Bitcoin News: US-Anleihen explodieren – drohen höhere Zinsen?

Das Wichtigste in Kürze

US-Anleiherenditen steigen stark und belasten zunehmend Risikoanlagen wie Bitcoin und Tech-Aktien.

Fed dürfte Zinsen laut CME FedWatchTool vorerst weiterhin unverändert hoch belassen.

Kevin Warsh könnte als neuer Fed-Chef Bitcoin langfristig politisch stärker legitimieren. .

Der Bitcoin-Markt bleibt im Jahr 2026 eng mit der globalen Makro-Lage verknüpft. Während institutionelle Investoren und ETF-Kapital den Kryptomarkt immer stärker in die klassische Finanzwelt integrieren, rücken Themen wie Inflation, US-Staatsanleihen und die Geldpolitik der Federal Reserve zunehmend in den Mittelpunkt.

Besonders die Renditen langfristiger US-Anleihen sorgen aktuell wieder für Nervosität an den Märkten. Gleichzeitig zeigt sich Bitcoin vergleichsweise robust und wird von vielen Anlegern zunehmend als makroökonomischer Hedge betrachtet. Genau deshalb beobachten Marktteilnehmer derzeit nicht nur den BTC-Chart, sondern vor allem auch die Entwicklung bei Zinsen, Liquidität und den nächsten Entscheidungen der US-Notenbank.

Mehr erfahren: Beste Krypto-Presales in 2026

US-Anleihen unter Druck: Darauf verweist der Kobeissi Letter

Die Analysten vom Kobeissi Letter warnen aktuell vor einer neuen Phase von „Higher for Longer“ bei den US-Zinsen. Konkret stieg die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe zuletzt wieder über 4,5 Prozent und erreichte damit erstmals seit Juni 2025 dieses Niveau. Genau diese Marke galt bereits im vergangenen Jahr als kritischer Punkt für die Finanzmärkte. Damals reagierte die US-Regierung sogar mit einer temporären Entspannung im Zollkonflikt, nachdem die Renditen stark angestiegen waren.

It's like clockwork. The 10Y Note Yield is now above 4.50% for the first time since June 2025. This is the same level that resulted in President Trump's "90-day tariff pause" in April 2025. Meanwhile, rate HIKES are now the base case for the Fed's expected next move. As a… pic.twitter.com/jYbQ4Pv2Jr — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) May 15, 2026

Nun verschärft sich die Situation erneut. Auch die 30-jährige US-Anleihe rentiert mittlerweile wieder über fünf Prozent. Hintergrund sind anhaltend hohe Inflationsdaten sowie robuste Arbeitsmarktzahlen in den USA. Der Markt preist inzwischen kaum noch Zinssenkungen ein. Teilweise wird sogar wieder über mögliche Zinserhöhungen diskutiert.

Für Risiko-Assets wie Aktien oder Kryptowährungen ist das grundsätzlich problematisch. Höhere Renditen bei Staatsanleihen machen sichere Investments attraktiver und entziehen spekulativen Märkten Liquidität. Gleichzeitig steigen Finanzierungskosten, Hypothekenzinsen und der Druck auf Konsumenten. Dennoch zeigt sich Bitcoin aktuell relativ stabil. Genau diese relative Stärke sorgt bei vielen Analysten derzeit für Aufmerksamkeit.

FedWatchTool zeigt klare Erwartungen für das nächste Fed-Meeting

Auch die aktuellen Daten des CME FedWatchTools sprechen eine deutliche Sprache. Für das nächste Fed-Meeting am 17. Juni 2026 erwartet der Markt mit rund 98,9 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve den Leitzins unverändert in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belässt. Lediglich etwa 1,1 Prozent der Marktteilnehmer rechnen aktuell mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte.

Damit hat sich die Stimmung innerhalb weniger Wochen deutlich verändert. Noch zu Jahresbeginn hofften viele Anleger auf mehrere Zinssenkungen im Verlauf von 2026. Die zuletzt hartnäckige Inflation und steigende Anleiherenditen haben diese Erwartungen jedoch massiv reduziert.

Für Bitcoin bleibt die Lage damit zweischneidig. Einerseits sorgen stabile oder höhere Zinsen kurzfristig häufig für Gegenwind bei Risikoanlagen. Andererseits wächst parallel die Sorge vor langfristiger Geldentwertung und steigender Staatsverschuldung. Genau dieses Narrativ unterstützt weiterhin die Investmentthese vieler Bitcoin-Bullen.

Entscheidend dürfte nun werden, wie sich die Inflationsdaten in den kommenden Monaten entwickeln. Sollte die Teuerung erneut anziehen, könnte die Fed gezwungen sein, länger restriktiv zu bleiben. Das würde die Volatilität an den Märkten wahrscheinlich weiter erhöhen.

Kevin Warsh als neuer Fed-Chef? Das könnte jetzt passieren

Besonders spannend wird die Situation durch die jüngsten Entwicklungen rund um Kevin Warsh. Laut aktuellen Berichten wurde Warsh inzwischen vom Senat als nächster Vorsitzender der Federal Reserve bestätigt. Damit könnte erstmals ein Fed-Chef an die Spitze der US-Notenbank rücken, der sich öffentlich mehrfach positiv über Bitcoin geäußert hat.

Warsh bezeichnete Bitcoin in einem früheren Interview sogar als „die coolste Software“. Gleichzeitig gilt er grundsätzlich als wirtschaftsnaher und marktorientierter Vertreter innerhalb der US-Geldpolitik. Viele Marktteilnehmer spekulieren deshalb bereits darauf, dass sich unter seiner Führung langfristig ein etwas bitcoinfreundlicheres Umfeld entwickeln könnte.

Kevin Warsh wurde soeben vom Senat als der nächste Vorsitzende der @FederalReserve bestätigt. 🇺🇸 Damit wird es jetzt zum ersten Mal einen offenen Bitcoin-Befürworter als Fed-Chef geben! 👀 Das sagte Warsh vor rund einem Jahr über $BTC: „Es ist einfach die coolste Software.“ 🔥 pic.twitter.com/sYUafdBlpc — Blocktrainer (@blocktrainer) May 13, 2026

Allerdings bedeutet das kurzfristig keineswegs automatisch lockere Geldpolitik. Warsh dürfte zunächst vor allem versuchen, die Glaubwürdigkeit der Fed im Kampf gegen Inflation zu stärken. Dennoch könnte sich perspektivisch der Umgang der US-Notenbank mit digitalen Assets verändern.

Parallel dazu wächst die Diskussion um die enorme Ausweitung der Fed-Bilanz in den vergangenen Jahrzehnten. Daten zeigen inzwischen, dass die Federal Reserve rund 39 Prozent der US-Geldmenge kontrolliert beziehungsweise über ihre Bilanz beeinflusst. Genau diese Entwicklung wird von vielen Bitcoin-Anhängern als strukturelles Argument für knappe digitale Assets genutzt.

Four Fed chairs since 2002.

Three eras.

One trajectory. The Fed's balance sheet went from 12% of the money supply to 31% to 39%. Kevin Warsh is up next. Nothing stops the debasement train. Bitcoin is the only way off. pic.twitter.com/kpNrLqN3BM — Onramp (@OnrampBitcoin) May 12, 2026

Sollte das Vertrauen in Fiat-Währungen weiter sinken und die globale Verschuldung steigen, könnte Bitcoin langfristig erneut als alternatives Wertspeicher-Narrativ profitieren.

Kryptowährungen kaufen – alles Wissenswerte für 2026