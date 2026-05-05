Bitcoin News: Aktivität bricht ein – bullisch oder bärisch?

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin-Aktivität bricht weiter ein und erreicht 2-Jahres-Tiefs.

Historisch sind derartige Tiefpunkte jedoch häufig spannende zyklische Einstiege.

Bitcoin-L2 könnte mehr Aktivität zu Bitcoin bringen, deshalb explodiert der HYPER ICO.

Bitcoin konnte in der vergangenen Woche um rund 2 Prozent zulegen und setzte die mittelfristige Erholung zuletzt weiter fort. Am heutigen Handelstag sprang BTC zwischenzeitlich über die Marke von 80.000 US-Dollar, später folgte zwar ein leichter Rücksetzer, doch der übergeordnete Trend bleibt kurzfristig konstruktiv. Sogar Kurse oberhalb von 81.000 US-Dollar wurden erreicht – der höchste Stand seit Januar 2026.

Dennoch bleibt das Bild ambivalent: Der langfristige Abwärtstrend ist noch nicht vollständig gebrochen, die Erholung verläuft eher sukzessive als explosiv. Besonders auffällig ist nun, dass die On-Chain-Aktivität diese Kursstärke bislang kaum bestätigt.

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Santiment warnt: Bitcoin steigt, doch die Netzwerkaktivität bleibt schwach

Die aktuelle Analyse von Santiment zeigt eine auffällige Divergenz zwischen Kursentwicklung und tatsächlicher Nutzung des Bitcoin-Netzwerks. Während BTC erstmals seit Monaten wieder über 80.000 US-Dollar steigt und in den vergangenen Wochen deutlich an Wert gewann, sind zentrale Aktivitätskennzahlen auf den tiefsten Stand seit rund zwei Jahren gefallen. Konkret verweist Santiment auf rund 531.000 Bitcoin-Wallets, die täglich Transfers durchführen. Zugleich werden nur etwa 203.000 neue Bitcoin-Wallets pro Tag erstellt. Beide Werte liegen damit deutlich unter früheren Hochphasen.

📊 Bitcoin’s overall on-chain activity has fallen to 2-year low levels in the midst of $BTC returning above $80K for the first time in 3 months today. 🏃 531K Bitcoin wallets making transfers daily

👶 203K new Bitcoin wallets created daily The below chart represents how many… pic.twitter.com/JIpz8HHwHG — Santiment Intelligence (@SantimentData) May 4, 2026

Diese Daten messen nicht direkt die Anzahl einzelner Nutzer, da eine Person mehrere Adressen verwenden kann. Dennoch gelten aktive Adressen und neu erstellte Wallets als wichtige Näherung für Netzwerkbeteiligung, Nachfrage und Adoption. Normalerweise würde man erwarten, dass steigende Kurse auch mehr neue Marktteilnehmer anziehen. Genau das passiert aktuell aber nicht. Der Bitcoin-Kurs bewegt sich nach oben, ohne dass gleichzeitig ein breiter Anstieg der On-Chain-Nutzung sichtbar wird.

Das kann kurzfristig als Warnsignal gelten. Denn wenn eine Rallye vor allem von institutionellen Käufen, größeren Marktteilnehmern oder ETF-Flows getragen wird, aber Retail-Nachfrage und neue Wallet-Aktivität ausbleiben, fehlt dem Anstieg eine breitere Basis. Santiment deutet diese Diskrepanz daher als fragiles Setup: Sollte Gewinnmitnahme einsetzen, könnte frische Nachfrage fehlen, um Verkaufsdruck problemlos zu absorbieren.

Gleichzeitig lässt sich die niedrige Aktivität auch konträr interpretieren. Wenn Bitcoin bereits bei schwacher Beteiligung auf Mehrmonatshochs steigt, könnte ein späteres Wiedererwachen der Retail-Nachfrage zusätzlichen Rückenwind liefern. Noch aber zeigt die Metrik: Die Erholung läuft – doch sie wird bislang nicht von einer starken On-Chain-Belebung begleitet.

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Active Address Momentum: Bitcoin-Ökosystem schrumpft seit Monaten

Der Glassnode-Indikator „Active Address Momentum“ vergleicht die kurzfristige Aktivität im Bitcoin-Netzwerk mit dem langfristigen Aktivitätstrend. Konkret wird die Zahl aktiver Adressen über einen 30-Tage-Durchschnitt mit dem 365-Tage-Durchschnitt verglichen. Der rote gleitende Durchschnitt steht damit für die kurzfristige Dynamik, der blaue für den langfristigen Basistrend.

Aktuell zeigt sich hier ein klares Schwächesignal: Seit rund einem Jahr liegt der rote Indikator unter dem blauen und entfernt sich zunehmend davon. Das bedeutet, dass die kurzfristige Nutzung des Netzwerks nicht nur schwach ist, sondern weiter hinter den langfristigen Durchschnitt zurückfällt. Eine solche Kontraktion deutet darauf hin, dass weniger Marktteilnehmer aktiv Transaktionen durchführen, neue Nachfrage ausbleibt und das Bitcoin-Ökosystem operativ an Momentum verliert.

Besonders auffällig ist der wachsende Abstand zwischen roter und blauer Linie. Ein ähnlich ausgeprägtes Auseinanderlaufen war zuletzt 2024 zu sehen, als die Netzwerkaktivität ebenfalls deutlich abkühlte. Damit bestätigt die Glassnode-Metrik die Einschätzung von Santiment: Der Bitcoin-Kurs erholt sich zwar, doch die On-Chain-Beteiligung liefert bislang keine breite Bestätigung. Für eine nachhaltigere Rallye bräuchte es idealerweise wieder steigende aktive Adressen und eine Rückkehr des roten Durchschnitts in Richtung des langfristigen Trends.

Bitcoin-L2 als möglicher Katalysator für neue Netzwerkaktivität

Gerade vor dem Hintergrund der schwachen On-Chain-Daten rückt ein anderer Trend zunehmend in den Fokus: die Weiterentwicklung des Bitcoin-Ökosystems durch Layer-2-Technologien. Denn während Bitcoin bislang primär als Wertspeicher genutzt wird, arbeiten immer mehr Projekte daran, zusätzliche Funktionalität wie DeFi, Stablecoins oder komplexe Anwendungen direkt auf oder rund um Bitcoin zu ermöglichen. Ziel ist es, die Stärken von Bitcoin – Sicherheit, Dezentralisierung und Markenvertrauen – mit der Geschwindigkeit und Flexibilität moderner Smart-Contract-Plattformen wie Solana zu verbinden.

Genau hier könnten Bitcoin-L2-Lösungen zu einem entscheidenden Kurstreiber werden. Wenn es gelingt, mehr reale Nutzung ins Netzwerk zu bringen, würde das nicht nur die Aktivität erhöhen, sondern auch strukturell die Nachfrage nach nativen BTC stärken. Mehr Anwendungen bedeuten mehr Transaktionen, mehr Kapitalflüsse und letztlich ein lebendigeres Ökosystem.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Ein Projekt, das aktuell besonders viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist Bitcoin Hyper. Der Ansatz: eine Kombination aus Bitcoin- und Solana-Technologie, inklusive zk-basierter Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2, um schnelle und günstige Transaktionen zu ermöglichen. Gleichzeitig setzt das Projekt auf attraktive Anreize wie Staking-Renditen von rund 36 Prozent APY. Auffällig ist zudem die starke Nachfrage im Presale – trotz insgesamt herausforderndem Marktumfeld wurden bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Das deutet auf ein wachsendes Interesse an Lösungen hin, die Bitcoin über seine klassische Rolle hinaus erweitern könnten. Der Preis für HYPER steigt heute wieder, damit sind direkt erste Buchgewinne möglich.

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