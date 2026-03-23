Michael Saylor greift wieder zu: 1.031 BTC für Strategy

Das Wichtigste in Kürze

Strategy hat wieder kräftig zugeschlagen.

Der gesamte Bitcoin-Bestand des Unternehmens steigt damit auf 762.099 BTC.

Finanziert wurde der jüngste Kauf über den Verkauf von MSTR-Aktien.

Saylor kauft weiter – und bleibt seiner Linie treu

Michael Saylor zieht den Bitcoin-Hebel weiter durch. Laut dem heute veröffentlichten 8-K-Formular hat Strategy in der vergangenen Woche 1.031 Bitcoin gekauft und den Bestand damit auf 762.099 BTC ausgebaut. Bemerkenswert ist diesmal vor allem die Finanzierung: Anders als in früheren Wochen kamen die Mittel laut Filing nicht aus den Vorzugsaktien-Programmen, sondern allein aus dem Verkauf von Stammaktien.

Auf X bestätigte Saylor den Deal selbst und schrieb, Strategy habe 1.031 BTC für rund 76,6 Millionen US-Dollar erworben: „The Orange March Continues“.

Strategy has acquired 1,031 BTC for ~$76.6 million at ~$74,326 per bitcoin. As of 3/22/2026, we hodl 762,099 $BTC acquired for ~$57.69 billion at ~$75,694 per bitcoin. $MSTR $STRC https://t.co/SELVmAz9WA — Michael Saylor (@saylor) March 23, 2026

Bitcoin über 70.000 US-Dollar, MSTR reagiert freundlich

Für den Markt kommt der Zukauf in einer Phase erhöhter Nervosität, aber auch einer spürbaren Gegenbewegung. CoinGecko weist für Bitcoin heute einen Kurs von gut 70.900 US-Dollar aus, nachdem die Kryptowährung am Sonntag im Wochenvergleichstief noch bei rund 68.500 US-Dollar gehandelt wurde. Der Sprung zurück über 70.000 US-Dollar gibt auch Saylor Rückenwind – zumindest kurzfristig.

Die Aktie von Strategy reagiert ebenfalls positiv und steigt am heutigen Handelstag auf 138,20 US-Dollar. Für ein echtes Comeback der MSTR-Aktie ist das allerdings noch kein belastbarer Beweis. Was man seriös sagen kann: Der Markt honoriert den erneuten Bitcoin-Nachkauf, und Saylor signalisiert einmal mehr, dass er auch in angespannten Phasen nicht vom Akkumulationskurs abrückt.

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