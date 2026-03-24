Bitcoin-Preis und Altcoins kämpfen, Siren schießt in neue Höhen

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin wird derzeit in einer leicht bullischen Konsolidierungsphase gehandelt und bewegt sich Ende März zwischen 69.000 USD und 67.000 USD.

Die Bullen hatten Mühe, die Decke von 76.000 USD zu durchbrechen, was zu einem kurzfristigen Rücksetzer führte, bei dem Gewinnmitnahmen die Zuwächse begrenzten.

Das wichtige Support-Level bleibt im Bereich von 69.000–68.000 USD stabil; ein Durchbruch an dieser Stelle könnte tiefere Liquiditätszonen um 66.000 USD freilegen und die Marktstruktur drastisch verändern.

Der Kryptomarkt spaltet sich in zwei Lager. Der Bitcoin-Preis kämpft darum, sich über 69.000 USD zu halten. Ethereum und XRP befinden sich im Rückzug. Solana und Cardano verzeichnen Verluste. Die hawkischen Zinskommentare der Fed schickten BTC zurück in Richtung tieferer Support-Zonen und rissen den Großteil des Altcoin-Marktes mit sich.

Dann ist da Siren. Der auf KI fokussierte Token stieg um 90 % auf ein neues Allzeithoch über 1,70 USD, während alles andere abverkauft wurde. Die Liquidität verlässt den Markt nicht. Sie rotiert stattdessen schnell in spezifische Narrative und umgeht alles andere.

What a helli $siren has pumped 90% today

When can I short the hell out of it ? pic.twitter.com/AKD4UivVli — Entamoty 🔶 (@Amoaning_samuel) March 22, 2026

Der breitere Markt befindet sich in einer Schockstarre. Siren nicht.

Kann der Bitcoin-Preis die Unterstützung während der Konsolidierung bei 68.000 USD halten?

Bitcoin wird derzeit in einer leicht bullischen Konsolidierungsphase gehandelt und bewegt sich Ende März zwischen 69.000 USD und 67.000 USD.

Die Bullen hatten Mühe, die Decke von 76.000 USD zu durchbrechen, was zu einem kurzfristigen Rücksetzer führte, bei dem Gewinnmitnahmen die Zuwächse begrenzten. Das wichtige Support-Level bleibt im Bereich von 69.000–68.000 USD stabil; ein Durchbruch an dieser Stelle könnte tiefere Liquiditätszonen um 66.000 USD freilegen und die Marktstruktur drastisch verändern.

Prognosemärkte spiegeln diese Unsicherheit wider. Daten von den Robinhood-Prognosemärkten zeigen eine Zunahme bärischer Wetten, was auf Skepsis hinsichtlich eines unmittelbaren Ausbruchs über 80.000 USD hindeutet.

Umgekehrt würde ein klarer Ausbruch über 77.000 USD den Korridor von 79.000–82.000 USD ins Visier nehmen, doch das Volumen muss diesen Schritt erst noch bestätigen.

Der Altcoin-Sektor spiegelt diese Unentschlossenheit wider. Ethereum ist unter 2.100 USD gerutscht, während Legacy-Assets wie Zcash 7 % verloren haben. Selbst wenn Dogecoin potenzielle Umkehrmuster signalisiert, bleibt der unmittelbare Trend für die großen Altcoins stark mit der Unfähigkeit von Bitcoin in Verbindung, das Hoch von 76.000 USD zurückzuerobern.