XRP Prognose: Besser als Ethereum & Solana

Das Wichtigste in Kürze

Real World Assets sind einer der heißesten Krypto-Trends in 2026.

XRP Ledger erlebt massiven Kapitalzufluss, während Ethereum Kapital verliert.

Bitcoin Hyper könnte Bitcoin zur RWA-Konkurrenz machen.

Die Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA) entwickelt sich 2026 zu einem der zentralen Wachstumstreiber im Kryptomarkt. Während vor allem Ethereum und Solana als führende Netzwerke gelten, verschieben sich die Dynamiken zunehmend. Neue Daten zeigen, dass auch alternative Layer-1-Blockchains Marktanteile gewinnen und Kapital anziehen. Besonders der XRP Ledger rückt stärker in den Fokus: steigende Aktivität, wachsendes Kapital und zunehmendes institutionelles Interesse sorgen für Aufmerksamkeit. Damit entsteht ein spannender Wettbewerb um die Vorherrschaft im RWA-Segment.

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Starke Kapitalzuflüsse: XRP Ledger mit kurzfristigem Momentum

Ein Blick auf die aktuellen Netflows zeigt eine klare Entwicklung: Der XRP Ledger verzeichnet mit rund 1,5 Milliarden US-Dollar die mit Abstand höchsten Kapitalzuflüsse im betrachteten Zeitraum. Diese Kennzahl misst, wie viel Kapital netto in ein Ökosystem hinein- oder herausfließt – ein zentraler Indikator für kurzfristige Nachfrage und Momentum.

Während Netzwerke wie BNB Chain (+281 Mio. USD), Sei (+155 Mio. USD) oder Stellar (+153 Mio. USD) ebenfalls Zuflüsse verzeichnen, sticht XRP deutlich heraus. Gleichzeitig zeigen Ethereum (-634 Mio. USD) und Base (-123 Mio. USD) signifikante Abflüsse. Diese Rotation deutet darauf hin, dass Kapital aktuell gezielt in alternative Netzwerke umgeschichtet wird.

Kurzfristig spricht dieses Bild klar für wachsendes Interesse am XRP Ledger. Solche starken Netflows entstehen häufig in Phasen, in denen neue Narrative entstehen oder institutionelle Akteure beginnen, Kapital umzuschichten. Das deutet auf ein mögliches Momentum hin, das sich zumindest temporär fortsetzen könnte – insbesondere, wenn weitere Projekte oder Emittenten auf den XRP Ledger wechseln.

XRP Ledger im Detail: Dynamisches Wachstum im RWA-Sektor

Auch ein Blick auf die Fundamentaldaten bestätigt die zunehmende Relevanz des XRP Ledgers im RWA-Bereich. Der Gesamtwert der tokenisierten Vermögenswerte (Distributed Asset Value) liegt inzwischen bei über 1 Milliarde US-Dollar und ist innerhalb von 30 Tagen um mehr als 120 Prozent gestiegen. Parallel dazu klettert der repräsentierte Gesamtwert auf rund 2,4 Milliarden US-Dollar – ebenfalls mit starkem Wachstum.

Die Anzahl der RWA-Projekte liegt aktuell bei über 300, während die Zahl der RWA-Halter weiter zunimmt. Besonders auffällig ist die Zusammensetzung der Assets: Ein Großteil entfällt auf tokenisierte Staatsanleihen, Kreditinstrumente und strukturierte Finanzprodukte. Beispiele wie der Ondo Short-Term US Government Bond Fund oder verschiedene Fondsstrukturen zeigen, dass der Fokus klar auf institutionellen Produkten liegt.

Auch die Aktivität steigt: Das 30-Tage-Transfervolumen im RWA-Segment liegt bei über 145 Millionen US-Dollar mit deutlichem Wachstum. Gleichzeitig wächst die Stablecoin-Infrastruktur weiter, was zusätzliche Liquidität ins Netzwerk bringt.

Insgesamt zeigt sich: Der XRP Ledger positioniert sich zunehmend als ernstzunehmende Alternative im RWA-Markt. Während Ethereum weiterhin dominiert, entsteht hier ein neues Ökosystem mit klarer institutioneller Ausrichtung – und genau das könnte mittelfristig für weitere Kapitalzuflüsse sorgen.

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Bitcoin als nächster RWA-Player? L2 als möglicher Kurstreiber

Doch auch im Bitcoin-Ökosystem entstehen zunehmend spannende Entwicklungen, die langfristig für Bewegung sorgen könnten. Im aktuellen RWA-Markt spielt Bitcoin zwar noch kaum eine Rolle, da es primär als Store of Value genutzt wird und weniger auf komplexe Smart-Contract-Anwendungen ausgelegt ist. Genau hier könnte jedoch eine fundamentale Veränderung ansetzen: Sollte es gelingen, Bitcoin über Layer-2-Lösungen funktionaler zu machen, könnte sich ein völlig neues Narrativ entwickeln.

Denn theoretisch würde mehr Nutzen direkt auch mehr Nachfrage nach Bitcoin selbst bedeuten. Wenn Anwendungen wie DeFi, Stablecoins oder sogar RWA auf Bitcoin ermöglicht werden, müsste der native Coin stärker in die Nutzung eingebunden werden – ein potenzieller Kurstreiber. Layer-2-Technologien könnten genau diese Brücke schlagen, indem sie Skalierung, Geschwindigkeit und programmierbare Funktionen ergänzen, ohne die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks zu verlieren.

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Ein Projekt, das aktuell in diesem Kontext besonders hervorsticht, ist Bitcoin Hyper. Der Ansatz: Die Stärken von Bitcoin und Solana kombinieren, um ein leistungsfähiges Ökosystem für neue Anwendungen zu schaffen. Technologisch setzt das Projekt auf eine zk-basierte Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2 sowie auf die Integration der Solana Virtual Machine (SVM). Dadurch könnten schnelle, günstige Transaktionen und komplexe Anwendungen erstmals effizient im Bitcoin-Umfeld umgesetzt werden.

Auch die Marktdynamik wirkt derzeit klar konstruktiv. Trotz eines insgesamt herausfordernden Marktumfelds hat Bitcoin Hyper im Presale bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar eingesammelt – ein klares Signal für Nachfrage und Vertrauen. Hinzu kommt ein Staking-Modell mit rund 36 Prozent APY, das zusätzliche Anreize für frühe Investoren schafft.

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