- oder ausgezahlt werden. Negative Werte – wie aktuell deutlich zu sehen – bedeuten Nettoabflüsse: Investoren ziehen ihre BTC von Handelsplätzen ab. Genau dieses Bild dominiert derzeit den Markt.

Solche Abflüsse gelten grundsätzlich als bullisches Signal. Denn Coins, die von Börsen abgezogen werden, stehen kurzfristig nicht mehr für Verkäufe zur Verfügung. Häufig wandern sie in Cold Wallets oder langfristige Verwahrung – ein Hinweis darauf, dass Anleger eher akkumulieren als distribuieren. Das reduziert das liquide Angebot am Markt und kann bei steigender Nachfrage zu stärkeren Preisbewegungen nach oben führen.

Auffällig ist zudem, dass die aktuellen Abflussphasen historisch oft mit Bodenbildungen oder frühen Aufwärtsphasen zusammenfallen. Auch jetzt sehen wir eine ähnliche Konstellation: Während Bitcoin sich stabilisiert und wieder Richtung 80.000 US-Dollar tendiert, sinkt gleichzeitig das verfügbare Angebot auf Börsen.

Michaël van de Poppe: Bitcoin-Rallye ist noch nicht vorbei

Michaël van de Poppe bewertet den jüngsten Bitcoin-Anstieg klar konstruktiv. Der Trader verweist darauf, dass Bitcoin zum Wochenstart die Marke von 79.000 US-Dollar durchbrochen und damit den höchsten Stand seit Februar erreicht hat. Für ihn ist das kein zufälliger Bounce, sondern ein Signal, dass die Erholung noch weiteres Potenzial haben könnte.

Besonders spannend ist seine Einordnung des vorherigen Rücksetzers auf rund 60.000 US-Dollar. Dieser sei zwar prozentual nicht der größte Crash der Bitcoin-Geschichte gewesen, habe aber viele Marktindikatoren massiv belastet. Aus seiner Sicht kam Bitcoin dabei relativ nah an den 200-Wochen-Durchschnitt heran – eine Zone, in der der Kurs historisch häufig stabilisiert oder zumindest eine wichtige Reaktion gezeigt hat.

What are the odds of a bull market from here? I've tweeted this earlier, however, the crash of #Bitcoin to $60K has been one of the strongest corrections in its existence. Not on percentage dropped, but on the impact on all indicators. In that light, it came relatively close… — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 3, 2026

Van de Poppe hält deshalb einen weiteren Anstieg in Richtung 92.000 bis 95.000 US-Dollar für möglich, ohne dass damit der übergeordnete Bärenmarkttrend zwingend schon gebrochen wäre. Genau dort könne dann die Verwirrung beginnen: Ist der Boden bereits erreicht? Startet ein neuer Bullenmarkt?

Gleichzeitig warnt er vor überzogenen Erwartungen. Selbst bei einem Lauf auf 92.000 bis 95.000 US-Dollar wäre eine anschließende Korrektur von rund 20 Prozent für ihn normal. Langfristig bleibt er dennoch optimistisch und verweist auf DCA als robuste Strategie.

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